iOS 27. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów i jak zainstalować?

Apple zapowiedziało system operacyjny iOS 27 w czerwcu na WWDC26. W lipcu uruchomiono publiczny program pilotażowy wersji beta. Natomiast od dziś aktualizacja w sfinalizowanej postaci będzie udostępniana dla wszystkich użytkowników iPhone'ów. Co warto wiedzieć już dziś?

Kiedy aktualizacja iOS 27 dla wszystkich użytkowników iPhone'ów?

Apple w trakcie środowej konferencji, gdzie zaprezentowano smartfony iPhone 18 Pro i Max oraz składaka Duo, ujawniło, że publiczna premiera systemu iOS 27 dla wszystkich użytkowników odbędzie się w poniedziałek 14 września, czyli dziś.

O której można spodziewać się aktualizacji? Domyślamy się, że Apple udostępni iOS 27 dla wszystkich w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce. Podobnie było przed laty.

Lista iPhone'ów zgodnych z aktualizacją iOS 27

iOS 27 trafi na wszystkie modele iPhone'ów, które w zeszłym roku otrzymały aktualizację do systemu z numerkiem 26. Tym razem nie doszło do cięć z zakresu wsparcia. Lista zgodnych smartfonów prezentuje się następująco.

Seria iPhone 17: 17, 17e, 17 Pro i 17 Pro Max

iPhone Air

Seria iPhone 16: 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max, 16e

Seria iPhone 15: 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max

Seria iPhone 14: 14, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max

Seria iPhone 13: 13, 13 mini, 13 Pro i 13 Pro Max

Seria iPhone 12: 12, 12 mini, 12 Pro i 12 Pro Max

Seria iPhone 11: 11, 11 Pro i 11 Pro Max

Seria iPhone SE: 2. generacji (2020 r.) oraz 3. generacji (2022 r.)

Co nowego z aktualizacją iOS 27?

Apple udostępniając w zeszłym tygodniu wydanie RC (Release Candidate), ujawniło przy okazji oficjalny wykaz zmian. Ten prezentuje się następująco.

Siri AI (wszystkie modele iPhone'a 16 i nowsze, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Użytkownicy otrzymują teraz bardziej wydajną i konwersacyjną wersję Siri. Pomaga Ci znaleźć to, czego potrzebujesz i zrobić więcej, wykorzystując takie funkcje, jak rozumienie kontekstu osobistego, działania aplikacji, świadomość ekranu i dostęp do szerokiej wiedzy o świecie.

Nowe doświadczenie głosowe oferuje bardziej ekspresyjne i naturalnie brzmiące głosy oraz pozwala dostosować ekspresję i tempo, aby Siri była bardziej spersonalizowana dzięki wydajnym modelom urządzeń na iPhone'ie Air i iPhone'ie 17 Pro i nowszych.

Dedykowana aplikacja Siri zapewnia łatwy sposób powrotu do istniejącej rozmowy lub rozpoczęcia nowej, a także prywatnie synchronizuje rozmowy między produktami Apple za pomocą iCloud.

Tryb Siri w aplikacji Aparat integruje funkcję Visual Intelligence, umożliwiając zadawanie pytań i podejmowanie działań w oparciu o to, co masz przed sobą, na przykład dzielenie rachunku lub wyszukiwanie informacji odżywczych dla talerza jedzenia.

Funkcja Write with Siri umożliwia generowanie szkiców od podstaw, edycję tego, co napisałeś, lub otrzymywanie opinii od Siri praktycznie wszędzie, gdzie piszesz. W Wiadomościach i poczcie Siri personalizuje styl pisania na podstawie relacji i używa unikalnych fraz oraz interpunkcji, których wcześniej używałeś w rozmowach z tymi osobami. Inteligencja Apple w aplikacjach (wszystkie modele iPhone'a 16 i nowsze, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

Apple Intelligence w aplikacjach (wszystkie modele iPhone'a 16 i nowsze, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Zdjęcia

Funkcja Przestrzenne ponowne kadrowanie pozwala dostosować kompozycję zdjęcia po jego zrobieniu poprzez wirtualną zmianę położenia aparatu.

Narzędzie Rozszerz inteligentnie rozszerza obrazy poza ich krawędzie, zapewniając realistyczne wypełnienie, dzięki czemu możesz wyprostować horyzonty, zmienić proporcje lub dodać więcej miejsca wokół obiektu.

Czyszczenie obsługuje usuwanie nawet większych obiektów, zapewniając bardziej realistyczne, wysokiej jakości rezultaty. Możesz wybrać tryb Szybki dla drobnych niedoskonałości lub Wysoka jakość dla bardziej złożonych edycji.

Safari

Organizuj według tematu wykorzystuje inteligencję Apple do sortowania kart, analizując strony internetowe i automatycznie grupując podobne karty.

Powiadom mnie może okresowo sprawdzać stronę internetową pod kątem aktualizacji, takich jak zmiany cen i dostępność produktów.

Opisz rozszerzenie pozwala utworzyć niestandardowe rozszerzenie za pomocą języka naturalnego. Dostosuj widok zawartości lub formatowania witryny.

Całkowicie nowy Image Playground wykorzystuje nowy model generatywny do tworzenia wysokiej jakości obrazów w praktycznie dowolnym stylu, w tym fotorealistycznym. Umożliwia modyfikowanie obrazów za pomocą dotyku i języka naturalnego, a także generowanie tapet na ekran blokady i plakatów kontaktów ze spersonalizowanymi sugestiami.

Funkcja Opisz Skrót umożliwia użycie języka naturalnego do utworzenia skrótu lub dopracowania istniejącego.

Dom

Powiadomienia o podsumowanej aktywności łączą powiązane alerty z różnych akcesoriów w jedno powiadomienie.

Opisy filmów z nagrań HomeKit Secure Video podsumowują, co dzieje się w klipie dla uprawnionych subskrybentów iCloud+.

Wyszukiwanie klipów z kamery pozwala znaleźć konkretne momenty z kamer HomeKit Secure Video, wyszukując je w aplikacji Dom lub Spotlight w ramach uprawnionego planu iCloud+.

Funkcja Opisz Wydarzenie w Kalendarzu umożliwia użycie języka naturalnego do utworzenia wydarzenia, a szczegóły, takie jak czas, lokalizacja, zaproszeni goście i tytuł wydarzenia, są uzupełniane za pomocą Apple Intelligence.

Sugestie w aplikacji Mail pomagają podejmować działania w oparciu o kontekst wiadomości e-mail, np. uzyskać wskazówki dojazdu do zarezerwowanej restauracji.

Kontekst połączeń w aplikacji Telefon rozumie, kiedy rozmawiasz z kimś. niektóre firmy i proaktywnie wyświetla istotne informacje z różnych aplikacji, takie jak kod potwierdzający lub numer rezerwacji.

Ułatwienia dostępu

Ulepszenia VoiceOver obejmują bardziej szczegółowe i kontekstowe rozumienie obrazów w przypadku zdjęć, wykresów i zrzutów ekranu, doświadczenie konwersacyjne, które pozwala zadawać pytania dotyczące ekranu lub otoczenia, oraz nowy sposób szybkiego uzyskiwania odpowiedzi dzięki integracji z przyciskiem akcji.

Ulepszone środowisko Lupy oferuje wizualne wsparcie konwersacyjne dla użytkowników słabowidzących, z interfejsem o wysokim kontraście i sterowaniem aplikacji w języku naturalnym do powiększania i innych funkcji Lupy.

Inteligentniejszy Czytnik Dostępności wykorzystuje inteligencję, aby zapewnić lepsze czyszczenie i formatowanie tekstu, obrazy i tabele, podsumowania na żądanie oraz tłumaczenie.

Elastyczne wprowadzanie poleceń głosowych ułatwia nawigację po urządzeniu za pomocą głosu, opisując elementy na ekranie własnymi słowami, np. "dotknij koła zębatego" lub "dotknij przycisku w prawym górnym rogu".

I wiele więcej, w tym dodatkowe sposoby tworzenia i modyfikowania Genmoji, automatyczną korektę i dokładniejsze dyktowanie za pomocą modelu na urządzeniu w modelach iPhone Air i iPhone 17 Pro i nowszych.

Bezpieczeństwo dzieci

Usprawniony proces konfiguracji nowych kont dziecięcych pozwala rodzicom wskazać konkretne aplikacje, do których ich dzieci będą miały dostęp podczas ustawiania iPhone'a.

Funkcja "Poproś o przeglądanie" umożliwia rodzicom zatwierdzanie każdej nowej witryny internetowej, zanim dziecko uzyska do niej dostęp.

Rozszerzone funkcje ochrony komunikacji pomagają reagować, zanim dzieci zobaczą drastyczne lub brutalne treści w udostępnianych zdjęciach i filmach.

Limity czasu pozwalają rodzicom ustalać ograniczenia dotyczące korzystania z aplikacji z kategorii Rozrywka, Gry i Media społecznościowe, oferując wskazówki oparte na badaniach ekspertów i dostosowane do wieku dziecka.

Harmonogramy umożliwiają rodzicom wybór aplikacji dostępnych dla dzieci w różnych porach dnia oraz w dni powszednie i weekendy.

Przeprojektowane ustawienia funkcji "Czas przed ekranem" zapewniają rodzicom szybki wgląd w sposób korzystania z urządzeń przez dzieci oraz łatwe zarządzanie dostępem za pomocą zaledwie kilku stuknięć.

Usprawnienia systemu

Udoskonalenia efektu "Liquid Glass" poprawiają ogólną czytelność, a nowy suwak w Ustawieniach pozwala dostosować wygląd - od pełnej przejrzystości po całkowite przyciemnienie.

Szybsze działanie funkcji systemowych, w tym uruchamiania aplikacji, wczytywania nowych zdjęć w bibliotece oraz przesyłania plików przez AirDrop.

Usprawniona wyszukiwarka zapewnia bardziej trafne i kompleksowe wyniki w funkcjach Spotlight, Zdjęcia i Mail.

Funkcja "Asystent łączności" zapewnia płynniejsze przełączanie się między siecią Wi-Fi a siecią komórkową.

Oraz szereg innych ulepszeń w aplikacjach i funkcjach, w tym udoskonalenia udostępnianych albumów iCloud w aplikacji Zdjęcia, niestandardowy korektor (EQ) dla słuchawek AirPods, obsługa okresu okołomenopauzalnego i menopauzy w funkcji Śledzenie cyklu w aplikacji Zdrowie oraz niezależne ustawienia głośności dla alarmów i minutników.

Jak zainstalować iOS 27 na iPhonie?

Instalacja nowego systemu operacyjnego jest prosta. W tym celu trzeba wykonać następujące czynności.

Na telefonie udajemy się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili pojawi się baner z informacją o dostępności iOS 27, który należy dotknąć. Wyrażamy zgodę na instalację nowego systemu, co rozpocznie proces.

W trakcie instalacji iOS 27 telefon uruchomi się ponownie, ale jest to normalne. Cały proces może potrwać nawet kilkadziesiąt minut.

Oczywiście przed instalacją iOS 27 warto wykonać backup telefonu. Zawsze coś może pójść nie tak i dzięki kopii zapasowej będzie można przywrócić zawartość oraz ustawienia telefonu w prosty sposób.