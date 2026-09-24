Hitachi ETR1000 pokazany w Berlinie. Pociąg może wyjechać na polskie tory

W skrócie Hitachi Rail zaprezentowało na targach InnoTrans w Berlinie najnowszy pociąg ETR1000, wyposażony w nowoczesne udogodnienia dla pasażerów oraz zaawansowany napęd elektryczny.

Skład ETR1000, znany we Włoszech jako Frecciarossa 1000, osiąga prędkość do 400 km/h i w swojej najdłuższej konfiguracji może pomieścić do 457 pasażerów.

Konsorcjum Hitachi Rail i PESA Bydgoszcz zaproponowało te jednostki w przetargu PKP Intercity na zakup pociągów dla Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

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Hitachi Rail pochwaliło się w Berlinie na targach InnoTrans najnowszym składem serii ETR1000 Frecciarossa. To pociąg KDP nowej generacji, który produkowany jest we Włoszech. Jest szansa, że za kilka lat zobaczymy go na polskich torach. Jak to możliwe?

Pociąg KDP Hitachi ETR1000 zaprezentowany na InnoTrans w Berlinie

Hitachi Rail pochwaliło się składem ETR1000 w trakcie berlińskich targów InnoTrans. Firma sprowadziła do stolicy Niemiec czteroczłonowy pociąg. W skład wchodzi wagon bistro oraz demonstracyjny klasy VIP. Przy okazji zabrakło drugiej klasy, z której prezentacji producent postanowił tym razem zrezygnować.

ETR1000 obecnej generacji to superszybki pociąg, który we Włoszech kursuje już od zeszłego roku jako Frecciarossa 1000. Z pasażerami jeździ z prędkością około 300 km/h, ale jego możliwości są większe i może się rozpędzać do nawet 400 km/h. Maksymalną prędkość komercyjną Hitachi określa na 360 km/h.

Pociąg ma napęd elektryczny i został przystosowany pod kątem różnych systemów zasilania. Moc sięga 10 tys. kW (13,4 tys. koni mechanicznych). Składy mogą być długie na nawet 202 metry i takie są w stanie pomieścić do 457 pasażerów.

Pociągi Hitachi ETR1000 może kupić PKP Intercity

Istnieje prawdopodobieństwo, że składy ERT1000 za kilka lat zobaczymy na polskich torach. PKP Intercity pod koniec 2025 r. ogłosiło przetarg na superszybkie składy KDP. Własne oferty zgłosiło czterech referentów. Wśród nich jest konsorcjum Hitachi Rail z polską spółką PESA Bydgoszcz S.A.

Wspomniane konsorcjum proponuje właśnie składy ETR1000, ale pierwsze z nich nie będą produkowane w Polsce, a we włoskich zakładach Hitachi Rail. Podstawowe zamówienie obejmuje 20 jednostek, a rozszerzone ewentualnie 35 kolejnych.

Oczywiście na razie nie wiadomo, kto wygra przetarg ogłoszony przez PKP Intercity, a w grze są jeszcze trzy inne podmioty z zagranicy. Wiemy, że przewoźnik chce wprowadzić w składach KDP nową klasę grand i dosyć podobna (VIP) znalazła się w prezentowanym w Berlinie składzie.