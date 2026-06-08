iOS 27 to mnóstwo nowości. Lista iPhone'ów z aktualizacją
iOS 27 to nowy system operacyjny dla iPhone'ów, który Apple zaprezentowało w trakcie WWDC26. Kiedy zostanie udostępniona aktualizacja i jakie nowości oraz zmiany wprowadza? Jakie telefony iPhone otrzymają to oprogramowanie? Zobaczmy, co nowego wprowadza iOS 27 i kiedy ruszą publiczne beta testy.
Apple w trakcie dzisiejszej konferencji WWDC26 zaprezentowało nowe wersje systemów operacyjnych dla własnych urządzeń. Wśród nich jest iOS 27 dla iPhone'ów czy macOS Golden Gate, które zostaną udostępnione w postaci aktualizacji jesienią. Zobaczmy najważniejsze nowości z oprogramowania.
Aktualizacja iOS 27 wprowadza na iPhone'y liczne nowości
iOS 27 to duża aktualizacja, która wprowadza wiele nowości oraz udoskonaleń. Zacznijmy od interfejsu użytkownika. Po małej rewolucji z Liquid Glass z zeszłego roku, tym razem pod tym względem jest mniej zmian. System nadal bazuje na tym samym języku designu i Apple postanowiło tego nie zmieniać, ale wprowadzono więcej opcji z zakresu personalizacji.
Następnie mamy nową Siri AI oraz liczne funkcje z pakietu Apple Intelligence. Asystentka głosowa została znacząco odświeżona i zyskała własną aplikację. Pod tym względem firma chciała zbliżyć się do ChatGPT czy Google Gemini. Nowa Siri zapewnia obsługę bardziej złożonych zadań, kontekstowe rozumowanie czy lepszą integrację z innymi aplikacjami.
iOS 27 to także liczne zmiany i nowości w poszczególnych aplikacjach Apple. Dla przykładu w Aparacie pojawiły się nowe opcje z zakresu personalizacji skrótów do poszczególnych funkcji. Image Playground ma generować lepsze obrazy.
Nowy system dla iPhone'ów to także liczne udoskonalenia z zakresu kontroli rodzicielskiej oraz bezpieczeństwa. Nowe narzędzia zapewnią jeszcze więcej opcji dla zarządzania telefonami, z których korzystają dzieci.
W przypadku nowych funkcji z iOS 27 Apple postawiło duży nacisk na użyteczne opcje oparte na sztucznej inteligencji, co ma ułatwić codziennie korzystanie z iPhone'ów. Poza tym pojawia się trochę ulepszeń z zakresu bezpieczeństwa oraz udoskonalenia, które poprawiają czas obsługi różnych zadań, w tym na starszych telefonach, które zostaną "przyspieszone".
Jakie smartfony iPhone zgodne z iOS 27 i kiedy aktualizacja?
iOS 27 trafi na wszystkie telefony, które rok temu dostały ostatni system. Tym razem Apple z listy wsparcia nie pozbyło się żadnych urządzeń. Kompatybilne z nowym systemem iPhone'y wymienione są niżej.
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. i 3. generacja)
Dziś po keynote otwierającym WWDC26 pierwsza beta deweloperska systemu iOS 27 trafi w ręce twórców oprogramowania. Jednak publiczny program pilotażowy ruszy dopiero za kilka tygodni i ma to nastąpić w lipcu. Natomiast ostateczna wersja aktualizacji ma być wydana jesienią. Spodziewajmy się, że trafi na telefony we wrześniu. Dokładny termin nie jest na razie znany.