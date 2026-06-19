W skrócie Premiera pierwszych urządzeń z HDMI 2.2 może nastąpić na początku 2027 roku, a specyfikacja techniczna została ukończona już wcześniej.

Początkowo nowy standard prawdopodobnie trafi do telewizorów z wyższej półki oraz drogich systemów audio.

HDMI 2.2 zwiększa przepustowość do 96 Gbps i umożliwia przesyłanie nieskompresowanych formatów wideo z 10- i 12-bitową głębią kolorów w rozdzielczości 8K przy 60 Hz oraz 4K przy 240 Hz.

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Standard HDMI 2.2 został zaprezentowany na początku 2025 r. i kilka miesięcy później prace nad nim zostały ukończone. Od tego czasu upłynął rok i urządzeń z nową wersją interfejsu nadal nie ma. Kiedy je zobaczymy?

Pierwsze urządzenia z interfejsem HDMI 2.2 na początku 2027 roku

Rąbka tajemnicy w kwestii dostępności pierwszych urządzeń z HDMI 2.2 uchylił Rob Tobias, CEO oraz prezes HDMI Licensing Administrator.

Słyszymy, że producenci chipów rozpoczną testowanie swoich układów FRL2 w tym roku. W przyszłym roku powinniśmy więc zobaczyć produkty z HDMI 2.2 o przepustowości 96 gigabitów

To oznacza, że pierwsze urządzenia z HDMI 2.2 mogą zostać zaprezentowane już na początku przyszłego roku. Pewnie w trakcie styczniowych targów CES 2027, na których liczni producenci pokażą nowe telewizory oraz inną elektronikę.

Oczywiście to wcale nie oznacza, że będą dostępne w sprzedaży już na początku 2027 r. Być może na rynkowy debiut trzeba będzie poczekać trochę dłużej. Ponadto początkowo nie spodziewajmy się masowej adaptacji nowego standardu i w pierwszej fazie może to być bardzo ograniczony proces.

Pierwszymi urządzeniami z HDMI 2.2 mogą być telewizory klasy premium

Spodziewajmy się, że adaptacja nowego standardu będzie przebiegać etapami i w pierwszej kolejności interfejs może ponownie trafić do telewizorów z półki premium czy drogich systemów audio.

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku HDMI 2.1. Rynkowa premiera tego standardu również odbyła się po dwóch latach od zapowiedzi. Pierwszymi urządzeniami z tym interfejsem były telewizory OLED marki LG z 2019 r.

HDMI 2.2 wprowadza różne udoskonalenia względem obecnie dostępnego standardu z numerkiem 2.1. Nowe kable pozwolą przede wszystkim na przesyłanie dwa razy więcej danych. Przepustowość zwiększono do 96 Gbps, co jest podwojeniem względem obecnych 48 Gbps. Nowy interfejs wspiera nieskompresowane formaty wideo z 10-bitową i 12-bitową głębią kolorów w rozdzielczości 8K przy częstotliwości 60 Hz i 4K przy częstotliwości 240 Hz.





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