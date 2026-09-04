Inżynierzy tworzą głośnik, który przesyła dźwięk do określonych słuchaczy

Marzenie audiofilów na wyciągnięcie ręki? Inżynierzy rozwijają głośniki PAL

Nowy system osiąga efekt kierunkowego przenoszenia sygnału dzięki modulacji ultradźwięków, przez co urządzenie może emitować dźwięk tylko w obrębie określonego obszaru. Przykładem jest głośnik parametryczny (PAL), który wykorzystuje nieliniową interakcję dwóch fal ultradźwiękowych w powietrzu do generowania i koncentrowania dźwięku słyszalnego w określonym kierunku.

W porównaniu z konwencjonalnymi głośnikami, PAL mogą ograniczyć dźwięk do znacznie węższego obszaru. Tradycyjne systemy wymagają jednak dziesiątek, a nawet setek precyzyjnie rozmieszczonych i indywidualnie sterowanych emiterów ultradźwiękowych. Nowsze konstrukcje głośników PAL uprościły sprzęt, ale drgająca membrana może również wzbudzać niepożądane drgania, powodując boczne wycieki dźwięku i osłabiając jego kierunkowość.

Nowy głośnik kierujący dźwięk

Zespół rozwiązał ten problem, integrując dwa rodzaje metamateriałów w jednym przetworniku ultradźwiękowym. Z przodu zamontowano akustyczną metapowierzchnię. Działając jak soczewka dla dźwięku, przekształca ona nieregularne fronty fal ultradźwiękowych emitowanych przez membranę w prostą, wąską wiązkę, podobnie jak laser. Z tyłu umieszczono elastyczne metajednostki. Działając niczym bariera dźwiękowa, tłumią one niepożądane wibracje o wybranych częstotliwościach i zapobiegają przedostawaniu się dźwięku na boki. W efekcie konstrukcja wykorzystuje podwójne zabezpieczenie: skupia dźwięk z przodu i blokuje hałas pasożytniczy z tyłu.

W rezultacie urządzenie jednoelementowe kierowało dźwięk w zakresie częstotliwości od 500 Hz do 10 kHz - ponad cztery oktawy, obejmujące znaczną część spektrum słyszalnego. Naukowcy przeprowadzili również eksperyment symulujący rozmieszczenie miejsc w samolocie, gdzie różne komunikaty lub muzyka mogły docierać do poszczególnych pasażerów, nie przeszkadzając im w podróży. Po odtworzeniu rzeczywistych sygnałów radiowych i muzycznych oraz zmierzeniu natężenia dźwięku pod różnymi kątami naukowcy zaobserwowali wyraźną poprawę po dodaniu elastycznych metajednostek.

Naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Pohang twierdzą, że po wprowadzeniu na rynek technologia będzie mogła umożliwić pasażerom samolotów i pociągów słuchanie spersonalizowanych ogłoszeń lub treści bez przeszkadzania osobom znajdującym się obok nich. W muzeach i salach wystawowych wyjaśnień mogli wysłuchać jedynie zwiedzający stojący przed konkretną ekspozycją. "Dźwięk, który tylko ja słyszę", do tej pory widziany jedynie w filmach, już wkrótce może stać się częścią codziennego życia.