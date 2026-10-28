Instagram jak YouTube. Testuje Features i długie filmy

W skrócie Instagram testuje funkcję Features, która umożliwia twórcom publikowanie poziomych materiałów wideo o długości nawet 90 minut.

Nowy format ma być dostępny nie tylko na telewizorach, ale w przyszłości także w aplikacji mobilnej serwisu Instagram.

Krótkie nagrania będą mogły pełnić rolę zajawek, przekierowujących odbiorców bezpośrednio do pełnych, długich filmów w ramach funkcji Features.

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Instagram to popularna platforma, gdzie użytkownicy umieszczają wiele filmów, ale są to krótsze formy. Niedawno aplikacja firmy Meta trafiła na telewizory. Przy okazji rozpoczęto testy nowej funkcji o nazwie Features, która obejmują długie formaty.

Instagram testuje Features i filmy o długości 90 minut

Meta rozpoczęła testy nowej funkcji z wybranymi twórcami udostępniającymi nagrania w platformie Instagram. To oznacza, że dostęp ma wąskie grono użytkowników. Wiemy, że są to m.in. twórcy komiksów czy podcastów.

Funkcja o nazwie Features pozwala na udostępnianie w platformie dłuższych treści. Są to materiały filmowe trwające nawet 90 minut. Jest to ponadto format poziomy. Wszystkie te cechy sprawiają, że takie filmy będą idealne do oglądania na dużych ekranach, na przykład telewizorach.

Z informacji przekazanych przez serwis Engadget wynika, że takie treści nie zostaną jedynie ograniczone do telewizorów. W planach jest dodanie wsparcia dla formatu w aplikacji mobilnej.

Przy okazji zostanie zapewniona symbioza pomiędzy różnymi formatami. Krótsze filmiki będą mogły zostać wykorzystane w ramach zajawki. Jej kliknięcie sprawi, że użytkownik zostanie przeniesiony do pełnego wideo. Na razie Features znajduje się na etapie testów, gdzie Meta zapewne będzie chciała zebrać od wybranych twórców opinie. Na ich podstawie zadecyduje o ostatecznym wdrożeniu nowego formatu wideo.

Instagram trafił na telewizory długo po serwisie YouTube

Instagram długo przymierzał się do wejścia na telewizory. Testy aplikacji na duże ekrany rozpoczęły się w 2025 r. W tym roku platforma zadebiutowała najpierw na urządzeniach z Google TV, a jakiś czas temu również na telewizorach Samsung Smart TV (od 2020 r. wzwyż).

Natomiast w tym miesiącu aplikacja Instagrama została udostępniona użytkownikom urządzenia Apple TV. Wdrażanie platformy na kolejnych sprzętach sprawia, że Meta chce zapewnić jak najwięcej treści. Testy funkcji Features nie powinny więc być żadnym zaskoczeniem.