W skrócie Koszty montażu i eksploatacji klimatyzacji w mieszkaniu obejmują wydatek na urządzenie, instalację, serwis oraz zużycie energii elektrycznej.

Nowoczesny klimatyzator o mocy 3,5 kW średnio zużywa od 0,3 do 0,8 kWh, co przy korzystaniu przez 40-60 godzin miesięcznie przekłada się na rachunek wyższy maksymalnie o 50 złotych.

Najczęstsze błędy to otwieranie okien podczas pracy klimatyzacji oraz ustawianie zbyt niskiej temperatury, co zwiększa zużycie prądu i koszty.

Większość z nas, szukając chłodu na popularnych metrażach (40-50 metrów kwadratowych), ostatecznie decyduje się na klimatyzatory o mocy chłodniczej rzędu 3,5 kW.

To optymalny wybór, który jednak wiąże się z konkretną inwestycją na start. Sam sprzęt to wydatek rzędu od 2,5 tysiąca do nawet 10 tysięcy złotych. Skąd taka rozbieżność? Płacimy za wygląd, cichą pracę, systemy zaawansowanego oczyszczania powietrza czy moduły pozwalające na sterowanie klimą z poziomu smartfona.

Do tego trzeba doliczyć od tysiąca do trzech tysięcy złotych za profesjonalny montaż - ostateczna cena zależy od tego, jak bardzo skomplikowane będzie poprowadzenie rur i gdzie zawiśnie jednostka zewnętrzna.

Poza jednorazowymi kosztami związanymi z zakupem i instalacją regularne wydatki generuje również eksploatacja klimatyzatora. Przede wszystkim, urządzenie wymaga regularnego serwisowania, aby działało efektywnie i bezawaryjnie.

Czyszczenie filtrów oraz odgrzybianie jednostki wewnętrznej powinno odbywać się co najmniej raz w roku, a koszt takiej usługi wynosi od 100 do 300 zł.

Długoterminowe koszty eksploatacji klimatyzacji obejmują także możliwe naprawy i wymianę części, co stanie się szczególnie dotkliwe po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Oprócz tego klimatyzator zużywa energię elektryczną, co może znacząco wpłynąć na rachunki za prąd, zwłaszcza w upalne miesiące.

Ile prądu zużywa klimatyzacja w mieszkaniu?

Wielu z nas obawia się, że włączenie klimatyzacji sprawi, iż licznik prądu oszaleje. Czas zmierzyć się z faktami. Choć urządzenie o mocy 3,5 kW w szczytowym momencie pobiera około 1,1 kW na godzinę, to w praktyce rzadko kiedy pracuje na pełnych obrotach.

Nowoczesne systemy płynnie regulują swoją moc, dzięki czemu średnie zużycie waha się w granicach od 0,3 do 0,8 kWh.

Biorąc pod uwagę urealnione stawki za energię w 2026 roku (oscylujące wokół 1,20 zł za 1 kWh), okazuje się, że chłód nie jest towarem luksusowym. Jeśli korzystamy z klimatyzatora rozsądnie, uruchamiając go popołudniami po powrocie z pracy (czyli od 40 do 60 godzin w miesiącu), na naszym rachunku pojawi się dopłata do nawet 50 złotych.

Sytuacja drastycznie się zmienia, jeśli traktujemy urządzenie jak wiatrak i zostawiamy włączone przez całą noc. Taki maraton, generujący niemal 240 godzin pracy miesięcznie, może wysuszyć nasz portfel o nawet 200 złotych.

Warto też pamiętać, że im potężniejsza fala upałów uderza w nasze okna, tym ciężej musi pracować sprężarka, co naturalnie podnosi koszty.

Błędy z klimą, które kosztują najwięcej

Posiadanie klimatyzacji to jedno, ale umiejętne z niej korzystanie to zupełnie inna bajka. Najczęstszym błędem, przez który nasze pieniądze dosłownie ulatują w powietrze, jest otwieranie okien. Wpuszczając do środka falę gorąca, zmuszamy klimatyzator do pracy na najwyższych obrotach. Złota zasada brzmi: jeśli chłodzisz, to zamykaj okna i drzwi.

Kolejna pułapka to syndrom "lodówki". Ustawianie temperatury na 16 stopni nie sprawi, że pokój schłodzi się szybciej. Zamiast tego, urządzenie zużyje znacznie więcej prądu w daremnej próbie osiągnięcia nierealnego celu.

Lekarze i eksperci są zgodni - idealna temperatura to 20-22 stopnie Celsjusza. Co więcej, by uniknąć letniego przeziębienia i przeciążenia sprzętu, różnica między upałem na zewnątrz a temperaturą w salonie nie powinna przekraczać 5 do 10 stopni.

Warto tu wykorzystać dobrodziejstwa technologii - używając aplikacji w telefonie, włączmy klimatyzację na kwadrans przed wejściem do domu, zamiast mrozić pusty lokal od samego rana.

