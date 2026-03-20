Google wprowadziło Tryb AI w Polsce kilka miesięcy temu. Teraz rozpoczęto wdrażanie nowego narzędzia. Jest nim wyszukiwarka Live, która pojawia się również w naszym kraju.

Co umożliwia wyszukiwarka Live od Google?

Wyszukiwarka Live to specjalne narzędzie, które trafia na wszystkie rynki, gdzie wcześniej wprowadzono Tryb AI. To oznacza, że będzie dostępna dla użytkowników w ponad 200 krajach. Jak to działa? Google opisuje to w następujący sposób.

Możliwość prowadzenia interaktywnych rozmów z wyszukiwarką w Trybie AI, wykorzystując do tego zarówno głos, jak i aparat smartfona

Funkcja działa w oparciu model głosowy Gemini 3.1 Flash Live wspierający bardziej naturalne konwersacje. Aktywacja funkcji jest bardzo prosta. W aplikacji Google na smartfonie wystarczy tylko dotknąć opcję Live, która znajduje się pod paskiem wyszukiwania. Następnie można zadać pytanie na głos.

Google wyjaśnia, że nowe narzędzie przyda się w momencie, gdy użytkownicy będą chcieli szybko uzyskać odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym. Dostęp do wyszukiwarki Live jest oferowany również z poziomu Obiektywu Google. W tym celu wystarczy tylko dotknąć opcję znajdująca się w dolnej części ekranu.

Wyszukiwarka Live w aplikacji Google na Androida i iOS

Nowość trafia zarówno do aplikacji Google na telefony z systemem Android, jak i iPhone'y z oprogramowaniem iOS. Jeśli jeszcze nie widzicie nowej opcji, to cierpliwości. Wkrótce powinna się pojawić. Proces pełnego wdrożenia funkcji może trochę potrwać.

Sztuczna inteligencja odgrywa w produktach Google coraz większą rolę. Niedawno gigant z Mountain View zdecydował się na integrację Gemini z przeglądarką internetową Chrome, jak i pakietem Workspace.

Przy okazji trwają prace nad desktopową aplikacją Gemini dla komputerów Mac. Firma chce w ten sposób skuteczniej powalczyć o użytkowników sprzętów Apple z ChatGPT czy Claude. Obecnie oprogramowanie znajduje się na etapie testów i wkrótce powinno być dostępne dla wszystkich.

