Innowacja po rosyjsku. Rakieta ze śmigłowca przeniesiona na ciężarówkę

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Rosja pokazała podczas ćwiczeń Centrum-2026 nietypowy system rakietowy. Zamiast śmigłowca wykorzystano w nim zwykłą ciężarówkę, z której odpalono kierowany pocisk LMUR. Nowa wyrzutnia, oznaczona jako Izdelije 347, ma pozwolić rosyjskim wojskom atakować wykryte cele oddalone nawet o 20 km, bez narażania załogi śmigłowca.

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Rosyjska ciężarówka z wyrzutnią Izdelije 347 wystrzeliwuje pocisk LMUR, widoczny dym i płomienie.
Rosja przeniosła pocisk LMUR ze śmigłowca na ciężarówkę. Nowa broń ma mieć zasięg 20 km Valhalla @ELMObrokenWingsTwitter

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wykorzystaniu Izdelije 347 podczas głównej fazy ćwiczeń na Poligonie Cze­barkulskim w obwodzie czelabińskim. System miał zaatakować pozorowane stanowiska artyleryjskie wcześniej wykryte przez rozpoznanie powietrzne. Najważniejszym elementem zestawu jest zmodyfikowany pocisk LMUR, znany również jako Izdelije 305 lub Ch-39. Rosjanie podają, że w wersji wykorzystanej przez nową wyrzutnię może on razić zarówno cele nieruchome, jak i poruszające się z odległości do 20 km.

Operator może "poprowadzić" pocisk do celu

Sama wyrzutnia została zabudowana na podwoziu ciężarówki. Rosjanie nie ujawnili jednak, jaki dokładnie pojazd wykorzystano, ile pocisków może przenosić zestaw ani kiedy konstrukcja mogłaby trafić do regularnej służby. LMUR to bardzo interesująca broń, ponieważ nie wymaga bezpośredniego wskazania celu w momencie startu. Pocisk może zostać wystrzelony w kierunku określonych współrzędnych z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej, a w końcowej fazie lotu do działania wkracza głowica termowizyjna.

Przekazuje ona obraz operatorowi, który może rozpoznać właściwy cel i korygować tor lotu pocisku. Dzięki temu LMUR łączy stosunkowo duży zasięg z możliwością ręcznego wyboru celu już podczas ataku. Standardowy LMUR waży około 105 kg i przenosi 25-kilogramową głowicę odłamkowo-burzącą. Podstawowa wersja ma deklarowany zasięg około 14,5 km, natomiast wariant dalekiego zasięgu ma według dostępnych informacji przekraczać 25 km.

Ta sama broń bez ryzykowania śmigłowca

Dotychczas LMUR był przede wszystkim uzbrojeniem rosyjskich śmigłowców Ka-52M i Mi-28NM. Zastosowanie wyrzutni naziemnej zmienia jednak sposób wykorzystania tej broni, ponieważ śmigłowiec nie musi pojawiać się nad polem walki, aby przeprowadzić atak. W przypadku wyrzutni Izdelije 347 cały zestaw pozostaje na ziemi, a informacje o celu mogą pochodzić z innych środków rozpoznania.

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Daniel Górecki

Oznacza to możliwość prowadzenia precyzyjnych uderzeń na większą odległość bez ryzykowania utraty kosztownej maszyny i jej załogi. Koncepcja przypomina pod tym względem izraelski system Spike NLOS, który może być odpalany z różnych platform, w tym pojazdów, śmigłowców i okrętów.

I co ciekawe, nie jest to pierwszy rosyjski pomysł na wykorzystanie LMUR z ziemi. Kilka lat temu rosyjskie Ministerstwo Obrony pracowało nad projektem o kryptonimie "Bajkał". Zakładano wówczas instalację pocisków na opancerzonym podwoziu gąsienicowym, przypominającym konstrukcyjnie system przeciwpancerny Chryzantema-S. Tamta koncepcja miała umożliwiać zwalczanie nie tylko celów naziemnych, ale również powolnych obiektów latających.

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