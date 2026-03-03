HBO Max to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych, ale wiemy, że wkrótce zmieni właściciela. Jak i całe przedsiębiorstwo Warner Bros. Discovery. Własną ofertę przejęcia wycofał niedawno Netflix i bój o kupno wygrał Paramount Skydance. Co stanie się z usługą?

HBO Max zostanie scalone z platformą Paramount+

Rąbka tajemnicy uchylił David Ellison, dyrektor generalny i prezes Paramount Skydance, który postanowił skomentować kwestię przejęcia WBD. Wyjaśnił, że HBO Max i Paramount+ zostaną scalone. To oznacza, że na rynku pozostanie jedna usługa oferująca dostęp do treści z obu platform.

Mimo to HBO Max ma zachować sporą autonomię. Paramount Skydance nie zamierza się "wtrącać" w twórczość przejmowanej platformy i nadal będzie ona miała dużą niezależność podczas tworzenia nowych produkcji. Przy okazji Ellison dodał, że jego ulubionym serialem w historii jest "Gra o tron".

Ellison wyjaśnia, że po połączeniu Paramount+ z HBO Max platforma będzie miała ponad 200 mln subskrybentów. Pod tym względem lepszy jest tylko Netflix, który w styczniu chwalił się 325 mln użytkowników na całym świecie.

Kinowe premiery Warner Bros. Pictures na specjalnych zasadach

Paramount Skydance przejmuje również studia Warner Bros. Pictures i wiemy, że po zmianie właściciela produkcje kinowe nie będą od razu trafiać do streamingu. Ma obowiązywać 45-dniowe okienko premierowe. Dopiero po tym czasie filmy będą trafiać na małe ekrany.

Plan zakłada również produkcję 30 filmów kinowych każdego roku. Po 15 przez Paramount i Warner Bros.

Naprawdę wierzymy, że filmy powinno się oglądać w kinach

Paramount podejmie również czynności, których celem będzie przeciwdziałanie zwolnieniom. Firma chce nie tylko zachować dotychczasowe posady, ale też szukać przestrzeni do nowych stanowisk, co pozwoli jej lepiej rozwijać własny biznes.

Umowa kupna ma opiewać na kwotę około 110 mld dolarów. Paramount przejmuje całe Warner Bros. Discovery, w tym HBO, HBO Max, studio filmowe Warner Bros., CNN czy Turner Networks.

