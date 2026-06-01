30 maja o godzinie 21:45 czasu polskiego rakieta R7 Together, zbudowana przez członków koła naukowego PWr in Space z Politechniki Wrocławskiej, wystartowała podczas międzynarodowych zawodów FAR-OUT 2026 w Stanach Zjednoczonych. Był to pierwszy start polskiej studenckiej rakiety na paliwo ciekłe na międzynarodowych zawodach rakietowych.

Z radością informujemy, że 30 maja o godzinie 21:45 czasu polskiego nasza rakieta "R7 Together" wystartowała podczas międzynarodowych zawodów rakietowych FAR-OUT 2026 w Stanach Zjednoczonych. Tym samym stała się pierwszą polską studencką rakietą na paliwo ciekłe, która wystartowała na międzynarodowych zawodach rakietowych.

Rakieta powstała w ramach programu PoliWRocket, w którym młodzi konstruktorzy samodzielnie projektują i budują eksperymentalne rakiety sondujące.

Pierwsza taka rakieta z Polski

R7 Together jest pierwszą rakietą na paliwo ciekłe opracowaną przez PWr in Space. Jej sercem jest silnik Nova. W konstrukcji wykorzystano etanol jako paliwo oraz podtlenek azotu pełniący rolę utleniacza. Dodatkowo zastosowano azot jako gaz doprężający.

Rakieta ma 4,58 metra długości, waży ponad 57 kilogramów i osiąga prędkość do 258 metrów na sekundę. Maksymalny ciąg silnika wynosi 3600 niutonów. Ale to nie same parametry wyróżniają projekt. Studenci wdrożyli również aktywny system sterowania trajektorią lotu, kompaktowy system odzysku niewykorzystujący pirotechniki oraz mechanizm odpowiadający za zwolnienie rakiety z wyrzutni w odpowiednim momencie.

Od Wrocławia do międzynarodowych zawodów

Koło naukowe PWr in Space działa od 2017 roku i skupia 115 studentów z różnych wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Choć organizacja funkcjonuje przy Wydziale Mechanicznym, jej projekty mają charakter interdyscyplinarny. Do tej pory zespół zbudował dziewięć głównych rakiet i przeprowadził 18 udanych lotów.

Studenci regularnie uczestniczą także w prestiżowych zawodach rakietowych w Stanach Zjednoczonych i Portugalii, rywalizując z drużynami z całego świata.

Rakieta stworzona także z myślą o... dzieciach

R7 Together wyróżnia się również nietypową historią swojej szaty graficznej. Okleina rakiety została zaprojektowana wspólnie z dziećmi objętymi opieką fundacji Akademia Przyszłości. Sama konstrukcja nie jest też debiutantką na arenie międzynarodowej. W 2025 roku rakieta po raz pierwszy pojawiła się na zawodach European Rocketry Challenge, gdzie zdobyła trzecie miejsce w kategorii Payload.

Źródło: Koło Naukowe PWr in Space





Król drapieżników miał zaskakująco krótkie łapki. Odkryli sekret tyranozaura? © 2026 Associated Press