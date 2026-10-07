Incydent w IQ Dental. Mogło dojść do kolejnego wycieku danych pacjentów

W skrócie Firma IQ Dental poinformowała o incydencie bezpieczeństwa, w wyniku którego mogło dojść do nieautoryzowanego dostępu do danych pacjentów zgromadzonych w systemie.

Do naruszenia doszło 1 października, a hakerzy mogli uzyskać dostęp do imion, nazwisk, numerów PESEL, adresów oraz szczegółów dotyczących wizyt w 36 placówkach.

Firma wykluczyła dostęp do bardziej wrażliwych informacji medycznych o receptach i lekach, zalecając partnerom włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania kont.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Wycieki danych są coraz powszechniejsze. Nie tak dawno głośno było o incydencie z MyDR. Teraz o potencjalnym wycieku danych informuje inna firma i jest nią IQ Dental, która dostarcza oprogramowanie dla kilku tysięcy placówek medycznych w Polsce.

Incydent z zakresu bezpieczeństwa w IQ Dental

IQ Dental rozesłało wiadomość z informacją o potencjalnym uzyskaniu danych, do którego doszło kilka dni temu. Firma przekazała komunikat o następującej treści.

Do nieuprawnionego dostępu doszło w okresie od czwartku, 1 października, około godz. 4:00, do tego samego dnia około godz. 12:00. Incydent został wykryty w poniedziałek, 5 października, około godz. 12:00

Problem mógłby potencjalnie mieć naprawdę sporą skalę. IQ Dental chwali się współpracą z około 6,5 tys. dentystów w Polsce, którym dostarcza oprogramowanie. Na szczęście z informacji przekazanych przez serwis Niebezpiecznik wynika, że incydent mógłby objąć co najwyżej 36 różnych placówek, czyli znacznie mniej.

Rozwiń

Stosowne informacje do pacjentów zapewne będą przesyłane przez gabinety stomatologiczne, które są objęte potencjalnym naruszeniem danych.

Jakie dane pacjentów mogły wyciec?

Serwis źródłowy informuje, że haker lub ich grupa, którzy dokonali ataku na infrastrukturę IQ Dental, mogli pozyskać następujące dane:

imiona i nazwiska pacjentów

numery PESEL

dane adresowe

informacje obejmujące wizyty pacjentów

Oczywiście to wcale nie oznacza, że tak musiało być. Ponadto dowiadujemy się, że "na obecnym etapie analiza techniczna nie wykazała dostępu do innych poufnych danych medycznych przechowywanych w systemie, takich jak informacje o receptach czy przepisanych lekach".

Ciekawostką jest, że do naruszenia doszło poprzez konto administracyjne systemu IQ Dental, a "następnie do wygenerowania dostępu API umożliwiającego wykonywanie zapytań dotyczących wybranych klinik". Mimo to firma zaleca partnerom aktywację dwuskładnikowego uwierzytelnienia dostępu do własnych kont.