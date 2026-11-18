Spis treści: Polub AI albo giń Połączenie mózg-komputer już tu jest. Kup sobie dobry nastrój Dobrze, ale zabierzcie to blaszane coś...

Wisienką na torcie wydarzenia było wystąpienie profesora Andrzeja Dragana. Nawiązał do swoich słów sprzed roku, ale między innymi po to, by pokazać, jak sztuczna inteligencja przesuwa granicę rozumienia ludzkiego umysłu. Prosta grafika obnażyła stopień zaawansowania AI w... "czytaniu" naszych myśli. Na ile rozumiem ten proces: człowiek myśli o bananie widząc go, następnie maszyna przechwytuje impuls tej myśli i próbuje odtworzyć wyraźny obraz tego, co człowiek widział i o czym myślał. Obok faktycznego banana był więc kolejny banan, niemal tak samo wyraźny. Maszyny potrafią widzieć nasze myśli. Kropka.

Polub AI albo giń

Szerszy przekaz z konferencji jest jeden: AI nie chce nas pożreć, zwolnić, zastąpić, ale jest jeden warunek. Mamy się z nią polubić. Używać jej. Współpracować z nią. Pozwolić jej na dostęp do naszego życia zawodowego i prywatnego.

Podczas prelekcji pojawiały się porównania do sytuacji, gdy kino nieme było zastępowane kinem udźwiękowionym, gdy konia zastępował samochód, czy gdy fotografia spędzała sen z powiek zawodowym malarzom portretów.

No więc co z tą AI? Któryś z prelegentów wyjaśnił: - Myślenie będzie opcjonalne. Ma stać się hobby. Jak bieganie czy jazda konna.

Naturalnie, podobne opinie podkreślały jedynie istotę narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, które wiele firm próbuje wdrażać, ale robi to zupełnie bez pożytku dla siebie. Do tego wśród pracowników na całym świecie pojawia się autentyczny lęk, który nie pozwala im oswoić się z faktem, że AI ma wspierać ich pracę, a nie wykonywać ją w całości za nich.

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Co ciekawe, o czym też w Geekweeku informowaliśmy, żyjemy w rzeczywistości, w której większość aktywności w internecie wykonują oparte o AI boty. Ludzie są tu już mniejszością. Agenty AI mogą wykonywać za nas zadania, gdy my śpimy. Na przykład polować na promocje w platformach zakupowych, czytać i streszczać dla nas książki, mogą planować nam wakacje czy inne istotne okoliczności, jak np. ślub czy przeprowadzka. To już się dzieje.

Połączenie mózg-komputer już tu jest. Kup sobie dobry nastrój

O poczynaniach jednej z firm Elona Muska i skuteczności chipów Neuralink piszemy w Geekweeku na bieżąco. To ten najbardziej medialny przykład, ale nie oszukujmy się, podobne zaawansowane prace i eksperymenty prowadzone są na całym świecie. Przyświecają im różne intencje.

Moją pełną uwagę przyciągnął pracownik naukowy krakowskiej AGH, który opowiadał o zaawansowanych metodach łączenia ludzkiego organizmu z maszyną. Wizja rodem z popkulturowego gatunku cyberpunk przestaje być "science-fiction". Teraz jest tu już miejsce wyłącznie dla słowa "science".

Nie bez powodu Oscar Adamkiewicz, badający z ramienia wspomnianej uczelni etyczne aspekty interfejsów mózg-komputer, porównał naszą rzeczywistość do uniwersum gry Cyberpunk 2077, gdzie nagle, gdy tracisz pieniądze, to korporacje odłączają ci wszczepy i zostajesz z niczym na ulicy.

Podczas niektórych prelekcji brakowało miejsc siedzących... Infoshare materiały prasowe

Dotąd, w ocenie Adamkiewicza, rozwiązania BCI (Brain-Computer Interfaces) nie opuszczały laboratoriów naukowych i medycznych. Służyły głównie ludziom chorującym, sparaliżowanym lub pozbawionym wzroku. Dziś coraz powszechniejsze staje się jednak komercyjne zastosowanie tego rodzaju rozwiązań. Czerpie z nich już wojsko, a na horyzoncie lada moment pojawią się firmy, które w ramach abonamentu poprawią sportowcom parametry fizyczne albo zaoferują subskrypcję dla aplikacji, którą będziemy mogli regulować nasz nastrój. Czujesz stres? Przesuwasz suwak w dół i już nie czujesz stresu. Tylko pamiętaj o opłaceniu subskrypcji!

Podczas konferencji nie zabrakło też innych interesujących prelegentów. Z przyjemnością wysłuchałem opowieści Tomasza Bagińskiego, który zaprosił nas za kulisy potężnej produkcji, jaką jest serialowa ekranizacja "Wiedźmina" Sapkowskiego. Moją ciekawość rozbudził też major rezerwy dr hab. inż. Jarosław Stelmach opowiadający jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani, jako społeczeństwo, by w chwili zagrożenia ratować własną skórę czy Sylwia Bilska referująca o szansach podczas "gorączki AI" na budowanie biznesów wokół niej (trafne porównanie do Levi Straussa, który podczas gorączki złota zaczął masowo sprzedawać swoje wzmocnione nitami dżinsy i tą drogą złoto trafiło także w jego ręce, choć nie dotknął nawet łopaty). Drugiego dnia rekordową publiczność zgromadził za to dr Tomasz Rożek, który opowiedział o... kosmicznych aspiracjach Śląska. Sąsiedztwo katowickiego Spodka zobowiązywało.

Dobrze, ale zabierzcie to blaszane coś...

Tegoroczna edycja Infoshare w Katowicach zrobiła na mnie mniejsze wrażenie, niż ta sprzed roku. Być może zbyt często na co dzień stykam się z AI i dlatego większość poruszonych w MCK zagadnień wydała mi się przegadana. Niemniej, szersza świadomość szans i zagrożeń ze strony tej dziejącej się na naszych oczach rewolucji jest jeszcze w powijakach i powinniśmy o tym rozmawiać możliwie najczęściej.

Na koniec zostawiam jeszcze jeden wątek. Po centrum kongresowym przemieszczała się pośród nas istota zupełnie nieludzka. W pewnym momencie, podczas jednej z prelekcji, do moich uszu dobiegło głośne i nieznośne metaliczne tupanie, wywołujące zauważalne drgania podłogi. Zanim zdążyłem odwrócić głowę, minął mnie niesamowity robot o imieniu Krystyna. Niesamowity, bo poczułem się w tej sytuacji zupełnie niekomfortowo. Nie był to mój pierwszy kontakt z podobną maszyną, ale trudno mi zaakceptować ich obecność pomiędzy ludźmi. Są głośne, skrzypią, chodzą koślawo, jak gdyby za chwilę miały się wywrócić, a gdy ten konkretny egzemplarz chodzić przestał, to złożono go w jakąś nienaturalną i karykaturalną pozycję, zupełnie obcą człowiekowi...

Robot nazywany pieszczotliwie Krysią to "zabawka" jednej z agencji obecnych na Infoshare Infoshare materiały prasowe

Nie wiem na ile podobne odczucie dotyka szersze kręgi ludzi, ale długo musiałem oswajać się z widokiem tego blaszanego stworzenia. I być może cała nowa rzeczywistość, która jest już za rogiem: pierwsze zaawansowane hybrydy człowieka i maszyny, konglomerat potęgi AI i robotyzacja, to coś, z czym przyjdzie nam się zmierzyć na poziomie redefinicji naszego gatunku. Gdy to piszę, nadal niepokoi mnie ten robot... Mam nadzieję, że już sobie poszedł.

Robot Krystyna przechadzający się tuż obok mnie Łukasz Malina INTERIA.PL



