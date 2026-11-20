W skrócie PKP Intercity testuje internet satelitarny Eutelsat OneWeb w składach Pendolino, wykorzystując odbiorniki Kymeta Kestrel u5 zamontowane w jednostce ED250.

Rozwiązanie hybrydowe łączące technologię satelitarną z infrastrukturą naziemną pozwoliło na zwiększenie dostępności sieci oraz komfortu pracy pasażerów podczas podróży.

Średnie zużycie danych w testowym pociągu wynosiło od 500 do 700 GB na dobę, przy czym 70 proc. ankietowanych podróżnych oceniło usługę jako umożliwiającą pracę w trasie.

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Internet w pociągach, który dostarczany jest przez tradycyjne sieci komórkowe, pozostawia nierzadko wiele do życzenia. Wie o tym doskonale PKP Intercity, które od jakiegoś czasu prowadzi testy nowego rozwiązania. To internet satelitarny Eutelsat OneWeb. Jak przebiegają te próby?

PKP Intercity chwali się wynikami testów internetu satelitarnego w Pendolino

PKP Intercity od kilku miesięcy testuje na pokładzie Pendolino internet satelitarny Eutelsat OneWeb. Próby prowadzone są w jednej jednostce ED250, w której zamontowano dwa odbiorniki Kymeta Kestrel u5, dostarczone przez firmę ACO Solutions. Przewoźnik pochwalił się wynikami i te są bardzo optymistyczne.

W trakcie testów internetu satelitarnego zauważono zwiększenie dostępności sieci, z czym w trakcie jazdy pociągu bywają problemy w połączeniu z dostępną infrastrukturą naziemną. Ponadto PKP Intercity zwraca uwagę na wzrost zużycia danych. To również potwierdza lepszą dostępność internetu, z którego korzystają pasażerowie.

Sposób, w jaki pasażerowie wykorzystują czas spędzony w pociągu, zmienia się. Coraz częściej podróż jest okazją do pracy, uczestniczenia w spotkaniach online czy korzystania z rozrywki, a wszystkie te aktywności wymagają odpowiedniej jakości połączenia internetowego

"Chcemy odpowiadać na te potrzeby, dlatego inwestujemy w rozwój usług cyfrowych i sprawdzamy technologie, które mogą podnieść komfort podróżowania. Internet satelitarny jest jednym z rozwiązań, którym przyglądamy się w tym kontekście" - dodaje Joanna Siecińska.

Internet satelitarny w Pendolino współpracuje z infrastrukturą naziemną

Działanie internetu satelitarnego Eutelsat OneWeb opiera się na dostarczaniu z wykorzystaniem satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. W trakcie testów PKP Intercity zdecydowało się na system mieszany, który łączy to rozwiązanie z dotychczasową infrastrukturą naziemną.

To pozwala na dostosowanie systemu do warunków w trakcie jazdy. PKP Intercity pochwaliło się, że w testowym składzie Pendolino średnie zużycie danych na dobę wynosiło 500-700 GB. Ponadto udostępniono wyniki ankiety.

68 proc. pasażerów pozytywnie oceniło stabilność połączenia

70 proc. podróżnych deklaruje, że usługa zapewnia możliwość pracy podczas jazdy

Warto dodać, że z internetu dostępnego na pokładzie Pendolino średnio korzysta około 150-200 podróżnych. Testy rozwiązania mają być prowadzone do końca lutego 2027 r.