HDR10+ czy Dolby Vision. O co chodzi w starciu formatów?

Spis treści: Czym różni się HDR10+ od Dolby Vision i który format wybrać? Wojna marek: dlaczego Samsung, Sony i LG nie wspierają wszystkich formatów? Gdzie oglądać treści w HDR10+ i Dolby Vision? Podział platform streamingowych

Czym różni się HDR10+ od Dolby Vision i który format wybrać?

HDR10+ oraz Dolby Vision to dwa formaty opracowane na potrzeby technologii szerokiego zakresu dynamiki (HDR) obsługujące dynamiczne metadane. Pierwszy z nich został stworzony przy udziale studia 20th Century Fox oraz firm Samsung i Panasonic. Natomiast Dolby Vision to technologia autorstwa Dolby Labs.

Czym różni się HDR10+ od Dolby Vision? Teoretycznie obydwa standardy oferują odmienną głębię kolorów. HDR10+ obsługuje paletę 10-bitową (około 1,07 mld kolorów), a Dolby Vision 12-bitową (około 68,7 mld kolorów). W praktyce jednak na rynku nie są dostępne standardowe telewizory obsługujące 12-bitów.

W pewnych przypadkach można jednak zauważyć minimalne różnice w obrazie na korzyść Dolby Vision. Wynika to z precyzyjniejszego przetwarzania oraz płynniejszego wyświetlania przejść tonalnych. Wobec czego, jeśli zależy nam na bezkompromisowej jakości - wówczas warto wybrać format Dolby Vision, choć dużo zależy również od modelu posiadanego telewizora.

Wojna marek: dlaczego Samsung, Sony i LG nie wspierają wszystkich formatów?

W przypadku poszczególnych producentów możemy zauważyć, że niektórzy oferują urządzenia wspierające wyłącznie HDR10+, a inni tylko Dolby Vision. Taka sytuacja wynika z opłat licencyjnych. Okazuje się bowiem, że format Dolby Vision jest płatny, a firmy, które chcą z niego korzystać, muszą liczyć się z kosztem licencji. Tymczasem HDR10+ stanowi bezpłatną alternatywę, ponieważ jest to standard otwarty (open source).

Telewizory Samsunga wspierają wyłącznie format HDR10+. Sony oraz LG uznają Dolby Vision za branżowy standard - wobec czego, ich sprzęt obsługuje jedynie taki format. Nie brakuje jednak producentów, którzy stosują obydwa. Mowa tu między innymi o marce Philips, Panasonic, TLC czy Hisense.

Gdzie oglądać treści w HDR10+ i Dolby Vision? Podział platform streamingowych

Platformy streamingowe takie jak Netflix, Disney+ czy Apple TV zwykle dają dostęp do obydwóch formatów - zarówno HDR10+ i Dolby Vision. W przypadku Amazon Prime, większość treści jest w HDR10+, jednak wybrane filmy i seriale uruchamiają się również w formacie Dolby Vision.

Sprawa wygląda inaczej, jeśli chodzi o platformę Max. Serwis oferuje wsparcie jedynie dla Dolby Vision. Wobec tego, jeśli mamy telewizor Samsunga, treści w tym streamingu zostaną uruchomione w jakości HDR10 (tej starszej wersji, bez plusa).



