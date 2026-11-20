W skrócie Apple planuje wprowadzić na rynek jubileuszowy model iPhone 20 Pro, który ma wyróżniać się na tle dotychczasowych smartfonów z serii Pro.

Urządzenie ma otrzymać tytanową ramkę oraz ekran zakrzywiony na wszystkich krawędziach, co ma być elementem charakterystycznym dla tej edycji.

Smartfon ma zostać wyposażony w procesor Apple A21 Pro wykonany w 2-nm litografii, a jego premiera przewidywana jest na wrzesień 2027 roku.

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W przyszłym roku Apple będzie świętowało 20-lecie iPhone'a. Niespełna dekadę temu uczczono to poprzez wprowadzenie do oferty modelu iPhone X. W 2027 r. będzie podobnie i ponownie pojawi się jubileuszowa edycja smartfona.

Jubileuszowy iPhone 20 Pro z tytanową ramką

iPhone 20 Pro, bo pod taką nazwą w mediach pojawia się jubileuszowy smartfon z logo nadgryzionego jabłka, ma być dosyć wyjątkowy i różnić się od dotychczasowych modeli Pro. Apple planuje różne zmiany oraz nowe rozwiązania, które podkreślą to urządzenie.

Nowe plotki sugerują, że Apple chce powrócić do tytanowej ramki, czyli wykonanej z materiału klasy premium. W zeszłym roku pojawiła się nowa konstrukcja typu unibody, gdzie zdecydowano się ponownie na aluminium.

Ponadto iPhone 20 Pro ma dostać ekran zakrzywiony na wszystkich krawędziach. Ma on nachodzić na wspomnianą ramkę, które wygląd przyrównuje się do tej z iPhone'a Air. Dokładne szczegóły nie są jednak znane, a te dotychczasowe bazują na informacjach przekazanych przez leakera Fixed Focus Digital.

Wcześniejsze informacje zakładają, że iPhone 20 Pro dostanie także aparat fotograficzny z nowym sensorem, który zostanie połączony z głównym obiektywem. Pod obudową znajdzie się także autorski procesor Apple A21 Pro wykonany w 2-nm litografii. Ten sam chip trafi do telefonów iPhone 19 Pro, Pro Max i Duo 2. generacji.

Kiedy premiera smartfona Apple iPhone 20 Pro?

Jubileuszowy smartfon Apple ma zadebiutować w 2027 r. Dokładny termin nie jest znany, ale można zakładać, że nastąpi to w trakcie wrześniowej premiery nowych telefonów z iOS. Sprzedaż może ruszyć jednak nieco później. Dla przykładu iPhone X sprzed blisko dekady trafił do sklepów dopiero w listopadzie.

Ceny smartfona iPhone 20 Pro nie są na razie znane. Można tylko się domyślać, że Apple obejmie go dosyć dużym "podatkiem od nowości" i to urządzenie z pewnością nie będzie tanie. Dlatego raczej lepiej się nastawić na niemałe wydatki.