iPhone 18 Pro, 18 Pro Max i Duo. Znamy polskie ceny nowych smartfonów Apple

W skrócie Apple zaprezentowało nowe smartfony iPhone 18 Pro, 18 Pro Max oraz składany model iPhone Duo, które trafiły już do oficjalnej polskiej oferty z wysokimi cenami.

Ceny iPhone 18 Pro zaczynają się od 6299 złotych za wersję 256 GB, a za topowy model iPhone 18 Pro Max z pamięcią 2 TB trzeba zapłacić aż 12799 złotych.

Składany iPhone Duo będzie dostępny w połowie października w cenie startującej od 9999 złotych, co czyni go znacznie droższą propozycją niż składane telefony konkurencji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Za nami wrześniowa konferencja Apple, gdzie zaprezentowano mnóstwo nowości. Są to smartfony iPhone 18 Pro, 18 Pro Max oraz składak iPhone Duo. Ile zapłacimy za nowe telefony? Znamy polskie ceny i te nie są niskie.

Polskie ceny smartfonów iPhone 18 Pro i 18 Pro Max

Ile zapłacimy za smartfony iPhone 18 Pro i Max w Polsce? Ceny na nasz rynek prezentują się następująco.

iPhone 18 Pro 256 GB - 6299 złotych

iPhone 18 Pro 512 GB - 7299 złotych

iPhone 18 Pro 1 TB - 9299 złotych

iPhone 18 Pro 2 TB - 12299 złotych

iPhone 18 Pro Max 256 GB - 6799 złotych

iPhone 18 Pro Max 512 GB - 7799 złotych

iPhone 18 Pro Max 1 TB - 9799 złotych

iPhone 18 Pro Max 2 TB - 12799 złotych

Podwyżki w zestawieniu z modelami iPhone 17 Pro i Max są więc na poziomie kilkuset złotych. W zeszłym roku były to kwoty zaczynające się od 5799 i 6299 złotych.

Warto więc rzucić okiem na produkty konkurencji. Samsung Galaxy S26 Ultra jest dostępny dziś już od około 5,5 tys. złotych. W podobnej cenie można zakupić fotoflagowca Xiaomi 17 Ultra.

Ceny składanego smartfona iPhone Duo w Polsce

iPhone Duo to pierwszy składany smartfon Apple, który oczywiście nie jest tani. Ceny w Polsce prezentują się następująco.

iPhone Duo 256 GB - 9999 złotych

iPhone Duo 512 GB - 10999 złotych

iPhone Duo 1 TB - 12999 złotych

iPhone Duo 2 TB - 15999 złotych

Sprzedaż smartfona iPhone Duo rozpocznie się dopiero w połowie października. Do wyboru są dwa kolory obudowy. Są to biały oraz ciemnoniebieski.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na produkty konkurencji, które są tańsze. Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra jest dostępny już od około 8 tys. złotych. Natomiast za model Honor Magic V6 trzeba zapłacić mniej niż 7,5 tys. złotych.



