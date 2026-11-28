W skrócie Hakerzy przeprowadzili atak na platformę Cloud One wykorzystywaną przez siły powietrzne USA, co spowodowało zakłócenia w działaniu wielu kluczowych systemów wojskowych.

Po wykryciu naruszenia wstrzymano aktualizacje aplikacji i zawieszono migrację nowych systemów do chmury, a część użytkowników utraciła uprawnienia administratora.

Amerykańskie Cyber Command bada zakres włamania, które mogło dotyczyć systemów zarządzających danymi radarowymi oraz zasobami amunicji w globalnych bazach wojskowych.

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Amerykańskie wojsko ma problem z jedną ze swoich największych platform chmurowych. Hakerzy włamali się do Cloud One, systemu wykorzystywanego przez siły powietrzne USA do obsługi wielu ważnych aplikacji. Incydent doprowadził już do zakłóceń, jego skala wciąż pozostaje niewiadomą.

Włamanie do Cloud One. Wojsko wstrzymało część działań

O naruszeniu bezpieczeństwa poinformowała agencja Reuters, powołując się na kilka osób zaznajomionych ze sprawą. Wykryto je w ostatnim miesiącu podczas prac nad modernizacją platformy. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, do jakich zasobów uzyskał dostęp ani czy udało mu się wykraść dane.

Cloud One powstało w 2017 roku jako rozwiązanie, które miało połączyć wojskowe potrzeby informatyczne w jednym miejscu. Platforma korzysta z usług czterech gigantów technologicznych: Microsoftu, Amazona, Oracle i Alphabetu (Google). Obsługuje dziesiątki aplikacji, w tym systemy związane z danymi personelu, wypłatami, logistyką i utrzymaniem sprzętu.

Po wykryciu włamania część działań została wstrzymana. Wojsko zablokowało aktualizacje aplikacji działających w Cloud One, a migracja kolejnych systemów do chmury została zawieszona. Niektórzy użytkownicy stracili uprawnienia administratora, co ograniczyło ich możliwości zarządzania oprogramowaniem.

Hakerzy mogli uzyskać dostęp do kluczowych danych

Platforma nie służy wyłącznie do przechowywania dokumentów czy obsługi biurowych narzędzi. Znajdują się na niej również systemy wykorzystywane do zarządzania informacjami o działaniach wojskowych. Jeden z nich gromadzi dane radarowe i inne informacje związane z obroną powietrzną Ameryki Północnej. Inny pozwala śledzić zapasy bomb i rakiet w ponad 200 lokalizacjach sił powietrznych na całym świecie.

Według jednego ze źródeł hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu, aby dostać się do tzw. warstwy kontrolnej. To część systemu odpowiadająca za zarządzanie jego działaniem. Uzyskanie dostępu do niej mogłoby potencjalnie otworzyć drogę do wielu zasobów, jednak nie ma dowodów, że intruzi rzeczywiście wykorzystali go w takim zakresie.

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Pentagon sprawdza skutki cyberataku

Do oceny sytuacji zaangażowano Cyber Command, czyli jednostkę amerykańskiego wojska odpowiedzialną za działania w cyberprzestrzeni. To ona ma pomóc ustalić, jak daleko sięga naruszenie i jakie mogło mieć konsekwencje.

Incydent wpisuje się w serię cyberataków wymierzonych w amerykańskie instytucje, otwiera się w nowym oknie. W ostatnim czasie ujawniono m.in. włamania dotyczące FBI, Pentagonu, Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego i resortu finansów. Cloud One również od dawna znajduje się na celowniku hakerów, choć wcześniej jego kierownictwo zapewniało o skutecznej ochronie platformy.

Źródło: Reuters



