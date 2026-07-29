HBO Max jak Instagram i TikTok. Dostaje pionowe filmy

W skrócie HBO Max wprowadza funkcję HBO Max Shorts, czyli pionowe, krótkie filmy, które mają ułatwić użytkownikom odkrywanie nowych treści dostępnych w serwisie streamingowym.

Filmy w sekcji Shorts będą dobierane algorytmicznie na podstawie historii oglądania, a proces ich przygotowywania wspiera sztuczna inteligencja z nadzorem ludzi.

Obecnie nowość jest w fazie testów dla wybranej grupy użytkowników urządzeń z systemem iOS w Stanach Zjednoczonych, z planami rozszerzenia dostępności w przyszłości.

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Serwisy streamingowe szukają nowych sposobów na pozyskanie widzów i zatrzymanie ich na dłużej. W ostatnim czasie są to pionowe filmy znane najpierw z Instagrama czy TikToka. Niedawno podobne rozwiązania trafiły do aplikacji Disney+ oraz Netflix. Teraz przyszedł czas na HBO Max.

HBO Max Shorts to krótkie pionowe filmy

Warner Bros. Discovery ogłosiło nową funkcję o nazwie HBO Max Shorts. Są to krótkie treści w formie pionowych filmików, czyli formacie dopasowanym do wyświetlania w aplikacji mobilnej na telefonie. W ten sposób użytkownicy będą mogli łatwiej odkrywać nowe treści do obejrzenia.

HBO Max Shorts ma własną sekcję, gdzie dostęp można uzyskać po dotknięciu specjalnej ikonki umieszczonej w dolnym menu nawigacyjnym. To uruchomi dedykowany kanał z filmikami, które można przewijać. Jakie treści tu znajdziemy? Będą to zwiastuny, wyselekcjonowane sceny pochodzące z różnych produkcji czy materiały zakulisowe.

Sam kanał jest spersonalizowany. To oznacza, że wyświetlane treści są dobierane przez specjalny algorytm. Dopasowanie będzie zależne od dotychczasowej historii oglądania. Z poziomu HBO Max Shorts można dodawać pozycje do ulubionych lub też przejść bezpośrednio do danego filmu czy serialu.

Funkcja HBO Max Shorts na etapie testów

Z informacji przekazanych przez Warner Bros. Discovery wynika, że nowość obecnie znajduje się na etapie testów. Dostęp do nich ma wybrana grupa użytkowników aplikacji na iOS. Na razie program pilotażowy odbywa się tylko w Stanach Zjednoczonych, ale z czasem ma zostać rozszerzony o kolejne rynki oraz urządzenia.

Warto dodać, że treści dla kanału HBO Max Shorts powstają z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Twórcy platformy wyjaśniają, że pozwala to na wybór klipów czy ich dostosowanie pod kątem pionowego formatu. Propozycje wybrane przez AI są następnie analizowane przez ludzi i to oni podejmują ostateczną decyzję.

W przyszłości możliwości HBO Max Shorts zostaną rozszerzone o kolejne treści, rynki czy urządzenia. Warner Bros. Discovery bierze pod uwagę m.in. wprowadzenie zawartości sportowej.



