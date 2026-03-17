Starlink dostępny jest w Polsce od jakiegoś czasu i doszło do kolejnego przemodelowania oferty. Internet satelitarny SpaceX zyskał nowe plany i dla najmniej wymagających klientów są to dobre zmiany. Jednak dla osób o wyższych potrzebach już niekoniecznie.

Starlink w Polsce ma trzy plany i znamy ich ceny

Dostęp do internetu satelitarnego Muska w Polsce dotychczas wiązał się z miesięczną opłatą w wysokości 149 złotych. Był to plan W Domu Lite. Teraz zastąpiono go inną opcją. Do wyboru są trzy abonamenty i ich cennik prezentuje się następująco.

W Domu - 100 Mb/s - najtańszy plan w Polsce, którego cena została ustalona na poziomie 129 złotych /miesiąc. Jest więc o 20 złotych taniej. Ponadto klienci dostają zestaw Starlink Mini.

W Domu - 200 Mb/s - średni plan zapewniający dwa razy większą transmisję danych (bez limitu danych) i zestaw z większą anteną. Cena to 179 złotych /miesiąc.

W Domu - Max - najdroższy plan dla użytkowników domowych, który oferuje najszybszą (możliwą dla danej lokalizacji) transmisję danych. Ponadto klienci otrzymują zestaw Mini do wykorzystania w podróży na atrakcyjniejszych warunkach. Cena to 249 złotych/miesiąc.

Opłata instalacyjna wynosi 101 złotych. Warto dodać, że plan W Domu - Max dla najbardziej wymagających klientów oferuje prędkości przesyłania danych mogące przekraczać 400 Mb/s, ale cena jest wyższa względem poprzedniego abonamentu bez limitu. Na otarcie łez firma dorzuca lepszy zestaw standardowy do obsługi internetu satelitarnego.

Internet satelitarny Starlink będzie jeszcze szybszy

Firma planuje dalszy rozwój konstelacji satelitów, co przełoży się nie tylko na lepsze pokrycie zasięgiem, ale również wzrost transmisji danych. Na początku marca (podczas targów MWC 2026) ujawniono plany na przyszłość, które zakładają budowę konstelacji z wykorzystaniem Starlinków V2.

Budowa konstelacji Starlink V2 ma rozpocząć się w 2027 r. SpaceX chce jednorazowo wystrzeliwać co najmniej 50 satelitów, co pozwoli na szybkie zagęszczenie sieci. Pozwoli to znacząco zwiększyć prędkość transmisji danych.

