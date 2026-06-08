Apple w trakcie dzisiejszej konferencji WWDC26 zaprezentowało nowe wersje systemów operacyjnych dla własnych urządzeń. Wśród nich jest iOS 27 dla iPhone'ów czy macOS Golden Gate, które zostaną udostępnione w postaci aktualizacji jesienią. Zobaczmy najważniejsze nowości z oprogramowania.

Aktualizacja iOS 27 wprowadza na iPhone'y liczne nowości

iOS 27 to duża aktualizacja, która wprowadza wiele nowości oraz udoskonaleń. Zacznijmy od interfejsu użytkownika. Po małej rewolucji z Liquid Glass z zeszłego roku, tym razem pod tym względem jest mniej zmian. System nadal bazuje na tym samym języku designu i Apple postanowiło tego nie zmieniać, ale wprowadzono więcej opcji z zakresu personalizacji.

Następnie mamy nową Siri AI oraz liczne funkcje z pakietu Apple Intelligence. Asystentka głosowa została znacząco odświeżona i zyskała własną aplikację. Pod tym względem firma chciała zbliżyć się do ChatGPT czy Google Gemini. Nowa Siri zapewnia obsługę bardziej złożonych zadań, kontekstowe rozumowanie czy lepszą integrację z innymi aplikacjami.

iOS 27 to także liczne zmiany i nowości w poszczególnych aplikacjach Apple. Dla przykładu w Aparacie pojawiły się nowe opcje z zakresu personalizacji skrótów do poszczególnych funkcji. Image Playground ma generować lepsze obrazy.

Nowy system dla iPhone'ów to także liczne udoskonalenia z zakresu kontroli rodzicielskiej oraz bezpieczeństwa. Nowe narzędzia zapewnią jeszcze więcej opcji dla zarządzania telefonami, z których korzystają dzieci.

W przypadku nowych funkcji z iOS 27 Apple postawiło duży nacisk na użyteczne opcje oparte na sztucznej inteligencji, co ma ułatwić codziennie korzystanie z iPhone'ów. Poza tym pojawia się trochę ulepszeń z zakresu bezpieczeństwa oraz udoskonalenia, które poprawiają czas obsługi różnych zadań, w tym na starszych telefonach, które zostaną "przyspieszone".

Jakie smartfony iPhone zgodne z iOS 27 i kiedy aktualizacja?

iOS 27 trafi na wszystkie telefony, które rok temu dostały ostatni system. Tym razem Apple z listy wsparcia nie pozbyło się żadnych urządzeń. Kompatybilne z nowym systemem iPhone'y wymienione są niżej.

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro‌ Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16‌ Plus

‌iPhone 16‌ Pro

iPhone 16‌ Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. i 3. generacja)

Dziś po keynote otwierającym WWDC26 pierwsza beta deweloperska systemu iOS 27 trafi w ręce twórców oprogramowania. Jednak publiczny program pilotażowy ruszy dopiero za kilka tygodni i ma to nastąpić w lipcu. Natomiast ostateczna wersja aktualizacji ma być wydana jesienią. Spodziewajmy się, że trafi na telefony we wrześniu. Dokładny termin nie jest na razie znany.





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