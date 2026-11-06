GS3. Blue Origin prezentuje trzeci stopień rakiety New Glenn

W skrócie Blue Origin zaprezentowało trzeci stopień rakiety New Glenn o nazwie GS3, który pozwoli na realizację bardziej zaawansowanych misji księżycowych i międzyplanetarnych.

Moduł GS3 jest napędzany jednym silnikiem BE-7, znanym z lądownika księżycowego Blue Moon, i pozwala bezpośrednio wynosić ładunki na orbitę geostacjonarną.

Firma rozwija także nowy silnik Northstar dla pierwszego stopnia rakiety, który będzie lżejszy i wydajniejszy od obecnego modelu BE-4.

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New Glenn to potężna rakieta Blue Origin, która dotychczas odbyła tylko trzy loty i obecnie jest uziemiona. Spektakularny wybuch zniszczył stanowisko startowe, które obecnie jest odbudowywane. Tymczasem firma Jeffa Bezosa zaprezentowała trzeci stopień o nazwie GS3.

Trzeci stopień GS3 rakiety New Glenn zwiększa jej możliwości

Blue Origin ogłosiło nowy element konstrukcji i jest nim trzeci, opcjonalny stopień rakiety New Glenn. Moduł nazwano GS3 i pozwala znacząco zwiększyć możliwości z zakresu wynoszenia ładunków w kosmos.

Firma twierdzi, że dzięki GS3 staje się możliwe bezpośrednie wynoszenie satelitów na orbitę geostacjonarną czy ładunków dla misji na Księżyc lub w dalsze zakątki kosmosu. Moduł napędzany jest przez jeden silnik BE-7. Ten sam, który zaprojektowano dla lądownika księżycowego Blue Moon.

Blue Origin twierdzi, że lądownik księżycowy Blue Moon nie wymaga wynoszenia rakietą New Glenn z trzecim stopniem GS3. Może on jednak być przydatny w trakcie operacji okołoksiężycowych.

Dostarczając znaczną masę ładunku bezpośrednio na trajektorię w kierunku Księżyca, GS3 umożliwia skrócenie czasu podróży, jednocześnie oszczędzając paliwo potrzebne do operacji na orbicie

Jeden podmiot już zarezerwował misję z użyciem GS3 i ma ona odbyć się w 2028 r. Szczegółów jednak nie podano.

Blue Origin szykuje dla rekiety New Glenn nowy silnik Northstar

Przy okazji Blue Origin ujawniło rąbka tajemnicy na temat nowego projektu silnika dla pierwszego stopnia rakiety New Glenn. Jest on rozwijany pod kryptonimem Northstar. Podobnie jak w przypadku BE-4, paliwem jest ciekły metan. W roli utleniacza wykorzystano ciekły tlen.

W porównaniu z silnikiem BE-4 Northstar zmniejsza masę o 30 proc. i liczbę części o 50 proc., jednocześnie zwiększając ciąg z 640 tys. do 715 tys. funtów siły

Przy okazji Northstar będzie prostszy w produkcji, co ma skrócić czas montażu do jednego dnia. Na razie nie wiadomo, kiedy Blue Origin planuje go umieścić w rakiecie New Glenn.