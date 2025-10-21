Honor niedawno zaprezentował smartfony z serii Magic 8. W trakcie wydarzenia zajawiono ciekawy gadżet. To Honor Robot Phone, który ma postać telefono-gimbala z kamerą. Czy urządzenie trafi do sprzedaży i można je będzie kupić? Okazuje się, że tak, ale na premierę poczekamy jeszcze kilka miesięcy.

Premiera Honor Robot Phone w trakcie targów MWC 2026

Honor Robot Phone to gadżet, który będzie można kupić. Firma przerwała milczenie i ujawniła, że premiera telefono-gimbala odbędzie się w trakcie barcelońskich targów MWC 2026, które poświęcone są elektronice mobilnej. Przyszłoroczna impreza w stolicy Katalonii odbędzie się w dniach 2-5 marca.

Cena Honor Robot Phone nie jest na razie znana. To szczegóły, które zostaną ujawnione bliżej planowanej premiery. Można się domyślać, że urządzenie nie będzie najtańsze, ale o tym przekonamy się w marcu na MWC 2026.

Smartfon z gimbalem Honor Robot Phone. Honor materiały prasowe

Co już wiemy o tym gadżecie? Wygląd jest znamy, bo marka zaprezentowała go w pełnej krasie na zdjęciach i wideo. Jednak specyfikacja techniczna telefonu owiana jest tajemnicą.

Honor Robot Phone to telefon z gimbalem i sztuczną inteligencją

Honor Robot Phone to smartfon z ruchomym gimbalem. Na końcu jego ruchomego ramienia znajduje się kamera. Wiemy, że pracą całości ma w jakimś stopniu sterować sztuczna inteligencja, co pozwoli na uzyskanie najlepszych rezultatów w trakcie nagrywania filmów w ruchu.

Wiemy, że firma zdecydowała się na wykorzystanie AI, które ma rozpoznawać to, co widzi kamera i w ten sposób oferować specjalne funkcje.

Dzięki Robot Phone, Honor wyobraża sobie, że telefon przyszłości będzie czymś więcej niż tylko narzędziem. Stanie się on emocjonalnym towarzyszem, który wyczuwa, adaptuje się i rozwija autonomicznie jak robot, wzbogacając życie swoich użytkowników miłością, radością i mądrością

Czy tak rzeczywiście wygląda przyszłość smartfonów? Pomysł jest ciekawy, ale trudno powiedzieć, czy właśnie tego oczekują klienci.

