iPhone 17 w Polsce. Znamy ceny i jest drożej, niż myśleliśmy

Dawid Długosz

Dawid Długosz

iPhone 17, Air, 17 Pro i Pro Max zostały zaprezentowane w trakcie specjalnej konferencji Apple, a teraz poznajemy polskie ceny telefonów. Nowe smartfony nie są tanie. Ile zapłacimy za nie w Polsce? Na najbardziej "wypasioną" wersję modelu iPhone 17 Pro Max trzeba szykować naprawdę zasobny portfel.

iPhone 17 w Polsce. Znamy ceny i jest drożej, niż myśleliśmy.
iPhone 17 w Polsce. Znamy ceny i jest drożej, niż myśleliśmy.Applemateriały promocyjne

Za nami konferencja Apple, która upłynęła pod hasłem "Awe Dropping". Gwoździem wydarzenia były nowe smartfony z serii iPhone 17. Na początku poznaliśmy ich ceny w dolarach, a ile zapłacimy w Polsce? Producent zaktualizował informacje na własnej stronie i poznajemy kwoty w złotówkach. Jak nietrudno się domyślić… tanio nie jest.

Ceny smartfonów iPhone 17, Air, 17 Pro i Pro Max w Polsce

Polskie ceny nowych smartfonów Apple prezentują się następująco:

  • iPhone 17 256 GB - 3999 złotych
  • iPhone 17 512 GB - 4999 złotych
  • iPhone Air 256 GB - 5299 złotych
  • iPhone Air 512 GB - 6299 złotych
  • iPhone Air 1 TB - 7299 złotych
  • iPhone 17 Pro 256 GB - 5799 złotych
  • iPhone 17 Pro 512 GB - 6799 złotych
  • iPhone 17 Pro 1 TB - 7799 złotych
  • iPhone 17 Pro Max 256 GB - 6299 złotych
  • iPhone 17 Pro Max 512 GB - 7299 złotych
  • iPhone 17 Pro Max 1 TB - 8299 złotych
  • iPhone 17 Pro Max 2 TB - 10299 złotych

Jak nietrudno zauważyć, iPhone 17 Air jest droższy od modelu Plus, którego zastąpił w ofercie. Natomiast smartfony iPhone 17 Pro i 17 Pro Max producent objął sporymi podwyżkami, co w Polsce przełożyło się na kwoty wyższe o kilkaset złotych. Wynika to jednak z faktu, że Apple zrezygnowało w "podstawie" z wersji mającej tylko 128 GB miejsca na dane. W bazowych konfiguracjach sprzętowych nowe smartfony mają 256 GB pamięci.

Kiedy przedsprzedaż smartfonów iPhone 17 w Polsce?

Apple na nowe smartfony każe jeszcze czekać kilkanaście dni. Telefony z serii iPhone 17 trafią do sklepów (również w Polsce) 19 września. Tydzień wcześniej (w najbliższy piątek) startuje przedsprzedaż, gdzie będzie można je zamawiać i liczyć na dostawę w pierwszej kolejności.

Zobacz również:

iPhone 16 Pro Max po blisko roku. Czy warto go dziś kupić?
Technologia

iPhone 16 Pro Max po blisko roku. Czy warto go dziś kupić?

Dawid Długosz
Dawid Długosz

Można się spodziewać, że nowe iPhone'y rozejdą się w przedsprzedaży na pniu i chwilę po jej uruchomieniu czas dostawy na wybrane modele zacznie szybko się wydłużać, bo tak było przed laty. Dlatego z zakupami warto będzie się pospieszyć.

Podwodny plecak odrzutowy – pozwala pływać bez płetw, z prędkością delfina© 2025 Associated Press

Najnowsze