Zapewne nie raz zdarzyło wam się umieścić w Instagramie komentarz, który zawierał błędy lub też wymagał edycji z innych powodów? Cóż, do dziś taka opcja nie istniała i wprowadzenie zmian nie było możliwe. Teraz to ulega zmianie.

Meta pozwala edytować opublikowane komentarze w platformie Instagram

Meta wsłuchała się w prośby użytkowników Instagrama, które napływały od lat i w końcu wprowadziła wyczekiwaną nowość. To możliwość edytowania opublikowanych już komentarzy. Jak to działa?

Jeśli użytkownik dojdzie do wniosku, że chce wprowadzić jakieś zmiany w opublikowanym już komentarzu, to teraz może to zrobić. Służy do tego specjalny przycisk edycji. Wprowadzone zmiany sprawią, że oryginalna zawartość nie będzie dostępna. Ponadto taki komentarz zostanie oznaczony informacją o edycji.

Rozwiń

Funkcja ma jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim Meta pozwala na wprowadzenie zmian w komentarzu przez maksymalnie 15 minut od jego publikacji. Po upływie tego czasu opcja staje się niedostępna. Ponadto nie można uzyskać wglądu do całej historii edycji, jak to jest na przykład w aplikacji Wiadomości na iPhone'ach.

Wspomniane ograniczenia to jedno, ale dodanie takiej opcji i tak cieszy. Funkcja z pewnością sprawi, że użytkownicy Instagrama nie będą już musieli kasować własnych komentarzy i pisać ich od nowa.

Instagram testuje płatną subskrypcję z unikalnymi funkcjami

Warto dodać, że Meta niedawno uruchomiła program pilotażowy, którego celem jest przetestowanie z wybranymi użytkownikami płatnej subskrypcji. Jej koszt to w przeliczeniu na naszą walutę kilka złotych.

Wspomniana subskrypcja daje dostęp do unikalnych funkcji, których nie ma w darmowej wersji aplikacji. Są to narzędzia głównie powiązane z relacjami i wśród nich mamy m.in. możliwość przeglądania tego typu postów bez wiedzy ich autorów czy wgląd w dodatkowe statystyki.

Pakiet funkcji nazwano Instagram Plus i na razie nie wiadomo, kiedy Meta chce go wprowadzić na stałe. Obecnie trwają zamknięte testy na kilku rynkach i firma chce zapewne poznać opinie użytkowników.

Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach? © 2026 Associated Press