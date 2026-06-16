Aplikacja mobilna InPost Mobile kojarzona jest z odbieraniem i wysyłaniem paczek oraz zarządzaniem przesyłkami. W rzeczywistości spółka coraz mocniej wchodzi w branżę zakupową i planuje walczyć o klientów m.in. z Allegro. Rafał Brzoska poinformował dziś o wprowadzeniu nowej funkcji, którą jest asystent zakupowy AI.

Asystent zakupowy AI "Von Halsky" dla użytkowników aplikacji InPost Mobile

Rafał Brzoska poinformował dziś, że do aplikacji InPost Mobile trafia asystent zakupowy AI o nazwie "Von Halsky". Docelowo funkcja zostanie wkrótce udostępniona dla wszystkich użytkowników platformy, których jest 17 mln.

Funkcja znajdowała się na etapie beta testów od kilku miesięcy. InPost udostępnił asystenta zakupowego AI "Von Halsky" wybranej grupie użytkowników. Następnie zaczął zbierać opinie na temat nowego rozwiązania. Tak ostatecznie powstało narzędzie, które ma ułatwić robienie zakupów.

Wierzę, że sposób robienia zakupów zmieni się już w tym roku. Dzisiaj udostępniamy radykalnie nową formę zakupów, która w tak kompleksowym wymiarze nie była dotąd dostępna na żadnym rynku. Do beta testów Von Halskiego zgłosiło się ponad pół miliona konsumentów, a kilkadziesiąt tysięcy z nich aktywnie go użytkowało

Funkcja będzie wprowadzana etapami. Koniecznym warunkiem jest zainstalowanie aplikacji w wersji z numerkiem 4.13 lub nowszej. To jednak nie oznacza otrzymania dostępu do "Von Halsky'iego" z automatu. Rozwiązanie ma pojawiać się systematycznie.

Do czego służy asystent zakupowy AI w aplikacji InPost Mobile?

Funkcję można uruchomić dotykając ikonę psa na dolnym pasku. To spowoduje włączenie "Von Halsky'iego", które następnie można zadać pytanie. Na przykład prośbę o znalezienie książki o danej tematyce.

Asystent zakupowy AI prześwietli oferty sklepów oferujących zakupy z InPostem i następnie wyświetli propozycje. Użytkownik może w ten sposób dokonać zakupu, począwszy od wyboru towaru na dostawie skończywszy, z poziomu jednej aplikacji.





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