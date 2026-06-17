Gmail to bardzo popularna poczta internetowa i wiedzą o tym doskonale cyberprzestępcy. Od kilku miesięcy grupa hakerów UNC1151 prowadzi intensywną kampanię phishingową wycelowaną w użytkowników usługi Google. Czy można się przed tym skutecznie bronić?

Na czym polegają ataki hakerów na użytkowników poczty Gmail?

UNC1151 to białoruska grupa hakerów, która od kilku miesięcy atakuje użytkowników Gmaila i w tym celu wykorzystuje sprawdzony sposób, gdzie podszywa się pod Google.

Hakerzy wysyłają do ofiar fałszywe alerty bezpieczeństwa z informacją o rzekomej aktywności na koncie, która ma budzić niepokój. Cyberprzestępcy stosują tutaj metody oparte na socjotechnice, gdzie chcą wzbudzić zaufanie, ale też wystraszyć użytkowników Gmaila i zmusić ich do natychmiastowego działania.

W treści fałszywej wiadomości znajduje się oczywiście link, ale tak naprawdę jest to groźna pułapka. Przekierowuje on na stronę, gdzie hakerzy będą chcieli przejąć dane logowania i próbują nawet obejść kod weryfikacyjny dla metody opartej na dwupoziomowym uwierzytelnieniu.

Jak skutecznie chronić własne konto w poczcie Gmail przed hakerami?

Na szczęście istnieją dobre praktyki, które pozwolą nam uniknąć przejęcia konta w poczcie Gmail przez hakerów. W tym celu należy:

Dokładnie czytamy wiadomości i zachowujemy ostrożność - podejrzane wiadomości to najczęściej sprawa oszustów, których celem jest wyłudzanie danych. W trakcie czytania zwróćmy uwagę na nawet drobne szczegóły, które mogą być oznaką próby ataku.

Nie klikamy w podejrzane linki lub załączniki - zwracajmy uwagę na linki czy załączniki, które dołączone są w wiadomościach. Zawsze dokładnie sprawdzajmy adresy URL pod kątem ich autentyczności.

Nie poddajemy się presji czasu - na to liczą cyberprzestępcy, a tak naprawdę jest to nasz wróg. Uważnie czytajmy wiadomości i nie podejmujmy działań pod presją.

Stosujmy podwójne uwierzytelnianie kont - jedną z najlepszych metod na zabezpieczenie kont w różnych usługach jest stosowanie metod opartych na dwustopniowej weryfikacji. Samo hasło do konta to za mało, aby czuć się bezpiecznie. Dostępne są różne metody zwiększające bezpieczeństwo i są to na przykład: kody weryfikacyjne, aplikacje uwierzytelniające czy potwierdzanie na innym urządzenie.

Dbamy o aktualizacje oprogramowania - hakerzy nierzadko wykorzystują znalezione luki. Zadbajmy więc o to, aby system urządzenia oraz użytkowane aplikacje miały zawsze jak najbardziej aktualne wersje.

Zgłaszajmy podejrzane wiadomości - pozwoli to na podjęcie reakcji przez specjalistów. Można to zrobić m.in. na - pozwoli to na podjęcie reakcji przez specjalistów. Można to zrobić m.in. na numer alarmowy 8080 lub formularz dostępny na stronie incydent.cert.pl.





"Wydarzenia": Uwaga na internetowych oszustów Polsat News Polsat News