W skrócie System iOS 28 ma wprowadzić odświeżony system powiadomień, którego szczegóły nie są jeszcze znane.

Możliwe jest wprowadzenie filtrowania notyfikacji na kategorie, podobne do rozwiązań z Androida 16, oraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Premiera systemu iOS 28 planowana jest na wrzesień 2027 r., a wsparcie mogą stracić smartfony z serii iPhone 11 i 12.

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Apple już pracuje nad systemem operacyjnym iOS 28, który zostanie udostępniony w przyszłym roku. Z pewnością aktualizacja oprogramowania wprowadzi na iPhone'ach różne nowości. Teraz poznajemy nowe szczegóły obejmujące powiadomienia, gdzie mogą pojawić się większe zmiany. Jakie?

Aktualizacja iOS 28 może wprowadzić na iPhone'ach odświeżone powiadomienia

W sieci pojawiły się plotki, jakoby Apple pracowało nad odświeżaniem systemu powiadomień dla iPhone'ów. Taka zmiana ma pojawić się wraz z nadchodzącą aktualizacją systemu operacyjnego dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka, czyli iOS 28, którego premiera odbędzie się w 2027 r.

Przecieki sugerują, że Apple chce odświeżyć centrum powiadomień, ale szczegółów już nie podano. Być może pójdzie to w kierunku, który Google wprowadziło wraz z systemem Android 16. Dzięki temu stało się możliwe filtrowanie notyfikacji na podstawie kategorii. Są to na przykład Wiadomości, Promocje, Społecznościowe oraz Sugestie.

Podobne rozwiązanie w systemie operacyjnym iOS 28 dla iPhone'ów z pewnością byłoby ciekawym rozwiązaniem. Przy okazji udałoby się ograniczyć natłok powiadomień o charakterze reklamowym.

Gigant z Cupertino może również w szerszym stopniu wykorzystać sztuczną inteligencję i dzięki Apple Intelligence dostarczać powiadomienia użytkownikom w sprawniejszy sposób. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać, bo te na razie nie są znane.

Kiedy premiera systemu iOS 28 dla smartfonów Apple?

iOS 28 to nowy system operacyjny, który dopiero znajduje się na etapie wczesnych prac. Domyślamy się, że oficjalna prezentacja odbędzie się w czerwcu na WWDC27. Potem pierwsza wersja beta oprogramowania trafi w ręce deweloperów. Natomiast publiczny program pilotażowy powinien wystartować w lipcu przyszłego roku.

Aktualizacja iOS 28 dla wszystkich użytkowników iPhone'ów pojawi się zapewne dopiero we wrześniu. Można zakładać, że w przyszłym roku Apple wytnie z listy wspieranych telefonów starsze modele i pewnie będą to dwie generacje. Mowa o smartfonach z serii iPhone 11 i 12, które uaktualnienia mogą nie dostać.