Google udostępnia Wear OS 7 na smartwatche. Aktualizacja wprowadza nowości
Wear OS 7 to duża aktualizacja na smartwatche pracujące pod kontrolą platformy Google. Uaktualnienie mogą już instalować właściciele zegarków Pixel Watch i znajdziemy tu całkiem ciekawe nowości. Wear OS 7 wprowadza m.in. aktualizacje na żywo z Androida czy dłuższy czas pracy na baterii.
Wear OS 7 to no nowy system operacyjny, który Google zaprezentowało w trakcie majowej konferencji I/O 2026. Tym razem na dostępność oprogramowania nie trzeba było długo czekać. Gigant z Mountain View udostępnił aktualizację na smartwatche wraz z uaktualnieniem do Androida 17.
Co nowego z aktualizacją Wear OS 7 na smartwatche?
Wear OS 7 to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadza ciekawe nowości. Z pewnością warto wspomnieć o następujących udoskonaleniach i nowych funkcjach.
- Aktualizacje na żywo - funkcja zapożyczona z telefonów z Androidem. W ten sposób użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do tego typu informacji bezpośrednio z nadgarstka.
- Kontrolowanie innych urządzeń z zegarka - smartwatche z Wear OS 7 pozwalają na sterowanie innymi urządzeniami bezpośrednio z poziomu nadgarstka. W ten sposób można na przykład zmienić źródło odtwarzanej muzyki.
- Wsparcie dla Gemini Intelligence - tej funkcji na razie nie ma, ale ma pojawić się później w tym roku, gdy trafi także na pierwsze smartfony. W ten sposób będzie można m.in. tworzyć spersonalizowane widżety, które następnie wyświetlą informacje na tarczy zegarka.
- Dłuższy czas pracy na baterii - Google deklaruje, że optymalizacje wprowadzone w Wear OS 7 umożliwiły wydłużenie pracy zegarków na jednym ładowaniu. Firma deklaruje, że zysk sięga nawet 10 proc.
Aktualizacja Wear OS 7 na smartwatche Google Pixel Watch
W pierwszej kolejności system Wear OS 7 trafia na smartwatche z serii Google Pixel Watch. Firma deklaruje do trzech lat wsparcia aktualizacjami dla własnych zegarków. Dlatego pierwszy model z 2022 r. nie dostanie tego uaktualnienia, ale wszystkie późniejsze tak. Lista kompatybilnych urządzeń widoczna jest niżej.
- Google Pixel Watch 2
- Google Pixel Watch 3
- Google Pixel Watch 4
Z czasem pod kontrolą Wear OS 7 będzie pracować więcej zegarków różnych partnerów Google. W tym przypadku proces aktualizacji jest po stronie konkretnych producentów, a ich planów związanych z wdrożeniem nowego oprogramowania na razie nie znamy.