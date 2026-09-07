iPhone 18 Pro i Max będą droższe. O ile ceny wzrosną w Polsce?

W skrócie Nadchodzące modele iPhone 18 Pro oraz Pro Max będą droższe od swoich poprzedników, co Apple sygnalizowało już wiosną bieżącego roku z powodu rosnących kosztów produkcji.

Prognozowany wzrost cen o co najmniej 10 proc. oznacza, że za iPhone 18 Pro zapłacimy od 6399 zł, a za model Pro Max od 6999 zł, choć możliwe są jeszcze wyższe podwyżki.

Oficjalny cennik oraz szczegóły dotyczące nowych telefonów Apple zostaną zaprezentowane podczas konferencji, która odbędzie się w najbliższą środę.

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Już w środę odbędzie się wrześniowa konferencja Apple, na której zostaną zaprezentowane nowe telefony z iOS. Są to modele iPhone 18 Pro i Max oraz składak Ultra. Ceny pójdą w górę, co firma sygnalizowała już kilka miesięcy temu. Ile zapłacimy w Polsce?

Ceny smartfonów iPhone 18 Pro i Max w Polsce mogą skoczyć o 10 proc.

Pewne plotki sugeruję, że ceny tegorocznych telefonów z iOS mogą wzrosnąć o co najmniej 10 proc. i warto mieć na uwadze, że jest to scenariusz optymistyczny. Jeśli tak się stanie, to w Polsce zapłacimy pewnie mniej więcej tyle.

iPhone 18 Pro - od 6399 złotych

iPhone 18 Pro Max - od 6999 złotych

Nie są to oficjalne ceny nowych telefonów, a jedynie kwoty modeli 17 Pro i 17 Pro Max z zeszłego roku powiększone o 10 proc. W przypadku obecnych generacji oficjalny cennik Apple wymienia ceny - odpowiednio - od 5799 złotych i 6299 złotych.

Podwyżki sięgną więc co najmniej 600 złotych (i 700 złotych za wersję Max). W zasadzie taki scenariusz wydaje się mocno prawdopodobny, ale też nie wykluczajmy jeszcze większych wzrostów cen.

Wyższe ceny smartfonów iPhone 18 Pro i Max Apple zapowiedziało już wcześniej

Oficjalny cennik iPhone'ów 18 Pro na polski rynek poznamy w środę. W godzinach wieczornych zaraz po specjalnej konferencji. Przedsprzedaż nowych telefonów ma rzekomo w tym roku rozpocząć się w sobotę, a nie piątek, ale na razie są to niepotwierdzone informacje.

Jedno jest pewne i czekają nas podwyżki. Apple już wiosną br. przekazało, że tegoroczne smartfony z iOS będą droższe od poprzednich generacji. Co prawda nie wskazano konkretnych kwot, ale i tak mówiono o wyższych cenach, które spowodowane są rosnącymi kosztami produkcji. Przede wszystkim przez drożejące moduły pamięci. Firma wyjaśniła, że nie jest w stanie brać ich dłużej wyłącznie na siebie i część kosztów musi zostać przerzucona na klientów, co też ostatecznie na dniach dojdzie do skutku.



