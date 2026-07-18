W skrócie Gabriel Perez, operator telepromptera Donalda Trumpa, został zawieszony za obstawianie treści prezydenckich przemówień na platformie Kalshi, zarabiając na tym ponad 100 tys. USD.

Sprawę insider tradingu bada komisja CFTC, a Biały Dom potępił działania pracownika, określając je mianem haniebnych i zawieszając go bez prawa do dalszego wynagrodzenia.

W obliczu nadużyć platformy takie jak Kalshi i Polymarket wdrażają nowe mechanizmy nadzoru, m.in. zakaz obstawiania własnych działań przez polityków oraz wymóg deklarowania miejsca pracy.

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Operator prezydenckiego telepromptera wyleciał z Białego Domu

Gabriel Perez, wieloletni operator telepromptera (ekranu wyświetlającego tekst przemówień) prezydenta Donalda Trumpa, został wysłany na bezpłatny urlop administracyjny.

Decyzja ta zapadła po ujawnieniu, że mężczyzna wykorzystywał swoją pozycję zawodową do obstawiania treści i długości przemówień prezydenta na platformie prognozowania rynkowego Kalshi. Rzeczniczka prasowa Białego Domu, Karoline Leavitt, potwierdziła te doniesienia w czwartek (16 lipca), określając zachowanie pracownika jako "głęboko niefortunne" oraz "haniebne".

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Podejrzany, który od 2016 r. pracował jako asystent techniczny i zastępca asystenta prezydenta z roczną pensją w wysokości 175 tys. USD, nie będzie już pracował w Białym Domu. Podczas czwartkowego orędzia prezydenta do narodu, dotyczącego uczciwości wyborów, zastąpiła go już inna osoba. Karoline Leavitt podkreśliła, że "Biały Dom ma ekstremalnie restrykcyjne wytyczne etyczne w odniesieniu do tego typu kwestii".

Obstawiał przemówienia Trumpa u bukmachera, znając je wcześniej

Śledztwo prowadzone przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) koncentruje się wokół transakcji na Kalshi, zwłaszcza w ramach tzw. "rynków słownych", gdzie użytkownicy typują, czy w publicznym przemówieniu padną konkretne sformułowania (np. nazwy państw, pojęcia ekonomiczne czy hasła wyborcze).

Gabriel Perez miał rzekomo zarobić ponad 100 tys. USD (według części źródeł mowa jednak o kwocie ponad 90 tys. USD), obstawiając m.in. treść i czas trwania orędzia o stanie państwa (ang. State of the Union), wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w styczniu czy przemówienia podczas ceremonii wręczenia Medalu Honoru w marcu.

Jako osoba odpowiedzialna za teleprompter, Perez miał ostateczny wgląd w przygotowywane teksty przemówień Donalda Trumpa. Co więcej, podejrzany wycofywał się z niektórych zakładów w momentach, gdy prezydent zaczynał improwizować i schodził z przygotowanego scenariusza (co, swoją drogą, zdarza mu się często). Przedstawiciele platformy Kalshi zauważyli nietypową aktywność i zamrozili środki na koncie Pereza, zanim zdążył je wypłacić.

Platforma do obstawiania wyjaśniła, że "słowa liderów politycznych, takich jak prezydenci i przewodniczący Fed (Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej - przyp. red.) wywołują wielomiliardowe ruchy na rynkach walutowych, kontraktach terminowych na ropę i na giełdzie". W marcu wykryła ona niestandardowe wzorce zakładów i szybko zidentyfikowała, że użytkownikiem jest pracownik federalny obsługujący telepromptery w Białym Domu. Transakcje natychmiast oznaczono jako podejrzane i skierowano do CFTC.

Perez w pełni współpracuje z CFTC, komisją nadzorującą rynki kontraktów terminowych i platformy prognozy rynkowej. Jej członkowie skłonni są zawrzeć ugodę z Perezem, jeśli ten zwróci wygrane pieniądze. Prokuratura federalna na Manhattanie odmówiła wszczęcia postępowania karnego w tej sprawie, a samo CFTC odmówiło oficjalnego komentarza na temat toczącego się dochodzenia.

Rosnący problem insider tradingu na rynkach prognostycznych

Insider trading tradycyjnie oznacza wykorzystywanie informacji poufnych do zawierania transakcji giełdowych, zazwyczaj przez tzw. "insiderów", czyli osób z wewnątrz, np. członków zarządu lub pracowników firm, którzy mają wiedzę o tym, co się dopiero ma wydarzyć. Definicja insider tradingu rozszerza się jednak na inne platformy - w tym obstawiania zakładów na rynkach prognostycznych.

Wśród podobnych spraw znajduje się przypadek żołnierza sił specjalnych oskarżonego o obstawianie schwytania prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro, czy pracownika Google podejrzanego o zakłady oparte na wewnętrznych danych o wyszukiwaniach użytkowników - o obu tych przypadkach pisaliśmy w GeekWeeku. Prowadzone jest także śledztwo w sprawie byłego kongresmena George'a Santosa, który miał obstawiać swoją obecność na orędziu o stanie państwa.

W reakcji na rosnącą presję polityczną oraz potencjalne restrykcje legislacyjne ze strony amerykańskich senatorów Kalshi oraz konkurencyjny serwis Polymarket wprowadziły nowe mechanizmy nadzoru. W kwietniu 2026 r. pierwsza z tych platform wdrożyła przepis zabraniający politykom i sportowcom obstawiania własnych wyborów lub meczów, a w maju ukarała grzywnami trzech kandydatów za jego złamanie. W czerwcu Kalshi wprowadziło dodatkowo wymóg deklarowania miejsca pracy przed zawarciem niektórych zakładów.

Próby regulacji rynków prognoz na poziomie stanowym napotykają jednak opór. Gdy stan New Jersey zakazał działalności Kalshi, sąd apelacyjny orzekł, że władze stanowe nie mają do tego prawa, co ugruntowało pełną władzę nadzorczą w rękach CFTC. Przewodniczący CFTC Michael Selig zadeklarował poparcie dla Kalshi w sporach prawnych ze stanami, argumentując prymat prawa federalnego.



