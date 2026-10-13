W skrócie HomePod Mini 2 debiutuje w Stanach Zjednoczonych z ceną 149 dolarów, a oficjalna sprzedaż w sklepach rozpocznie się 30 października.

Urządzenie wyposażono w nowy czip S10, układ obsługujący standardy Wi-Fi 6E i Bluetooth 6.

Głośnik posiada przeprojektowany zestaw głośników i mikrofonów dla lepszej jakości dźwięku oraz wspiera integrację z platformą HomeKit.

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HomePod Mini 2 to głośnik inteligentny, który w przeciekach pojawiał się od dawna. Urządzenie w końcu czekało się debiutu. Znamy ceny oraz nowości i zmiany przygotowane przez Apple. Czy sprzęt kupimy w Polsce?

Ceny głośnika Apple HomePod Mini 2

HomePod Mini 2 w Stanach Zjednoczonych został wyceniony na 149 dolarów, a więc cena jest wyższa względem poprzednika. W Polsce tego urządzenia w oficjalnej dystrybucji nie kupimy, ale można się spodziewać, że głośnik wkrótce pojawi się w ofercie różnych sprzedawców, gdzie trzeba będzie zapłacić około 750-800 złotych.

Oczywiście zawsze można rozejrzeć się za podobnymi produktami konkurencji. Dla przykładu Amazon Echo Dot (5. generacji) w Polsce kosztuje 330 złotych. Natomiast nieco lepszy Echo Dot Max jest sprzedawany za niespełna 500 złotych.

Do wyboru jest pięć kolorów obudowy HomePoda Mini 2. Są to biały, szary, zielony, różowy i niebieski. Gadżet można już zamawiać, a sklepowa premiera odbędzie się 30 października. W Europie najbliżej nas możliwe jest to w Niemczech, gdzie cena została ustalona na poziomie 169 euro (ok. 740 złotych).

Apple HomePod Mini 2 - najważniejsze zmiany i nowości

HomePod Mini 2 wprowadza różne udoskonalenia. Z zewnątrz urządzenie przypomina pierwszą generację, ale w środku zmian jest więcej. Apple przeprojektowało zestaw głośników oraz mikrofonów, co ma zapewnić jeszcze lepszą jakość dźwięku. Następnie mamy nowszy czip S10 zapożyczony z nowszych zegarków Apple Watch.

Apple chwali się także łącznością bezprzewodową Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 6. Ten sam czip znajduje się w iPhone'ach czy ostatnich iPadach Pro. Nie zabrakło też integracji z HomeKit, gdzie głośnik może pełnić rolę huba zapewniającego komunikację z innymi akcesoriami.

Nowością jest również możliwość sparowania nawet czterech głośników w jeden system. Dzięki temu można uzyskać wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Dodano także funkcję poświaty na górnej płytce w trakcie odtwarzania muzyki.



