Spis treści: 118 robotów InPostu obsłuży do 1600 zamówień na godzinę Black Friday bez zatoru. Jak system prowadzi zamówienie przez magazyn? Robot bez twarzy wygrywa z humanoidem. Przynajmniej w magazynie

118 robotów InPostu obsłuży do 1600 zamówień na godzinę

W centrum InPost Fulfillment w Woli Bykowskiej pracownik nie przemierza hali w poszukiwaniu zamówionego produktu. Czeka na stanowisku, a towar dostarcza mu jeden ze 118 robotów poruszających się po stalowej konstrukcji. Maszyny docierają nad odpowiedni stos, wyciągają wskazany pojemnik i przewożą go do jednego z 24 stanowisk.

Według InPostu pobranie i spakowanie jednej sztuki produktu zajmuje tam około 8-10 sekund. Cała instalacja może obsłużyć do 1600 zamówień na godzinę.

Najwięcej miejsca oszczędza sam sposób przechowywania towaru. Na powierzchni przekraczającej 1400 m² zmieszczono 41 tys. pojemników ułożonych w stosy po 16 sztuk. Każdy ma 75 litrów pojemności i może unieść ładunek ważący do 30 kg.

Na metr kwadratowy instalacji przypada więc średnio ponad 29 pojemników. W klasycznym magazynie sporą część hali zajmują alejki dla pracowników i wózków. W Woli Bykowskiej zapasy rosną w górę, a roboty poruszają się nad nimi.

System obsługuje około 6600 indeksów magazynowych, czyli SKU. Robot nie rozpoznaje towaru po opakowaniu ani nie szuka go za pomocą kamery. Informację o lokalizacji pojemnika otrzymuje z systemu zarządzającego magazynem, więc wie, nad który stos podjechać i dokąd dostarczyć produkt.

Black Friday bez zatoru. Jak system prowadzi zamówienie przez magazyn?

Jednym z najtrudniejszych sprawdzianów dla nowej instalacji będzie Black Friday, po którym niemal od razu ruszy przedświąteczna fala zakupów. Wtedy opóźnienia szybko się kumulują. Źle pobrany produkt trzeba odłożyć, odnaleźć właściwy, ponownie sprawdzić całe zamówienie i dopiero potem skierować paczkę dalej.

Nad przepływem towarów w Woli Bykowskiej czuwają systemy ERP i WMS. Pierwszy odbiera informacje o złożonych zamówieniach i zapasach, drugi zarządza ruchem produktów wewnątrz hali. Gdy klient kończy zakupy, oprogramowanie ustala lokalizację potrzebnych artykułów, wskazuje odpowiednie pojemniki i kieruje roboty do wolnych stanowisk. Kilka zleceń może być realizowanych w tym samym czasie. Magazyn nie czeka więc z rozpoczęciem kolejnego zamówienia, aż poprzednia paczka będzie gotowa.

Po zebraniu produktów pracę przejmuje automat pakujący. Waży zawartość, mierzy jej najwyższy punkt i zgina karton tuż nad towarem. Nie zmienia długości ani szerokości pudełka, lecz obniża jego wysokość. Najmniejszy karton przygotowany w ten sposób mieści się w skrytce A urządzenia Paczkomat.

Jeden niższy pakunek nie robi wielkiej różnicy. Przy tysiącach przesyłek mniejsza objętość oznacza jednak niższe zużycie wypełniaczy i może uwolnić część przestrzeni w samochodach kurierskich. Rafał Brzoska podsumował ten mechanizm słowami: "Nie wozimy powietrza". InPost nie podał dotąd, o ile spadło zużycie materiałów ani czy system pozwolił zwiększyć liczbę paczek zabieranych w jeden kurs.

Roboty nie prowadzą magazynu samodzielnie. Dostarczają pojemniki, natomiast pracownicy odbierają towary, sprawdzają zamówienia i reagują na uszkodzenia, braki lub błędne dane. Automatyzacja przejmuje przede wszystkim najbardziej powtarzalną część pracy, czyli przemieszczanie produktów między miejscem składowania a stanowiskiem kompletacji. Człowiek nadal ocenia sytuacje, których nie da się rozwiązać zwykłym poleceniem z systemu.

Robot bez twarzy wygrywa z humanoidem. Przynajmniej w magazynie

Roboty InPostu bardziej przypominają duże automatyczne odkurzacze niż maszyny z filmów science fiction. Nie mają rąk, nóg ani twarzy, bo w magazynie nie są im potrzebne. Poruszają się po wyznaczonej siatce, podnoszą pojemniki i przewożą je do pracowników. Nie muszą utrzymywać równowagi, omijać klientów ani uczyć się chwytania butelki, kartonu czy miękkiej torby. Ograniczony zestaw zadań sprawia, że można je szybciej wdrożyć do pracy w uporządkowanej hali.

Zwykły sklep stawia przed robotem o wiele trudniejsze zadanie. Duńska sieć Føtex, należąca do Salling Group, testuje humanoidy Hive przeznaczone do wykładania produktów na półkach. Konstrukcje oparte na maszynach chińskiej firmy Unitree uczą się ruchów od operatorów wyposażonych w kontrolery oraz gogle VR. Człowiek wykonuje określoną czynność, a system rejestruje jego gesty i wykorzystuje je podczas szkolenia robota.

Humanoidy nadal pracują wolniej od personelu. Samodzielne uzupełnianie części asortymentu zaplanowano na początek 2027 roku. Przyczyna jest prosta. Delikatne szkło, miękkie opakowania i śliskie butelki wymagają różnych chwytów. Człowiek niemal odruchowo zmienia nacisk palców, robot musi dopiero nauczyć się każdej z tych reakcji. Dochodzi do tego poruszanie się między regałami, rozpoznawanie przeszkód oraz praca w otoczeniu klientów.

Polacy patrzą na podobne maszyny z zainteresowaniem, ale wyraźnie wyznaczają im granice. W badaniu UCE Research i Brave Mind Fighters, przeprowadzonym wśród 1011 dorosłych osób, 79,6 proc. ankietowanych wskazało przynajmniej jedno sklepowe zadanie, które mogłoby trafić do humanoida. Około jednej trzeciej badanych pozwoliłoby mu informować o cenie i dostępności produktu, wskazywać właściwą półkę albo uzupełniać asortyment. Samodzielne rozpatrywanie reklamacji zaakceptowało zaledwie 9,1 proc. uczestników.

Roboty InPostu nie przypominają ludzi i właśnie w tym tkwi ich przewaga. Zamiast uczyć się wielu czynności, sprawnie wykonują jedno zadanie: skracają drogę towaru od magazynowego pojemnika do gotowej przesyłki.



