iPhone 18 Pro i Max. Tym razem przedsprzedaż ma wyglądać nieco inaczej

W skrócie Apple zmieniło harmonogram przedsprzedaży iPhone 18 Pro i Max, która według doniesień rozpocznie się w sobotę 12 września, a nie jak zazwyczaj w piątek.

Przesunięcie startu przedsprzedaży na sobotę wynika prawdopodobnie z faktu, że w piątek 11 września w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Patriotów.

Podczas wrześniowej konferencji Apple zaprezentuje także nowe smartwatche z serii 12 i Ultra 4. generacji oraz odświeżone urządzenia Apple TV 4K i HomePod Mini 2.

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Apple od lat prezentuje nowe iPhone'y w pierwszej połowie września i kilka dni później można je już zamawiać. W zeszłym roku oraz wcześniej przedsprzedaż była uruchamiana w piątki. Czy jednak tym razem będzie tak samo? Nowe informacje wskazują, że może to wyglądać nieco inaczej.

Kiedy Apple uruchomi przedsprzedaż smartfonów iPhone 18 Pro i Max?

Tegoroczna konferencja Apple, gdzie zostaną zaprezentowane smartfony iPhone 18 Pro i Max oraz wiele innych nowości, odbędzie się 9 września. Tym razem jest to środa. Normalnie spodziewalibyśmy się uruchomienia przedsprzedaży telefonów w piątek 11 września. Tak się jednak rzekomo nie stanie.

Serwis Macworld uzyskał informacje, które wskazują na nieco inne plany Apple związane z uruchomieniem zamówień na nowe telefony. Przedsprzedaż w tym roku wystartuje nie w piątek, a dopiero w sobotę 12 września o północy czasu pacyficznego. To oznacza, że w Polsce będą to już godziny poranne.

Skąd ta zmiana? W piątek 11 września w Stanach Zjednoczonych przypada Dzień Patriotów. Z tego powodu Apple miało rzekomo dostosować się i ostatecznie zdecydować na uruchomienie przedsprzedaży w sobotę. Czy tak będzie, to przekonamy się już wkrótce. Termin zamówień przedpremierowych zostanie zapewne ogłoszony w trakcie wrześniowej konferencji.

Warto dodać, że przedsprzedaż składanego smartfona iPhone Ultra może rozpocząć się w późniejszym terminie. Ten telefon może nie być gotowy do rynkowego debiutu we wrześniu i pojawi się później.

Wrześniowa konferencja Apple to nie tylko premiera iPhone'ów 18 Pro i Max

Apple w trakcie najbliższej konferencji pokaże wiele produktów. Oczywiście smartfony iPhone 18 Pro i Max oraz składak Ultra będą najważniejszymi punktami eventu. Jednak zobaczymy także inne nowości. Jakie?

Wrześniowa konferencja giganta z Cupertino to także nowe smartwatche Apple Watch series 12 oraz Ultra 4. generacji. Następnie mamy nowe Apple TV 4K i głośnik HomePod Mini 2. Oba produkty mają wspierać nową Siri AI. Jest też możliwe, że pojawi się nowy iPad Mini z ekranem OLED-owym, ale ten tablet może zostać zaprezentowany także w innym terminie.



