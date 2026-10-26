iOS 27.2. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów?

W skrócie Aktualizacja iOS 27.2 trafi do użytkowników iPhone'ów od serii 11 wzwyż prawdopodobnie w poniedziałek 26 października w godzinach wieczornych.

Nowe oprogramowanie wprowadza funkcję Dual Capture w FaceTime, odświeżony branding Apple Music oraz profile użytkowników w aplikacji Apple TV.

Wraz z wydaniem iOS 27.2 Apple udostępni aktualizacje dla pozostałych systemów, w tym macOS, tvOS, watchOS, iPadOS oraz visionOS.

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Apple szykuje się do udostępnienia kolejnej dużej aktualizacji dla iPhone'ów. To iOS 27.2, który od kilku tygodni znajdował się na etapie publicznych beta testów, a niedawno został udostępniony w formie wydania RC. To oznacza, że publiczna premiera jest blisko.

Kiedy aktualizacja iOS 27.2 i jak zainstalować?

Apple udostępni iOS 27.2 już na dniach i prawdopodobnie nastąpi to jeszcze dziś, czyli w poniedziałek 26 października. Wtedy aktualizacja powinna stać się publicznie dostępna i będzie ją mógł zainstalować każdy użytkownik zgodnego iPhone'a, czyli od modeli z serii 11 wzwyż. Uaktualnienie pojawi się oczywiście w godzinach wieczornych czasu w Polsce.

Jak zainstalować iOS 27.2 już w dniu premiery? Jest to bardzo proste. W tym celu należy udać się na telefonie do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili zostanie sprawdzona dostępność nowej wersji oprogramowania. Należy nacisnąć przycisk Zainstaluj teraz i poczekać, aż proces dobiegnie końca. Warto dodać, że w tym czasie iPhone zostanie uruchomiony ponownie.

Co nowego z aktualizacją iOS 27.2?

iOS 27.2 to większa aktualizacja oprogramowania, która wprowadza trochę nowości. Na uwagę zasługue opcja Dual Capture w trakcie rozmów grupowych w aplikacji FaceTime. Następnie mamy nowy branding Apple Music czy profile użytkowników w aplikacji Apple TV.

Ponadto firma wprowadza wsparcie dla nowych języków w nowej Siri AI. Mimo to nadal z cyfrowej asystentki nie skorzystamy na iPhone'ach w Unii Europejskiej. Apple prowadzi w tej sprawie rozmowy z UE, ale na razie bez efektów. Ponadto w składanym modelu Duo zostanie dodana obsługa elektronicznego ołówka Apple Pencil (z USB C).

Wraz z iOS 27.2 dla iPhone'ów pojawią się także inne aktualizacje z tym samym numerkiem na pozostałe urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Mowa o macOS Golden Gate, tvOS, watchOS, iPadOS czy visionOS.

Przy okazji część z was może zapytać się, co stało się z iOS 27.1? Ta wersja systemu jest specyficzna dla składanego smartfona iPhone Duo i nie została udostępniona na inne telefony.