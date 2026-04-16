W skrócie Od 7 stycznia 2026 roku montaż małych turbin wiatrowych o mocy do 50 kW i wysokości do 3 metrów nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia, a wyższe konstrukcje wymagają zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Turbiny poziome (HAWT) są wydajniejsze energetycznie od pionowych (VAWT), ale wymagają odpowiedniej lokalizacji i wysokości masztu.

Koszt przydomowej elektrowni wiatrowej 3-5 kW to 40-80 tys. zł, a czas zwrotu inwestycji wynosi 12-16 lat tylko w bardzo dobrych lokalizacjach wiatrowych.

Spis treści: Jak postawić przydomowy wiatrak? Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie Pionowa (VAWT) kontra pozioma (HAWT). Jaką turbinę wybrać do domu? Kalkulator inwestora: Koszty zakupu, montażu i realny czas zwrotu Czy połączenie wiatraka z fotowoltaiką to strzał w dziesiątkę?

Jak postawić przydomowy wiatrak? Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

Od 7 stycznia 2026 r. obowiązują w Polsce uproszczone zasady dotyczące montażu małych turbin wiatrowych. Kluczowym kryterium jest łączna wysokość urządzenia wraz z masztem oraz jego moc. Mikroinstalacje wiatrowe o mocy do 50 kW i wysokości do 3 metrów (liczonej od najwyższego punktu budynku) można montować bez zgłoszenia i bez pozwolenia. Jeśli całkowita wysokość konstrukcji mieści się w przedziale 3-12 metrów, wymagane jest już zgłoszenie budowy w starostwie, ale nadal nie trzeba pozwolenia. Dopiero przy konstrukcjach powyżej 12 metrów konieczne jest pełne pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę potrzebne jest również wtedy, gdy montaż wiatraka wymaga istotnej przebudowy konstrukcji dachu. W takich przypadkach wysokość instalacji nie ma znaczenia, bo formalnie jest to traktowane jako przebudowa budynku.

I tu jest haczyk. Większość sensownych energetycznie turbin to wiatraki montowane na masztach 10-15 m, gdzie wiatr ma lepsze parametry. Na ich budowę konieczne będzie więc uzyskanie pozwolenia. To dodatkowy koszt projektu, który trzeba brać pod uwagę w kalkulacjach opłacalności.

Pionowa (VAWT) kontra pozioma (HAWT). Jaką turbinę wybrać do domu?

Z naukowego punktu widzenia różnica jest zasadnicza. Turbiny poziome (HAWT) dominują w energetyce nieprzypadkowo, są dużo wydajniejsze od pionowych. Ich sprawność aerodynamiczna (współczynnik Cp) zbliża się do granicy Betza i wyraźnie przewyższa konstrukcje pionowe. Badania porównawcze HAWT i VAWT pokazują, że przy tej samej powierzchni roboczej turbiny pionowe produkują istotnie mniej energii, szczególnie przy umiarkowanych prędkościach wiatru typowych dla Polski.

Pionowe turbiny VAWT mają swoje zalety: radzą sobie lepiej z turbulentnym, zmiennym kierunkiem wiatru i są cichsze. Okupione jest to jednak niskim uzyskiem energii. Efekt? W warunkach miejskich lub podmiejskich pionowy wiatrak bywa bardziej gadżetem niż realnym źródłem prądu. W produkcji energii HAWT zdecydowanie wygrywa, o ile lokalizacja zapewnia odpowiednią przestrzeń i wysokość masztu.

Kalkulator inwestora: Koszty zakupu, montażu i realny czas zwrotu

Przydomowe elektrownie wiatrowe w Polsce miały realne wsparcie publiczne w ramach programu "Moja energetyka wiatrowa" ale dziś to już historia. Limit na dotacje w tej sprawie wyczerpał się w lutym 2026. Inwestor będzie musiał więc ponieść wszystkie koszty zakupu i montażu instalacji. Za małą elektrownię wiatrową 3-5 kW trzeba dziś zapłacić realnie 40-80 tys. zł. Sama turbina to koszt 20-40 tys. zł, ale na tym wydatki się nie kończą. Trzeba do nich doliczyć maszt, fundament, montaż, elektronikę, transport i projekt.

Kluczowe pytanie brzmi: ile to wyprodukuje energii? Badanie przeprowadzone dla 173 lokalizacji w Polsce wykazało, że tylko ok. 7,5 proc. miejsc osiąga współczynnik wykorzystania mocy powyżej 10 proc. Średnio oznacza to ok. 328 kWh rocznie z każdego 1 kW mocy, czyli dla turbiny 5 kW zaledwie 1600-2000 kWh rocznie w większości kraju. Wprawdzie foldery reklamowe kuszą osiągami powyżej 7000 kWh w skali roku, ale opierają się na nierealnych dla większości miejsc w kraju założeniach.

Przy obecnych cenach energii koszt wytworzenia 1 kWh (LCOE) w małych turbinach wiatrowych w Polsce wynosi około 0,9-1,0 zł/kWh. To poziom porównywalny z realną ceną energii elektrycznej z sieci dla gospodarstw domowych, a w wielu przypadkach nawet wyższy. Nawet w scenariuszach optymistycznych zwrot inwestycji zajmuje 12-16 lat. Jest to możliwe wyłącznie w bardzo dobrych lokalizacjach wiatrowych, na przykład na terenach nadmorskich.

Turbiny pionowe są mniej wydajne niż poziome.

Czy połączenie wiatraka z fotowoltaiką to strzał w dziesiątkę?

Wiatrak z fotowoltaiką to jedyna opcja, w której mała energetyka wiatrowa zaczyna wyglądać korzystnie. Dane IMGW pokazują wyraźną komplementarność sezonową: zimą, gdy fotowoltaika produkuje mało energii, wiatry są silniejsze; latem role się odwracają. W systemie hybrydowym PV + wiatr można znacząco zwiększyć autokonsumpcję i ograniczyć zakup energii z sieci.

Ale i tu nie ma cudów. Hybryda fotowoltaiki z wiatrakiem ma sens tylko tam, gdzie średnia prędkość wiatru przekracza 4-5 m/s, a system posiada magazyn energii i inteligentne sterowanie. W innych przypadkach turbina wiatrowa staje się najdroższym elementem układu o najmniejszym wkładzie w produkcję energii.

Źródła: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

