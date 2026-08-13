W skrócie Honor Robot Phone zadebiutował w Chinach, wyróżniając się nietypowym trzyosiowym gimbalem połączonym z zaawansowanym systemem aparatów fotograficznych.

Urządzenie kosztuje od 9999 juanów za podstawową wersję do 12999 juanów za wariant z 16 GB pamięci RAM i 1 TB miejsca na dane.

Telefon wyposażono w procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterię 7060 mAh z szybkim ładowaniem 120 W oraz wyświetlacz OLED 6,3 cala z odświeżaniem 120 Hz.

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Honor Robot Phone po raz pierwszy został zapowiedziany w październiku, a potem prototyp zaprezentowano na targach MWC 2026. Teraz odbyła się właściwa premiera. Zobaczmy, jak prezentują się ceny oraz specyfikacja techniczna telefonu.

Ceny smartfona Honor Robot Phone

Nowy smartfon na razie debiutuje w Chinach, gdzie będzie dostępny w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Ceny prezentują się następująco.

Honor Robot Phone z 12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane - 9999 juanów (ok. 5,5 tys. zł)

Honor Robot Phone z 16 GB pamięci RAM i 1 TB miejsca na dane - 12999 juanów (ok. 7,2 tys. zł)

Smartfon Honor Robot Phone ma trzyosiowy gimbal. Honor materiały prasowe

Tanio nie jest, a w Europie zapłacilibyśmy jeszcze więcej. W Polsce pewnie około 10 tys. złotych i wzwyż. W podobnych cenach można nabyć Samsunga Galaxy Z Fold 8 Ultra czy inne składaki w wysokich konfiguracjach sprzętowych.

Do wyboru mamy dwa kolory obudowy. Są to srebrny oraz szary. Na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach.

Specyfikacja techniczna smartfona Honor Robot Phone

Honor Robot Phone wyróżnia się przede wszystkim trójosiowym gimbalem. Na jego końcu umieszczono obiektyw ze światłem f/1.6 i połączony z 200-megapikselowym sensorem 1/1.28". Przy okazji producent połączył element z Yoyo AI i w ten sposób gadżet jest w stanie prezentować różne interakcje.

Aparat fotograficzny ma również teleobiektyw peryskopowy połączony z 200-megapikselowym sensorem i oferujący 2,7-krotny zoom optyczny oraz obiektyw ultraszerokokątny współpracujący z 50-megapikselowym czujnikiem. Za obliczenia odpowiada tu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Honor Robot Phone ma potężny system apatów. Honor materiały prasowe

Smartfon Honor Robot Phone ma również baterię o pojemności 7060 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W oraz bezprzewodowe 50 W. Ekran to 6,3-calowy wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 2640 x 1216 pikseli i adaptacyjnym odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz.

Telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Oczywiście z autorską nakładką producenta MagicOS 10. Przy okazji marka zapowiedziała zbliżają się premierę flagowców z serii Magic, które zostaną zaprezentowane we wrześniu.



