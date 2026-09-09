iOS 27 z datą premiery. Kiedy nowa aktualizacja na iPhone'y?

Dawid Długosz

Dawid Długosz

iOS 27 to duża aktualizacja oprogramowania, która już wkrótce trafi na smartfony iPhone. Nastąpi to po kilku miesiącach beta testów. Apple w trakcie dzisiejszej konferencji podało konkretny termin i wiemy, kiedy uaktualnienie zostanie udostępnione dla wszystkich. Zobaczmy też, które iPhone'y zostaną zaktualizowane do iOS 27.

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Ekran iPhone'a z komunikatem o zakończonej aktualizacji do iOS 17.0 oraz widocznymi ikonami powiadomień.
iOS 27 z datą premiery. Kiedy nowa aktualizacja na iPhone'y?Dawid Długosz INTERIA.PL

W skrócie

  • Apple ogłosiło, że oficjalna premiera aktualizacji iOS 27 dla użytkowników iPhone'ów nastąpi w 14 września, prawdopodobnie około godziny 19:00 czasu polskiego.
  • Nowy system trafi na szeroki wachlarz urządzeń, w tym najnowszą serię iPhone 17, iPhone Air oraz modele starsze aż do serii iPhone 11 i drugiej generacji iPhone SE.
  • Aktualizacja iOS 27 kładzie duży nacisk na rozwój narzędzi sztucznej inteligencji, w tym pakietu Apple Intelligence oraz nowej wersji inteligentnego asystenta Siri AI.
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iOS 27 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone'ów, którą Apple zaprezentowało w czerwcu na WWDC26. Kilka tygodni później uruchomiono publiczny program beta testów. W trakcie dzisiejszej konferencji ujawniono termin rozpoczęcia wysyłki nowego systemu.

Kiedy iOS 27 i lista iPhone'ów z aktualizacją

Apple w trakcie dzisiejszego wydarzenia przekazało, że wysyłka iOS 27 rozpocznie się za tydzień w poniedziałek 14 września. Zapewne w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce. Wtedy nowe oprogramowanie zacznie trafiać na zgodne iPhone'y. Które modele otrzymają nowe oprogramowanie? Lista telefonów prezentuje się następująco.

  • Seria iPhone 17: 17, 17e, 17 Pro i 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • Seria iPhone 16: 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max, 16e
  • Seria iPhone 15: 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max
  • Seria iPhone 14: 14, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max
  • Seria iPhone 13: 13, 13 mini, 13 Pro i 13 Pro Max
  • Seria iPhone 12: 12, 12 mini, 12 Pro i 12 Pro Max
  • Seria iPhone 11: 11, 11 Pro i 11 Pro Max
  • Seria iPhone SE: 2. generacji (2020 r.) oraz 3. generacji (2022 r.)

To oznacza, że aktualizacja iOS 27 trafi na wszystkie telefony Apple, które uaktualniono rok temu oraz najnowsze modele. Niektóre z nich mają już ponad sześć lat, a więc tym bardziej cieszy długi okres wsparcia.

Co nowego z aktualizacją iOS 27 dla iPhone'ów?

iOS 27 to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadzi mnóstwo nowości. Gigant z Cupertino postawił w tym roku na rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Wzbogacono możliwości pakietu Apple Intelligence i pojawia się nowa Siri AI.

Wraz z aktualizacją iOS 27 Apple wprowadza także liczne optymalizacje. Wiele aplikacji i funkcji uruchamia się po prostu szybciej. Będzie to widoczne także na starszych modelach iPhone'ów. Podobnie jest z czasem pracy na baterii, który udało się wydłużyć na różnych urządzeniach.

Apple wprowadziło też rozbudowane narzędzia z zakresu kontroli rodzicielskiej, które docenią rodzice. Ponadto dodano różne nowości w poszczególnych aplikacjach.

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