iOS 27 z datą premiery. Kiedy nowa aktualizacja na iPhone'y?

W skrócie Apple ogłosiło, że oficjalna premiera aktualizacji iOS 27 dla użytkowników iPhone'ów nastąpi w 14 września, prawdopodobnie około godziny 19:00 czasu polskiego.

Nowy system trafi na szeroki wachlarz urządzeń, w tym najnowszą serię iPhone 17, iPhone Air oraz modele starsze aż do serii iPhone 11 i drugiej generacji iPhone SE.

Aktualizacja iOS 27 kładzie duży nacisk na rozwój narzędzi sztucznej inteligencji, w tym pakietu Apple Intelligence oraz nowej wersji inteligentnego asystenta Siri AI.

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iOS 27 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone'ów, którą Apple zaprezentowało w czerwcu na WWDC26. Kilka tygodni później uruchomiono publiczny program beta testów. W trakcie dzisiejszej konferencji ujawniono termin rozpoczęcia wysyłki nowego systemu.

Kiedy iOS 27 i lista iPhone'ów z aktualizacją

Apple w trakcie dzisiejszego wydarzenia przekazało, że wysyłka iOS 27 rozpocznie się za tydzień w poniedziałek 14 września. Zapewne w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce. Wtedy nowe oprogramowanie zacznie trafiać na zgodne iPhone'y. Które modele otrzymają nowe oprogramowanie? Lista telefonów prezentuje się następująco.

Seria iPhone 17: 17, 17e, 17 Pro i 17 Pro Max

iPhone Air

Seria iPhone 16: 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max, 16e

Seria iPhone 15: 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max

Seria iPhone 14: 14, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max

Seria iPhone 13: 13, 13 mini, 13 Pro i 13 Pro Max

Seria iPhone 12: 12, 12 mini, 12 Pro i 12 Pro Max

Seria iPhone 11: 11, 11 Pro i 11 Pro Max

Seria iPhone SE: 2. generacji (2020 r.) oraz 3. generacji (2022 r.)

To oznacza, że aktualizacja iOS 27 trafi na wszystkie telefony Apple, które uaktualniono rok temu oraz najnowsze modele. Niektóre z nich mają już ponad sześć lat, a więc tym bardziej cieszy długi okres wsparcia.

Co nowego z aktualizacją iOS 27 dla iPhone'ów?

iOS 27 to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadzi mnóstwo nowości. Gigant z Cupertino postawił w tym roku na rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Wzbogacono możliwości pakietu Apple Intelligence i pojawia się nowa Siri AI.

Wraz z aktualizacją iOS 27 Apple wprowadza także liczne optymalizacje. Wiele aplikacji i funkcji uruchamia się po prostu szybciej. Będzie to widoczne także na starszych modelach iPhone'ów. Podobnie jest z czasem pracy na baterii, który udało się wydłużyć na różnych urządzeniach.

Apple wprowadziło też rozbudowane narzędzia z zakresu kontroli rodzicielskiej, które docenią rodzice. Ponadto dodano różne nowości w poszczególnych aplikacjach.



