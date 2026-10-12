HomeView to inteligentny hub Apple dla domu. Co zaoferuje?

W skrócie HomeView to nowe urządzenie typu smart hub od Apple, wyposażone w ekran dotykowy, procesor A18, 8 GB pamięci RAM i obsługę Siri AI w oparciu o system tvOS.

Urządzenie zadebiutuje w dwóch wariantach: wersji do montażu na ścianie oraz wersji ze specjalną podstawką i głośnikiem oferującym wysoką jakość dźwięku.

Ceny sprzętu mogą sięgać około tysiąca dolarów, a wraz z nim na wtorkowym wydarzeniu zadebiutują również nowe Apple TV 4K oraz głośnik HomePod Mini 2.

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Apple szykuje się do wtorkowej premiery nowych urządzeń, która upłynie pod hasłem "Welcome home". Gwoździem programu wydarzenia będzie zupełnie nowe urządzenie o nazwie HomeView, które we wcześniejszych przeciekach pojawiało się jako HomePad. Sprzęt nie został dochowany w tajemnicy do debiutu.

Inteligentny hub HomeView to wejście Apple w cyfrowy dom

HomeView to urządzenie z nowej kategorii, które ma pozwolić Apple na szersze zaistnienie na rynku sprzętów dla domu inteligentnego. Nowy hub ma stanowić centrum kontroli różnych gadżetów, ale na tym jego możliwości się nie skończą. Rąbka tajemnicy uchylił nam Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Inteligentny hub Apple dla domu to urządzenie z ekranem dotykowym o proporcjach zbliżonych do kwadratu oraz wielkości dwóch położonych obok siebie iPhone'ów. Gadżet pracuje pod kontrolą zmodyfikowanej wersji systemu tvOS i pozwoli na pracę z użyciem palców lub komunikację głosową dzięki nowej Siri AI.

Pod obudową znajduje się procesor A18, który w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewni wsparcie dla nowej Siri. Na ekranie będą wyświetlane interaktywne widżety i użytkownik będzie mógł korzystać z wybranych aplikacji Apple, ale zabraknie dostępu do App Store.

HomeView będzie dostępny w dwóch wersjach. Pierwsza to urządzenie, które można powiesić na ścianie. Druga ma specjalną podstawkę z głośnikiem, który ma zapewnić dźwięk lepszej jakości względem HomePoda Mini.

Ceny Apple HomeView będą wysokie

Ostateczne ceny HomeView poznamy we wtorek, ale już teraz mówi się o dużym "podatku od nowości". W przypadku wariantu z głośnikiem może to być nawet około tysiąca dolarów, co w Polsce przełoży się na kwotę około 5 tys. złotych. Tanio nie będzie.

Do wyboru będą cztery kolory obudowy. Są to srebrny, szary, różowy oraz gwiezdne światło. W przypadku wersji wieszanej na ścianie mają być dostępne tylko dwie pierwsze opcje.

W trakcie wtorkowego wydarzenia zobaczymy także dwa inne nowe urządzenia. Są to Apple TV 4K 4. generacji oraz głośnik HomePod Mini 2.