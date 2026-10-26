Humanoidy ruszą do pracy w fabryce

Firma AGCO, międzynarodowy producent maszyn rolniczych, podpisała umowę z przedsiębiorstwem Agility Robotics, amerykańskim producentem humanoidalnych robotów przemysłowych oraz chmurowej platformy do zarządzania flotą maszyn.

W ramach umowy w fabryce AGCO w Hesston w stanie Kansas w USA, gdzie produkowane są kombajny i maszyny do zbiorów, przeprowadzone zostaną testy robotów, które wstępnie mają stanowić wsparcie na linii montażowej i produkcyjnej.

Robot Digit. Magazynowanie, montaż, produkcja

Robot Digit firmy Agility Robotics został zaprojektowany jako wielofunkcyjny robot do pracy. Jest dostosowany do poruszania się w przestrzeni przygotowanej dla ludzi i wykonywania niektórych zadań, np. związanych z przenoszeniem przedmiotów. Jak podaje Agility Robotics, to humanoid z 65 000 godzinami rzeczywistego doświadczenia operacyjnego i produkcyjnego w komercyjnych wdrożeniach. Opracowana przez firmę platforma chmurowa Agility Arc umożliwia szybkie implementowanie i integrowanie robotów w istniejących zakładach bez potrzeby kosztownych przebudów infrastruktury.

W fabryce w Kansas przetestowana zostanie automatyzacja zadań z udziałem tych robotów. Digit ma wspierać kluczowe operacje, w tym:

Sortowanie części - robot ma pomagać w segregowaniu elementów wykorzystywanych podczas produkcji maszyn.

Układanie elementów w stosy - Digit będzie zajmował się układaniem części i pojemników, czyli powtarzalnymi czynnościami.

Odkładanie pojemników do przechowywania - Maszyna ma umieszczać pojemniki w odpowiednich miejscach, usprawniając przepływ materiałów w zakładzie.

Firmy podpisały porozumienie dotyczące pilotażu. Rozpoczęcie testów ma nastąpić w 2027 roku. Pilotaż ma wesprzeć działania AGCO w tworzeniu bardziej elastycznych i inteligentnych fabryk.

Rozwój humanoidów. Automatyzacja i wsparcie pracowników

Dlaczego Digit to interesujący przykład rozwoju humanoidów? Robot tego typu może być przydatny w środowisku od początku zaprojektowanym dla ludzi. Zamiast przebudowywać całe fabryki pod specjalistyczne maszyny, firma sprawdza, czy robot o ludzkiej sylwetce da się płynnie włączyć w istniejące procesy. To jeden z głównych argumentów przemawiających za takimi konstrukcjami, jak Digit.

Docelowo Digit ma być przeznaczony w fabrykach i magazynach do powtarzalnych, uciążliwych lub potencjalnie niebezpiecznych dla ludzi zadań.

- Automatyzując powtarzalne i wymagające fizycznie zadania, robot pomoże zwiększyć bezpieczeństwo ergonomiczne, poprawić wydajność operacyjną i umożliwić pracownikom skupienie się na bardziej wartościowych, wymagających umiejętności pracach, które napędzają innowacyjność i produktywność - podaje w komunikacie, otwiera się w nowym oknie AGCO.



