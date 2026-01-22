Linia lotnicza KLM wprowadza darmowe Wi-Fi na swoich europejskich trasach. Od 22 stycznia z bezpłatnego internetu można skorzystać w połowie samolotów przewoźnika, w tym na wybranych lotach do i z Polski.

W najbliższych latach internet pojawi się we wszystkich maszynach - samolotach Airbus A321neo i Embraer 195-E2 oraz w Boeingach 737-800.

Jak skorzystać z darmowego internetu w samolocie KLM?

Europejska flota KLM złożona z samolotów wąskokadłubowych nie posiada ekranów przy fotelach i systemu rozrywki pokładowej. Poprzez ofertę darmowego dostępu do internetu, linia chce poprawić komfort podróży i urozmaicić czas, który spędzamy w samolocie.

Pasażerowie mogą korzystać z dostępu do sieci na własnych telefonach czy tabletach.

Pokładowa sieć Wi-Fi pozwala na wysyłanie e-maili, przeglądanie mediów społecznościowych, a także słuchanie muzyki i oglądanie filmów. Aby połączyć się z Wi-Fi, wystarczy być zapisanym do programu lojalnościowego linii Flying Blue.

Internet na lotach z Polski do Amsterdamu

Do obsługi połączeń między pięcioma miastami w Polsce, a Amsterdamem KLM wykorzystuje różne typy samolotów. Podczas lotów realizowanych Embraerami E195-E2 oraz częścią Boeingów 737-800 (wybrane loty z/do Krakowa, Gdańska, czy Warszawy), pasażerowie już mogą korzystać z darmowego Wi-Fi lub usługa będzie dostępna wkrótce.

Dostępność internetu można sprawdzić podczas dokonywania rezerwacji lub bezpośrednio na pokładzie.

Europejskie linie lotnicze inwestują w Wi-Fi na pokładzie

KLM jest kolejną linią lotniczą, która oferuje bezpłatny internet dla pasażerów. Kilka miesięcy temu włączenie darmowego Wi-Fi dla pasażerów zapowiedziała linia Air France.

Kilka dni temu montaż internetu Starlink w swoich samolotach zapowiedziała Grupa Lufthansa. Skorzystają na tym pasażerowie linii Air Dolomiti, Austrian Airlines, Edelweiss, Eurowings, Brussels Airlines, ITA Airways, SWISS oraz samej Lufthansy. Pierwsze samoloty z darmowym Wi-Fi mają być gotowe w połowie 2026, a wszystkie - do 2029 roku. Oczywiście warunkiem dostępu do sieci będzie konto w programie lojalnościowym Miles & More.

Internet Starlink mają w swoich samolotach także łotewskie linie airBaltic oraz skandynawski SAS. W tym roku dostęp do szybkiego internetu ma być także w samolotach Virgin Atlantic.

Jeszcze w 2026 roku Wi-Fi ma się pojawić także w Dreamlinerach Polskich Linii Lotniczych LOT. W tym przypadku dostawcą internetu będzie firma Viasat.

