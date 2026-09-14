iOS 27. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów i jak zainstalować?

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Aktualizacja

iOS 27 to duża aktualizacja dla iPhone'ów, którą Apple zacznie udostępniać w poniedziałek 14 września. Miliony użytkowników telefonów z logo nadgryzionego jabłka będą mogli instalować oprogramowanie. Jak to zrobić i co nowego wprowadza aktualizacja iOS 27 dla iPhone'ów? Zobaczmy, jak odpowiednio przygotować urządzenie na nowy system.

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iOS 27. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów i jak zainstalować?Dawid DługoszINTERIA.PL

Apple zapowiedziało system operacyjny iOS 27 w czerwcu na WWDC26. W lipcu uruchomiono publiczny program pilotażowy wersji beta. Natomiast od dziś aktualizacja w sfinalizowanej postaci będzie udostępniana dla wszystkich użytkowników iPhone'ów. Co warto wiedzieć już dziś?

Kiedy aktualizacja iOS 27 dla wszystkich użytkowników iPhone'ów?

Apple w trakcie środowej konferencji, gdzie zaprezentowano smartfony iPhone 18 Pro i Max oraz składaka Duo, ujawniło, że publiczna premiera systemu iOS 27 dla wszystkich użytkowników odbędzie się w poniedziałek 14 września, czyli dziś.

O której można spodziewać się aktualizacji? Domyślamy się, że Apple udostępni iOS 27 dla wszystkich w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce. Podobnie było przed laty.

Lista iPhone'ów zgodnych z aktualizacją iOS 27

iOS 27 trafi na wszystkie modele iPhone'ów, które w zeszłym roku otrzymały aktualizację do systemu z numerkiem 26. Tym razem nie doszło do cięć z zakresu wsparcia. Lista zgodnych smartfonów prezentuje się następująco.

  • Seria iPhone 17: 17, 17e, 17 Pro i 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • Seria iPhone 16: 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max, 16e
  • Seria iPhone 15: 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max
  • Seria iPhone 14: 14, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max
  • Seria iPhone 13: 13, 13 mini, 13 Pro i 13 Pro Max
  • Seria iPhone 12: 12, 12 mini, 12 Pro i 12 Pro Max
  • Seria iPhone 11: 11, 11 Pro i 11 Pro Max
  • Seria iPhone SE: 2. generacji (2020 r.) oraz 3. generacji (2022 r.)

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Co nowego z aktualizacją iOS 27?

Apple udostępniając w zeszłym tygodniu wydanie RC (Release Candidate), ujawniło przy okazji oficjalny wykaz zmian. Ten prezentuje się następująco.

Siri AI (wszystkie modele iPhone'a 16 i nowsze, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

  • Użytkownicy otrzymują teraz bardziej wydajną i konwersacyjną wersję Siri. Pomaga Ci znaleźć to, czego potrzebujesz i zrobić więcej, wykorzystując takie funkcje, jak rozumienie kontekstu osobistego, działania aplikacji, świadomość ekranu i dostęp do szerokiej wiedzy o świecie.
  • Nowe doświadczenie głosowe oferuje bardziej ekspresyjne i naturalnie brzmiące głosy oraz pozwala dostosować ekspresję i tempo, aby Siri była bardziej spersonalizowana dzięki wydajnym modelom urządzeń na iPhone'ie Air i iPhone'ie 17 Pro i nowszych.
  • Dedykowana aplikacja Siri zapewnia łatwy sposób powrotu do istniejącej rozmowy lub rozpoczęcia nowej, a także prywatnie synchronizuje rozmowy między produktami Apple za pomocą iCloud.
  • Tryb Siri w aplikacji Aparat integruje funkcję Visual Intelligence, umożliwiając zadawanie pytań i podejmowanie działań w oparciu o to, co masz przed sobą, na przykład dzielenie rachunku lub wyszukiwanie informacji odżywczych dla talerza jedzenia.
  • Funkcja Write with Siri umożliwia generowanie szkiców od podstaw, edycję tego, co napisałeś, lub otrzymywanie opinii od Siri praktycznie wszędzie, gdzie piszesz. W Wiadomościach i poczcie Siri personalizuje styl pisania na podstawie relacji i używa unikalnych fraz oraz interpunkcji, których wcześniej używałeś w rozmowach z tymi osobami. Inteligencja Apple w aplikacjach (wszystkie modele iPhone'a 16 i nowsze, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

Apple Intelligence w aplikacjach (wszystkie modele iPhone'a 16 i nowsze, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Zdjęcia

  • Funkcja Przestrzenne ponowne kadrowanie pozwala dostosować kompozycję zdjęcia po jego zrobieniu poprzez wirtualną zmianę położenia aparatu.
  • Narzędzie Rozszerz inteligentnie rozszerza obrazy poza ich krawędzie, zapewniając realistyczne wypełnienie, dzięki czemu możesz wyprostować horyzonty, zmienić proporcje lub dodać więcej miejsca wokół obiektu.
  • Czyszczenie obsługuje usuwanie nawet większych obiektów, zapewniając bardziej realistyczne, wysokiej jakości rezultaty. Możesz wybrać tryb Szybki dla drobnych niedoskonałości lub Wysoka jakość dla bardziej złożonych edycji.

Safari

  • Organizuj według tematu wykorzystuje inteligencję Apple do sortowania kart, analizując strony internetowe i automatycznie grupując podobne karty.
  • Powiadom mnie może okresowo sprawdzać stronę internetową pod kątem aktualizacji, takich jak zmiany cen i dostępność produktów.
  • Opisz rozszerzenie pozwala utworzyć niestandardowe rozszerzenie za pomocą języka naturalnego. Dostosuj widok zawartości lub formatowania witryny.
  • Całkowicie nowy Image Playground wykorzystuje nowy model generatywny do tworzenia wysokiej jakości obrazów w praktycznie dowolnym stylu, w tym fotorealistycznym. Umożliwia modyfikowanie obrazów za pomocą dotyku i języka naturalnego, a także generowanie tapet na ekran blokady i plakatów kontaktów ze spersonalizowanymi sugestiami.
  • Funkcja Opisz Skrót umożliwia użycie języka naturalnego do utworzenia skrótu lub dopracowania istniejącego.

Dom

  • Powiadomienia o podsumowanej aktywności łączą powiązane alerty z różnych akcesoriów w jedno powiadomienie.
  • Opisy filmów z nagrań HomeKit Secure Video podsumowują, co dzieje się w klipie dla uprawnionych subskrybentów iCloud+.
  • Wyszukiwanie klipów z kamery pozwala znaleźć konkretne momenty z kamer HomeKit Secure Video, wyszukując je w aplikacji Dom lub Spotlight w ramach uprawnionego planu iCloud+.
  • Funkcja Opisz Wydarzenie w Kalendarzu umożliwia użycie języka naturalnego do utworzenia wydarzenia, a szczegóły, takie jak czas, lokalizacja, zaproszeni goście i tytuł wydarzenia, są uzupełniane za pomocą Apple Intelligence.
  • Sugestie w aplikacji Mail pomagają podejmować działania w oparciu o kontekst wiadomości e-mail, np. uzyskać wskazówki dojazdu do zarezerwowanej restauracji.
  • Kontekst połączeń w aplikacji Telefon rozumie, kiedy rozmawiasz z kimś. niektóre firmy i proaktywnie wyświetla istotne informacje z różnych aplikacji, takie jak kod potwierdzający lub numer rezerwacji.

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Ułatwienia dostępu

  • Ulepszenia VoiceOver obejmują bardziej szczegółowe i kontekstowe rozumienie obrazów w przypadku zdjęć, wykresów i zrzutów ekranu, doświadczenie konwersacyjne, które pozwala zadawać pytania dotyczące ekranu lub otoczenia, oraz nowy sposób szybkiego uzyskiwania odpowiedzi dzięki integracji z przyciskiem akcji.
  • Ulepszone środowisko Lupy oferuje wizualne wsparcie konwersacyjne dla użytkowników słabowidzących, z interfejsem o wysokim kontraście i sterowaniem aplikacji w języku naturalnym do powiększania i innych funkcji Lupy.
  • Inteligentniejszy Czytnik Dostępności wykorzystuje inteligencję, aby zapewnić lepsze czyszczenie i formatowanie tekstu, obrazy i tabele, podsumowania na żądanie oraz tłumaczenie.
  • Elastyczne wprowadzanie poleceń głosowych ułatwia nawigację po urządzeniu za pomocą głosu, opisując elementy na ekranie własnymi słowami, np. "dotknij koła zębatego" lub "dotknij przycisku w prawym górnym rogu".
  • I wiele więcej, w tym dodatkowe sposoby tworzenia i modyfikowania Genmoji, automatyczną korektę i dokładniejsze dyktowanie za pomocą modelu na urządzeniu w modelach iPhone Air i iPhone 17 Pro i nowszych.

Bezpieczeństwo dzieci

  • Usprawniony proces konfiguracji nowych kont dziecięcych pozwala rodzicom wskazać konkretne aplikacje, do których ich dzieci będą miały dostęp podczas ustawiania iPhone'a.
  • Funkcja "Poproś o przeglądanie" umożliwia rodzicom zatwierdzanie każdej nowej witryny internetowej, zanim dziecko uzyska do niej dostęp.
  • Rozszerzone funkcje ochrony komunikacji pomagają reagować, zanim dzieci zobaczą drastyczne lub brutalne treści w udostępnianych zdjęciach i filmach.
  • Limity czasu pozwalają rodzicom ustalać ograniczenia dotyczące korzystania z aplikacji z kategorii Rozrywka, Gry i Media społecznościowe, oferując wskazówki oparte na badaniach ekspertów i dostosowane do wieku dziecka.
  • Harmonogramy umożliwiają rodzicom wybór aplikacji dostępnych dla dzieci w różnych porach dnia oraz w dni powszednie i weekendy.
  • Przeprojektowane ustawienia funkcji "Czas przed ekranem" zapewniają rodzicom szybki wgląd w sposób korzystania z urządzeń przez dzieci oraz łatwe zarządzanie dostępem za pomocą zaledwie kilku stuknięć.

Usprawnienia systemu

  • Udoskonalenia efektu "Liquid Glass" poprawiają ogólną czytelność, a nowy suwak w Ustawieniach pozwala dostosować wygląd - od pełnej przejrzystości po całkowite przyciemnienie.
  • Szybsze działanie funkcji systemowych, w tym uruchamiania aplikacji, wczytywania nowych zdjęć w bibliotece oraz przesyłania plików przez AirDrop.
  • Usprawniona wyszukiwarka zapewnia bardziej trafne i kompleksowe wyniki w funkcjach Spotlight, Zdjęcia i Mail.
  • Funkcja "Asystent łączności" zapewnia płynniejsze przełączanie się między siecią Wi-Fi a siecią komórkową.
  • Oraz szereg innych ulepszeń w aplikacjach i funkcjach, w tym udoskonalenia udostępnianych albumów iCloud w aplikacji Zdjęcia, niestandardowy korektor (EQ) dla słuchawek AirPods, obsługa okresu okołomenopauzalnego i menopauzy w funkcji Śledzenie cyklu w aplikacji Zdrowie oraz niezależne ustawienia głośności dla alarmów i minutników.

Jak zainstalować iOS 27 na iPhonie?

Instalacja nowego systemu operacyjnego jest prosta. W tym celu trzeba wykonać następujące czynności.

  1. Na telefonie udajemy się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia.
  2. Po chwili pojawi się baner z informacją o dostępności iOS 27, który należy dotknąć.
  3. Wyrażamy zgodę na instalację nowego systemu, co rozpocznie proces.

W trakcie instalacji iOS 27 telefon uruchomi się ponownie, ale jest to normalne. Cały proces może potrwać nawet kilkadziesiąt minut.

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Oczywiście przed instalacją iOS 27 warto wykonać backup telefonu. Zawsze coś może pójść nie tak i dzięki kopii zapasowej będzie można przywrócić zawartość oraz ustawienia telefonu w prosty sposób.

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