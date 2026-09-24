Rodzina Magura jest głównym morskim produktem UFORCE od momentu wejścia tych systemów do działań bojowych w 2024 roku. Według ukraińskich władz drony tej rodziny przyczyniły się do zatopienia lub uszkodzenia wielu rosyjskich jednostek, a ich wykorzystanie było jednym z elementów działań, które zmusiły znaczną część rosyjskiej Floty Czarnomorskiej do wycofania się z wcześniejszych rejonów operowania w pobliżu Krymu.

To właśnie rozwiązania tej rodziny odpowiadają też za wiele "historycznych pierwszych razów", i tak pod koniec 2024 roku Ukraina poinformowała o pierwszym udanym użyciu drona morskiego do ataku na cel powietrzny, a w maju kolejnego roku historycznym zestrzeleniu dwóch rosyjskich myśliwców Su-30. Pod koniec sierpnia firma zaprezentowała z kolei MV11, czyli największą jednostkę w tej rodzinie, która zamiast skupiać się wyłącznie na atakowaniu celów, ma działać jako mobilna baza dla innych bezzałogowców, zabierając na pokład do 2,2 tony ładunku.

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UFORCE się rozwija

Ale to jeszcze nie wszystko, bo UFORCE ma więcej ambitnych planów, o których prezes Ołeh Rohynski opowiedział w rozmowie z ukraińskim serwisem DOU. Jak możemy się dowiedzieć z tego wywiadu, jednym z pomysłów jest zatrudnianie specjalistów związanych z Formułą 1, którzy mieli zacząć "masowo" dołączać do firmy. Nie chodzi jednak o wykorzystanie ich doświadczenia z prowadzenia samochodów wyścigowych.

UFORCE interesują przede wszystkim kompetencje inżynierów odpowiedzialnych za konstrukcję bolidów i ich podzespołów: pracę z włóknem węglowym i innymi kompozytami, projektowanie lekkich konstrukcji, optymalizację silników, czujniki oraz zwiększanie niezawodności przy jednoczesnym ograniczaniu masy.

Każdy gram ma znaczenie

To właśnie redukcja masy jest jednym z obszarów, w których doświadczenie Formuły 1 może być szczególnie przydatne przy projektowaniu bezzałogowców. W wyścigach każdy dodatkowy kilogram wpływa na osiągi samochodu. W przypadku drona podobna zależność może przekładać się na zasięg, czas działania, możliwość zabrania większego ładunku lub ilość energii potrzebnej do wykonania zadania.

Rohynski zwraca uwagę, że inżynierowie Formuły 1 są przyzwyczajeni do ciągłego przeprojektowywania konstrukcji i usuwania zbędnej masy bez pogarszania jej niezawodności. To właśnie takie podejście UFORCE chce połączyć z doświadczeniem ukraińskich konstruktorów.

MAGURA ma być częścią większego systemu

UFORCE nie koncentruje się wyłącznie na jednym rodzaju drona. W portfolio firmy znajdują się między innymi morskie systemy MAGURA, a także platformy powietrzne i naziemne. Firma rozwija również działalność badawczo-rozwojową poza Ukrainą - ma centra R&D w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi m.in. współpracę z amerykańską firmą ReconCraft.

Zagraniczne zespoły mają zajmować się rozwiązaniami przeznaczonymi do działania w warunkach innych niż te występujące na Morzu Czarnym. Chodzi między innymi o większe jednostki zdolne do pracy na Atlantyku i Pacyfiku, wzmocnienia kevlarowe oraz odmienne wymagania dotyczące autonomii.

Według prezesa UFORCE firma zatrudnia ponad tysiąc osób, a większość zespołu nadal pracuje w Ukrainie. Jednocześnie przedsiębiorstwo poszukuje ukraińskich specjalistów pracujących za granicą, w tym w dużych firmach technologicznych i obronnych. Rohynski wymienił w tym kontekście m.in. OpenAI, Anthropic, Google, Anduril i Palantir.

Nie tylko hardware

W przypadku nowej generacji bezzałogowców równie ważne jak sama konstrukcja mają być oprogramowanie i autonomia. UFORCE deklaruje, że jej różne platformy korzystają ze wspólnej warstwy programowej. Oznacza to dążenie do integracji sprzętu, sensorów, systemów autonomicznych i mocy obliczeniowej w ramach jednej architektury.

Według Rohynskiego największym wyzwaniem nie jest więc stworzenie pojedynczego autonomicznego urządzenia, lecz połączenie wszystkich jego elementów w system, który będzie w stanie wykonywać konkretne zadania bez stałej ingerencji człowieka. Rekrutacja inżynierów związanych z motoryzacją, a także innymi sektorami technologicznymi i połączenie ich wiedzy z doświadczeniem zdobytym w rzeczywistych warunkach bojowych ma zaś przybliżyć ukraińską firmę do realizacji tego marzenia.