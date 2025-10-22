Usługi streamingowe drożeją. Niedawno podwyżki cen objęły Disney+ czy Apple TV+. Teraz dowiadujemy się, że podobna sytuacja nie ominie HBO Max. Warner Bros Discovery ogłosiło nowe ceny subskrypcji. O ile podrożały?

Podwyżki cen HBO Max w Stanach Zjednoczonych

Warner Bros Discovery ogłosiło, że podnosi ceny wszystkich subskrypcji HBO Max na terenie Stanów Zjednoczonych. O ile? Poszczególne plany podrożały o 1-2 dolary i obecnie cennik prezentuje się następująco:

Plan podstawowy z reklamami - 10,99 dol. (o 1 dol. więcej)

Plan standardowy - 18,49 dol. (podwyżka o 1,5 dol.)

Plan premium - 22,99 dol. (droższy o 2 dol.)

Nowe ceny wchodzą z efektem natychmiastowym i obejmują wszystkie nowe subskrypcje. Natomiast obecni użytkownicy HBO Max zapłacą więcej w ciągu maksymalnie 30 dni, gdy dojdzie do odnowienia opłaty.

Ile zapłacimy za HBO Max w Polsce?

Nowy cennik nie dotyczy na razie Polski. Tak więc opłaty w kraju pozostają na dotychczasowym poziomie i prezentują się następująco:

Plan podstawowy - 29,99 złotych

Plan standardowy - 39,99 złotych

Plan premium - 49,99 złotych

Oczywiście nie można wykluczyć, że ceny HBO Max w Polsce również za jakiś czas mogą wzrosnąć. Warner Bros Discovery sugerowało ogłoszone podwyżki już w zeszłym miesiącu, kiedy to omówiono m.in. plan związany z ukróceniem współdzielenia kont przez użytkowników. Mówił o tym sam CEO WBD, David Zaslav.

To, że to jest jakość, i dotyczy to całej naszej firmy, produkcji filmowej, telewizyjnej i streamingu, wszyscy uważamy, że daje nam to okazje na podniesienie cen. Uważamy, że jesteśmy znacznie niedoceniani

Warner Bros Discovery przechodzi obecnie duże zmiany. W czerwcu ogłoszono, że firma w 2026 r. planuje podzielić się na dwie spółki. Branża streamingowa (z HBO Max) i studia filmowe trafią do jednej z nich. Natomiast telewizja linearna do drugiej. WBD zbiera obecnie także informacje obejmujące ewentualne przejęcia.

