W skrócie W ramach obchodów 250. urodzin Stanów Zjednoczonych w specjalnej kapsule czasu w Filadelfii umieszczono m.in. smartfon iPhone 17 Pro Max w pomarańczowej obudowie.

Kapsuła czasu została zapieczętowana 4 lipca 2026 roku i ma zostać ponownie otwarta dopiero w 2276 roku, czyli po upływie 250 lat.

Aby chronić zawartość, w tym telefon Apple, specjaliści przygotowali uszczelniony indem cylinder ze stali nierdzewnej, który przykryto ważącą około 500 kilogramów kopułą.

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Stany Zjednoczone obchodzą w tym roku 250. urodziny. Z tej okazji przygotowano różne wydarzenia i akcje, które mają upamiętnić okrągłą rocznicę. Wśród nich jest kapsuła czasu, za której zawartość odpowiada America250, organizacja non-profit wyznaczona przez Kongres. W jej wnętrzu znalazł się m.in. smartfon iPhone 17 Pro Max.

Smartfon iPhone 17 Pro Max trafił do "Amerykańskiej Kapsuły Czasu"

Organizacja America250 przygotowała na 250-lecie Stanów Zjednoczonych specjalną "Amerykańską Kapsułę Czasu", którą zapieczętowano i zakopano w Independence National Historical Park w Filadelfii 4 lipca 2026 r.

We wnętrzu kapsuły czasu znalazł się m.in. smartfon iPhone 17 Pro Max w pomarańczowym kolorze obudowy. Telefon jest przykładem najnowocześniejszych amerykańskich innowacji i technologii w 2026 r. Ma również pokazywać postęp w rozwoju komputerów przenośnych czy urządzeń służących do obrazowania.

"Amerykańdka Kapsuła Czasu", do której trafił iPhone 17 Pro Max. Rich Press/NIST materiały prasowe

Warto dodać, że przy okazji dla przyszłych pokoleń w aplikacji Notatki umieszczono informację o tym, jak wygląda codzienne życie w 2026 r. W ten sposób osoby otwierające kapsułę będą mogły zapoznać się z historią Stanów Zjednoczonych z pierwszej połowy XXI wieku.

Smartfon iPhone 17 Pro Max spędzi w kapsule 250 lat

"Amerykańska Kapsuła Czasu" zakopana w Filadelfii ma zostać wyciągnięta dopiero za 250 lat. Nastąpi to w 2276 r. Oczywiście rodzi się pytanie: czy telefon Apple będzie w stanie tak długo przetrwać?

Do przygotowania wspomnianej kapsuły zatrudniono specjalistów z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii oraz ekspertów ds. konserwacji z Biblioteki Kongresu. Wykorzystano tu precyzyjnie frezowany cylinder ze stali nierdzewnej, który uszczelniono indem. Pojemnik waży około 400 kilogramów i został ponadto przykryty specjalną kopułą ze stali nierdzewnej o wadze około 500 kilogramów. Ma on tworzyć dodatkową warstwę chroniącą zawartość kapsuły przed działaniem wilgoci.

Warto dodać, że w kapsule czasu ze smartfonem iPhone 17 Pro Max znajdują się m.in. materiał pochodzący z samolotu braci Wright z 1903 r. czy wizja Stanów Zjednoczonych za 250 lat wygenerowana przez sztuczną inteligencję Claude firmy Anthropic.



