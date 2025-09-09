iPhone 17 w Polsce. Znamy ceny i jest drożej, niż myśleliśmy.

Za nami konferencja Apple, która upłynęła pod hasłem "Awe Dropping". Gwoździem wydarzenia były nowe smartfony z serii iPhone 17. Na początku poznaliśmy ich ceny w dolarach, a ile zapłacimy w Polsce? Producent zaktualizował informacje na własnej stronie i poznajemy kwoty w złotówkach. Jak nietrudno się domyślić… tanio nie jest.

Ceny smartfonów iPhone 17, Air, 17 Pro i Pro Max w Polsce

Polskie ceny nowych smartfonów Apple prezentują się następująco:

iPhone 17 256 GB - 3999 złotych

iPhone 17 512 GB - 4999 złotych

iPhone Air 256 GB - 5299 złotych

iPhone Air 512 GB - 6299 złotych

iPhone Air 1 TB - 7299 złotych

iPhone 17 Pro 256 GB - 5799 złotych

iPhone 17 Pro 512 GB - 6799 złotych

iPhone 17 Pro 1 TB - 7799 złotych

iPhone 17 Pro Max 256 GB - 6299 złotych

iPhone 17 Pro Max 512 GB - 7299 złotych

iPhone 17 Pro Max 1 TB - 8299 złotych

iPhone 17 Pro Max 2 TB - 10299 złotych

Jak nietrudno zauważyć, iPhone 17 Air jest droższy od modelu Plus, którego zastąpił w ofercie. Natomiast smartfony iPhone 17 Pro i 17 Pro Max producent objął sporymi podwyżkami, co w Polsce przełożyło się na kwoty wyższe o kilkaset złotych. Wynika to jednak z faktu, że Apple zrezygnowało w "podstawie" z wersji mającej tylko 128 GB miejsca na dane. W bazowych konfiguracjach sprzętowych nowe smartfony mają 256 GB pamięci.

Kiedy przedsprzedaż smartfonów iPhone 17 w Polsce?

Apple na nowe smartfony każe jeszcze czekać kilkanaście dni. Telefony z serii iPhone 17 trafią do sklepów (również w Polsce) 19 września. Tydzień wcześniej (w najbliższy piątek) startuje przedsprzedaż, gdzie będzie można je zamawiać i liczyć na dostawę w pierwszej kolejności.

Można się spodziewać, że nowe iPhone'y rozejdą się w przedsprzedaży na pniu i chwilę po jej uruchomieniu czas dostawy na wybrane modele zacznie szybko się wydłużać, bo tak było przed laty. Dlatego z zakupami warto będzie się pospieszyć.

