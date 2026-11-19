W skrócie Cyberprzestępcy wykorzystują premierę GTA 6, tworząc fałszywe strony i linki w celu wyłudzenia danych osobowych oraz pieniędzy od graczy.

W sieci pojawiają się nieoficjalne instalatory GTA 6 na PC i urządzenia mobilne, które w rzeczywistości są złośliwym oprogramowaniem typu trojan.

Oszuści obiecują darmowe kopie gry, wykorzystując fałszywe formularze logowania do kont Google, co prowadzi do kradzieży danych dostępowych użytkowników.

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Premiera GTA 6 to wielkie (jak nie największe w historii) wydarzenie dla branży gier. Ale nie tylko gracze czekali na ten dzień. Zainteresowanie nową produkcją Rockstara próbują wykorzystać również cyberprzestępcy. Eksperci ostrzegają przed fałszywymi stronami, podejrzanymi linkami i rzekomymi promocjami, które mogą skończyć się utratą pieniędzy lub przejęciem danych.

GTA 6 już wyszło. Oszuści wykorzystują zainteresowanie graczy

Na nową odsłonę serii Grand Theft Auto fani czekali ponad 13 lat. Tak duże zainteresowanie grą to dla internetowych oszustów doskonała okazja do działania. Cyberprzestępcy mogą tworzyć fałszywe strony internetowe i wiadomości, które do złudzenia przypominają oficjalną komunikację producenta. Wykorzystują przy tym ciekawość graczy, zachęcając ich do odwiedzania podejrzanych witryn i podawania danych logowania lub informacji płatniczych.

Problem polega na tym, że takie strony mogą wyglądać bardzo wiarygodnie. Wystarczy chwila nieuwagi, aby użytkownik przekazał przestępcom informacje, które później posłużą do kradzieży pieniędzy lub przejęcia konta.

Jak rozpoznać zagrożenie? Przede wszystkim trzeba uważać na linki przesyłane w wiadomościach e-mail i nie klikać ich bez sprawdzenia nadawcy. Warto również dokładnie przyjrzeć się adresowi strony. Czasami różnica między prawdziwą witryną a jej fałszywą kopią sprowadza się do jednej litery.

Trzeba pamiętać też o sprawdzaniu zabezpieczeń połączenia. Adres strony powinien zaczynać się od HTTPS, a nie HTTP. Litera S oznacza, że połączenie jest szyfrowane.

GTA 6 na PC? Uważaj na fałszywe instalatory

Osobnym zagrożeniem są oferty pobrania GTA 6 na komputery i urządzenia mobilne. Gra zadebiutowała na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a Rockstar nie udostępnił oficjalnej wersji na PC ani Androida. Mimo to w sieci pojawiają się strony obiecujące możliwość pobrania instalatora.

Niektóre z takich plików mogą zawierać złośliwe oprogramowanie. Badacze Netcraft wykryli fałszywe instalatory GTA 6, które programy zabezpieczające rozpoznawały jako trojany. Ich uruchomienie może narazić użytkownika na kradzież haseł i innych danych zapisanych na urządzeniu.

GTA 6 - repacki z trojanami materiały prasowe

Darmowe GTA 6? Tak można stracić konto Google

Inny sposób działania oszustów polega na obiecywaniu darmowej kopii gry. Malwarebytes opisał stronę, która zachęcała użytkowników do odebrania bezpłatnego GTA 6. Aby to zrobić, należało wybrać platformę i zalogować się na konto Google.

W rzeczywistości formularz był fałszywy i służył do przechwytywania danych logowania. Przestępcy mogli w ten sposób uzyskać dostęp nie tylko do poczty, ale również innych usług powiązanych z kontem Google. Dlatego warto pamiętać, że żadna atrakcyjna oferta związana z premierą gry nie powinna skłaniać nas do podawania haseł na przypadkowych stronach.

Premiera GTA 6 jest więc dobrym momentem, żeby zachować szczególną ostrożność w sieci. Darmowe dodatki, konkursy i obietnice wcześniejszego dostępu mogą wyglądać kusząco, ale nie warto ryzykować dla nich swoich pieniędzy i danych.



