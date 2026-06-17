Wear OS 7 to no nowy system operacyjny, który Google zaprezentowało w trakcie majowej konferencji I/O 2026. Tym razem na dostępność oprogramowania nie trzeba było długo czekać. Gigant z Mountain View udostępnił aktualizację na smartwatche wraz z uaktualnieniem do Androida 17.

Co nowego z aktualizacją Wear OS 7 na smartwatche?

Wear OS 7 to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadza ciekawe nowości. Z pewnością warto wspomnieć o następujących udoskonaleniach i nowych funkcjach.

Aktualizacje na żywo - funkcja zapożyczona z telefonów z - funkcja zapożyczona z telefonów z Androidem . W ten sposób użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do tego typu informacji bezpośrednio z nadgarstka.

Kontrolowanie innych urządzeń z zegarka - smartwatche z Wear OS 7 pozwalają na sterowanie innymi urządzeniami bezpośrednio z poziomu nadgarstka. W ten sposób można na przykład zmienić źródło odtwarzanej muzyki.

Wsparcie dla - tej funkcji na razie nie ma, ale ma pojawić się później w tym roku, gdy trafi także na pierwsze smartfony. W ten sposób będzie można m.in. tworzyć spersonalizowane widżety, które następnie wyświetlą informacje na tarczy zegarka. Gemini Intelligence - tej funkcji na razie nie ma, ale ma pojawić się później w tym roku, gdy trafi także na pierwsze smartfony. W ten sposób będzie można m.in. tworzyć spersonalizowane widżety, które następnie wyświetlą informacje na tarczy zegarka.

Dłuższy czas pracy na baterii - Google deklaruje, że optymalizacje wprowadzone w Wear OS 7 umożliwiły wydłużenie pracy zegarków na jednym ładowaniu. Firma deklaruje, że zysk sięga nawet 10 proc.

Aktualizacja Wear OS 7 na smartwatche Google Pixel Watch

W pierwszej kolejności system Wear OS 7 trafia na smartwatche z serii Google Pixel Watch. Firma deklaruje do trzech lat wsparcia aktualizacjami dla własnych zegarków. Dlatego pierwszy model z 2022 r. nie dostanie tego uaktualnienia, ale wszystkie późniejsze tak. Lista kompatybilnych urządzeń widoczna jest niżej.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 4

Z czasem pod kontrolą Wear OS 7 będzie pracować więcej zegarków różnych partnerów Google. W tym przypadku proces aktualizacji jest po stronie konkretnych producentów, a ich planów związanych z wdrożeniem nowego oprogramowania na razie nie znamy.





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