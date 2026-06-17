Google udostępnia Wear OS 7 na smartwatche. Aktualizacja wprowadza nowości

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Wear OS 7 to duża aktualizacja na smartwatche pracujące pod kontrolą platformy Google. Uaktualnienie mogą już instalować właściciele zegarków Pixel Watch i znajdziemy tu całkiem ciekawe nowości. Wear OS 7 wprowadza m.in. aktualizacje na żywo z Androida czy dłuższy czas pracy na baterii.

Czarny smartwatch z okrągłą tarczą leży na fioletowym smartfonie z logo G, trzymanym w dłoni, na tle liści.
Google udostępnia Wear OS 7 na smartwatche. Aktualizacja wprowadza nowości.Dawid DługoszINTERIA.PL

Wear OS 7 to no nowy system operacyjny, który Google zaprezentowało w trakcie majowej konferencji I/O 2026. Tym razem na dostępność oprogramowania nie trzeba było długo czekać. Gigant z Mountain View udostępnił aktualizację na smartwatche wraz z uaktualnieniem do Androida 17.

Co nowego z aktualizacją Wear OS 7 na smartwatche?

Wear OS 7 to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadza ciekawe nowości. Z pewnością warto wspomnieć o następujących udoskonaleniach i nowych funkcjach.

  • Aktualizacje na żywo - funkcja zapożyczona z telefonów z Androidem. W ten sposób użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do tego typu informacji bezpośrednio z nadgarstka.
  • Kontrolowanie innych urządzeń z zegarka - smartwatche z Wear OS 7 pozwalają na sterowanie innymi urządzeniami bezpośrednio z poziomu nadgarstka. W ten sposób można na przykład zmienić źródło odtwarzanej muzyki.
  • Wsparcie dla Gemini Intelligence - tej funkcji na razie nie ma, ale ma pojawić się później w tym roku, gdy trafi także na pierwsze smartfony. W ten sposób będzie można m.in. tworzyć spersonalizowane widżety, które następnie wyświetlą informacje na tarczy zegarka.
  • Dłuższy czas pracy na baterii - Google deklaruje, że optymalizacje wprowadzone w Wear OS 7 umożliwiły wydłużenie pracy zegarków na jednym ładowaniu. Firma deklaruje, że zysk sięga nawet 10 proc.

Aktualizacja Wear OS 7 na smartwatche Google Pixel Watch

W pierwszej kolejności system Wear OS 7 trafia na smartwatche z serii Google Pixel Watch. Firma deklaruje do trzech lat wsparcia aktualizacjami dla własnych zegarków. Dlatego pierwszy model z 2022 r. nie dostanie tego uaktualnienia, ale wszystkie późniejsze tak. Lista kompatybilnych urządzeń widoczna jest niżej.

  • Google Pixel Watch 2
  • Google Pixel Watch 3
  • Google Pixel Watch 4

Z czasem pod kontrolą Wear OS 7 będzie pracować więcej zegarków różnych partnerów Google. W tym przypadku proces aktualizacji jest po stronie konkretnych producentów, a ich planów związanych z wdrożeniem nowego oprogramowania na razie nie znamy.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz


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