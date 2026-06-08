iOS 27 to mnóstwo nowości. Lista iPhone'ów z aktualizacją

Dawid Długosz

Dawid Długosz

iOS 27 to nowy system operacyjny dla iPhone'ów, który Apple zaprezentowało w trakcie WWDC26. Kiedy zostanie udostępniona aktualizacja i jakie nowości oraz zmiany wprowadza? Jakie telefony iPhone otrzymają to oprogramowanie? Zobaczmy, co nowego wprowadza iOS 27 i kiedy ruszą publiczne beta testy.

Urządzenia Apple: MacBook, iPad, iPhone oraz Apple Watch z widocznymi ikonami aplikacji i widżetami na ekranach.
iOS 27 to mnóstwo nowości. Lista iPhone'ów z aktualizacją.Applemateriały prasowe

Apple w trakcie dzisiejszej konferencji WWDC26 zaprezentowało nowe wersje systemów operacyjnych dla własnych urządzeń. Wśród nich jest iOS 27 dla iPhone'ów czy macOS Golden Gate, które zostaną udostępnione w postaci aktualizacji jesienią. Zobaczmy najważniejsze nowości z oprogramowania.

Aktualizacja iOS 27 wprowadza na iPhone'y liczne nowości

iOS 27 to duża aktualizacja, która wprowadza wiele nowości oraz udoskonaleń. Zacznijmy od interfejsu użytkownika. Po małej rewolucji z Liquid Glass z zeszłego roku, tym razem pod tym względem jest mniej zmian. System nadal bazuje na tym samym języku designu i Apple postanowiło tego nie zmieniać, ale wprowadzono więcej opcji z zakresu personalizacji.

Następnie mamy nową Siri AI oraz liczne funkcje z pakietu Apple Intelligence. Asystentka głosowa została znacząco odświeżona i zyskała własną aplikację. Pod tym względem firma chciała zbliżyć się do ChatGPT czy Google Gemini. Nowa Siri zapewnia obsługę bardziej złożonych zadań, kontekstowe rozumowanie czy lepszą integrację z innymi aplikacjami.

iOS 27 to także liczne zmiany i nowości w poszczególnych aplikacjach Apple. Dla przykładu w Aparacie pojawiły się nowe opcje z zakresu personalizacji skrótów do poszczególnych funkcji. Image Playground ma generować lepsze obrazy.

Nowy system dla iPhone'ów to także liczne udoskonalenia z zakresu kontroli rodzicielskiej oraz bezpieczeństwa. Nowe narzędzia zapewnią jeszcze więcej opcji dla zarządzania telefonami, z których korzystają dzieci.

W przypadku nowych funkcji z iOS 27 Apple postawiło duży nacisk na użyteczne opcje oparte na sztucznej inteligencji, co ma ułatwić codziennie korzystanie z iPhone'ów. Poza tym pojawia się trochę ulepszeń z zakresu bezpieczeństwa oraz udoskonalenia, które poprawiają czas obsługi różnych zadań, w tym na starszych telefonach, które zostaną "przyspieszone".

Jakie smartfony iPhone zgodne z iOS 27 i kiedy aktualizacja?

iOS 27 trafi na wszystkie telefony, które rok temu dostały ostatni system. Tym razem Apple z listy wsparcia nie pozbyło się żadnych urządzeń. Kompatybilne z nowym systemem iPhone'y wymienione są niżej.

  • iPhone 17
  • iPhone 17e
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro‌ Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16‌ Plus
  • ‌iPhone 16‌ Pro
  • iPhone 16‌ Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. i 3. generacja)

Dziś po keynote otwierającym WWDC26 pierwsza beta deweloperska systemu iOS 27 trafi w ręce twórców oprogramowania. Jednak publiczny program pilotażowy ruszy dopiero za kilka tygodni i ma to nastąpić w lipcu. Natomiast ostateczna wersja aktualizacji ma być wydana jesienią. Spodziewajmy się, że trafi na telefony we wrześniu. Dokładny termin nie jest na razie znany.

Zobacz również:

Artykuł sponsorowany
Budżetowy ekosystem Apple – jak mądrze zbudować kompletny zestaw urządzeń „z drugiej ręki”?
Materiały zewnętrzne

Budżetowy ekosystem Apple - jak mądrze zbudować kompletny zestaw urządzeń "z drugiej ręki"?


Król drapieżników miał zaskakująco krótkie łapki. Odkryli sekret tyranozaura?© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze