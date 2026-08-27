iPhone 18 Pro z datą premiery. Apple zaprasza na wrześniową konferencję

W skrócie Apple zaplanowało konferencję na 9 września, podczas której zaprezentuje nowe smartfony z serii iPhone 18, w tym modele Pro, Pro Max oraz składany wariant Ultra.

Wydarzenie poprowadzi John Ternus, który od 1 września obejmie stanowisko CEO firmy, zastępując na tym miejscu ustępującego Tima Cooka.

W ofercie pojawią się także Apple Watch series 12, AirPods 5, Apple TV 4K, głośnik HomePod Mini 2 oraz potencjalnie inteligentny domowy hub o nazwie HomePad.

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Wrześniowa konferencja Apple to największe wydarzenie produktowe organizowane przez giganta z Cupertino każdego roku. Firma przerwała milczenie i podała termin najbliższego eventu. Jakie nowości zobaczymy?

Apple ujawnia termin wrześniowej konferencji ze smartfonami iPhone 18 Pro

Apple rozesłało mediom zaproszenie na wrześniową konferencję, która odbędzie się 9 września (środa). Tego dnia zobaczymy nowe produkty, których będzie naprawdę sporo. Oczywiście wydarzenie będzie można obejrzeć w internecie. Start przewidziano (już tradycyjnie) na godzinę 19:00 czasu w Polsce.

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Tegoroczna wrześniowa konferencja Apple upłynie pod hasłem "Suprise nad shine" (z j. ang. "zaskocz i zabłyśnij"). Wydarzenie poprowadzi nowy CEO firmy, czyli John Ternus, który od 1 września obejmie to stanowisko po ustępującym Timie Cooku.

Wydarzenie odbędzie się w Apple Park w Kalifornii. Na miejscu udział wezmą wybrani przedstawiciele mediów, którzy otrzymali bezpośrednie zaproszenia.

Wrześniowa konferencja Apple to nie tylko premiera smartfonów iPhone 18 Pro

Tegoroczne wydarzenia zapowiada się naprawdę ciekawie. Głównym gwoździem programu tegorocznej konferencji Apple będzie premiera trzech smartfonów. Są to modele iPhone 18 Pro, Pro Max oraz składak Ultra. Tym razem zabraknie podstawowej "osiemnastki", która w ofercie ma pojawić się dopiero za kilka miesięcy i jest to związane ze zmianą strategii.

Smartfony iPhone 18 Pro, Pro Max i Ultra to nie wszystko, co zobaczymy w trakcie wrześniowej konferencji firmy. Nowości będzie więcej i możemy spodziewać się również:

Smartwatchy Apple Watch series 12 i Ultra 4

Nowego Apple TV 4K

Głośnika HomePod Mini 2

5 Słuchawek bezprzewodowych AirPods

Jest bardzo możliwe, że podczas wydarzenia zobaczymy również zapowiedź zupełnie nowego produktu, którym jest "HomePad". To nazwa umowna, która dotyczy głośnika z ekranem mającego stanowić centrum domu inteligentnego. Jego rynkowa premiera ma odbyć się jesienią i możliwe, że firma uchyli nieco rąbka tajemnicy już za kilkanaście dni.



