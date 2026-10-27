iMac M6 zaprezentowany. Znamy polskie ceny komputera Apple

W skrócie Apple wprowadziło do sprzedaży nowy komputer iMac wyposażony w procesor M6, który oferuje dwanaście rdzeni CPU oraz usprawniony silnik Neural Engine dla sztucznej inteligencji.

Ceny modelu iMac M6 w Polsce rozpoczynają się od 7999 złotych za wersję z dwoma portami Thunderbolt, podczas gdy najbardziej rozbudowane konfiguracje kosztują 16999 złotych.

Przedsprzedaż nowego komputera Apple rusza w środę 28 października, a realizacja pierwszych zamówień złożonych przez klientów rozpocznie się 6 listopada.

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Apple w tym tygodniu prezentuje kolejne produkty. W poniedziałek został zapowiedziany tablet iPad Mini 8. Wtorek przyniósł nam dwie nowości. Są to nowy iMac oraz podstawowy MacBook Pro. Oba komputery dostały najnowszy chip M6, który wprowadzono pod koniec sierpnia z ostatnim Makiem Mini.

Polskie ceny komputera Apple iMac M6

iMac z chipem M6 dostępny jest w różnych konfiguracjach sprzętowych. Do wyboru są dwie podstawowe wersje. Polskie ceny prezentują się następująco.

Apple iMac M6 z dwoma portami Thunderbolt - od 7999 złotych

Apple iMac M6 z czterema portami Thunderbolt - od 8999 złotych

Ceny komputera są więc wyższe w porównaniu do poprzedniej generacji z chipami M4. Oczywiście w zależności od konfiguracji sprzętowej, trzeba zapłacić więcej. Dla przykładu model z najmocniejszym procesorem i największą pamięcią RAM oraz dyskiem SSD kosztuje aż 16999 złotych.

Przedsprzedaż rusza w środę 28 października. Natomiast pierwsze zamówienia będą realizowane od 6 listopada.

Oczywiście na rynku jest całe mnóstwo innych komputerów typu All-in-One. Na przykład Lenovo IdeaCentre AIO można nabyć już od mniej niż 4 tys. złotych. Natomiast model Asus V400 za nieco ponad 3 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna komputera iMac z chipem M6

Najważniejszą nowością w nowym komputerze iMac jest procesor M6. Układ ma maksymalnie dwanaście rdzeni CPU, w tym dwa superwydajne, cztery wydajnościowe oraz sześć energooszczędnych. GPU ma 12 rdzeni. Znajdziemy tu także nowy silnik Neural Engine dla zadań opartych na sztucznej inteligencji.

iMac M6 nadal ma 24-calowy ekran IPS o rozdzielczości 4,5 K oraz jasności sięgającej 500 nitów. Nie zabrakło też wsparcia w postaci technologii True Tone. W podstawowej konfiguracji sprzętowej maszyna ma 16 GB pamięci RAM, którą można rozbudować do maksymalnie 32 GB. Natomiast na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności od 256 GB (z opcją rozszerzenia do 2 TB).

Komputer Apple ma także wysokiej klasy stereofoniczne głośniki ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos czy kamerę 12 MP Center Stage. W zestawie znajduje się klawiatura Magic Keyboard oraz mysz bezprzewodowa Magic Mouse.