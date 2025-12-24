Kto nie zna filmu "To właśnie miłość"? Kultowa komedia brytyjska z 2003 r. ciągle cieszy się dużym uznaniem wśród widzów i sporo ludzi wraca do niej podczas świąt Bożego Narodzenia. Pewna firma postanowiła odtworzyć jedną z najbardziej rozpoznawalnych scen i w roli głównej wykorzystano robota humanoidalnego.

Robot humanoidalny w kultowej scenie z filmu "To właśnie miłość"

Jedną z najbardziej znanych scen z filmu "To właśnie miłość" jest pakowanie prezentów przez Rowana Atkinsona. Brytyjska firma Humanoid udostępniła na własnym kanale w platformie YouTube świąteczne wideo, na którym odegrano scenę, ale w roli głównej pojawia się robot humanoidalny HMND01 Alpha.

Trzeba przyznać, że efekt końcowy jest całkiem udany. Scena odgrywa się w sklepie, do którego przychodzi kobieta, która stawia na ladzie małego robota i chce, aby bo zapakować. Humanoid podejmuje się tego zadania i choć może nie poszło to po myśli klientki, tak nawiązania do "To tylko miłość" są bezapelacyjne. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym filmie.

Roboty humanoidalne nie są doskonałe i Humanoid to podkreśla

Firma Humanoid stworzyła film w krzywym zwierciadle, aby poruszyć szersze zagadnienie. Tym jest niedoskonałość robotów humanoidalnych i nauka poprzez błędy.

Jest niedoskonały i pełen świątecznego chaosu, inspirowany Rowanem Atkinsonem i klasyczną komedią świąteczną

"Roboty nie zaczynają od wszystkich odpowiedzi i właśnie dlatego ich nauczanie jest tak ciekawe" - dodaje Humanoid.

HMND 01 Alpha to robot humanoidalny, który został zbudowany w zaledwie pięć miesięcy. Humanoid wprowadził maszynę do oferty w grudniu br. Robot ma 1,5 metra wysokości i wazy 90 kilogramów. Co ciekawe, udało się go "postawić" na nogi w ciągu zaledwie 48 godzin od zbudowania.

