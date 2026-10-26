iPad Mini 8 zaprezentowany. Znamy polskie ceny tabletu Apple

W skrócie Apple oficjalnie zaprezentowało tablet iPad Mini 8 z 8,5-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2316 na 1512 pikseli oraz jasności 1200 nitów.

Sercem urządzenia jest procesor Apple A20 Pro znany z serii iPhone 18 oraz autorski chip N1, wspierający standardy łączności Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.

Ceny nowego tabletu w Polsce startują od 3499 złotych za wersję Wi-Fi, a przedsprzedaż urządzenia rozpocznie się 28 października bieżącego roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Apple zaprezentowało pierwsze nowe urządzenie, których w tym tygodniu mamy zobaczyć co najmniej kilka. Na pierwszy ogień poszedł iPad Mini 8, czyli nowy tablet z około 8-calowym ekranem. Zobaczmy sobie ceny oraz specyfikację techniczną urządzenia.

Polskie ceny tabletu Apple iPad Mini 8

iPad Mini 8 jest droższy od poprzednika. W Polsce również zapłacimy więcej. Ceny na nasz rynek prezentują się następująco.

iPad Mini 8 z Wi-Fi - od 3499 złotych

iPad Mini 8 z Wi-Fi + Cellular - od 4299 złotych

Załóżmy jednak, że chcemy model z 512 GB pamięci oraz wbudowanym modemem łączności dla sieci komórkowych i opcjonalnym szkłem nanostrukturalnym. Cena wzrasta do 6299 złotych. Małe tablety są coraz mniej popularne, ale dla porównania za Samsunga Galaxy Tab S10 FE trzeba zapłacić od około 2,5 tys. złotych. Natomiast za Xiaomi Pad 8 od około 1,7 tys. złotych.

Apple iPad Mini 8. Apple materiały prasowe

Przedsprzedaż nowego iPada Mini 8 rozpocznie się 28 października. Pierwsze zamówienia mają być realizowane od 6 listopada. Do wyboru będą dwa kolory obudowy - północ oraz księżycowa poświata.

Specyfikacja techniczna tabletu Apple iPad Mini 8

Nowy iPad Mini to mocny zawodnik. Pod obudową znajduje się potężny chip Apple A20 Pro, czyli ten sam, który trafił do telefonów iPhone 18 Pro, Max oraz Duo. Następnie mamy autorski układ N1 zapewniający obsługę Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.

Apple zdecydowało się także na nieco większy wyświetlacz, który przy okazji wykonano w technologii OLED-owej. Tablet ma 8,5-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2316 na 1512 pikseli i jasności maksymalnej na poziomie 1200 nitów. Zabrakło jednak wsparcia dla technologii ProMotion.

iPad Mini 8 ma także nowy aparat szerokokątny ze światłem f/1.8 oraz 12-megapikselowym sensorem. Przednia kamera bazuje na 12-megapikselowym czujniku z Center Stage. Na uwagę zasługuje również innowacyjny wyświetlacz Acoustic Display zapewniający jeszcze lepsze wrażenia audio oraz bateria z szybkim ładowaniem. Opcjonalny modem 5G to Apple C2 z najnowszych iPhone'ów. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego iPadOS 27.2.