iPhone Duo 2. Apple rozważa Face ID oraz inne zmiany

W skrócie Apple rozpoczęło prace nad drugą generacją składanego smartfona iPhone Duo, który ma trafić na rynek we wrześniu 2027 roku.

W nowym modelu producent rozważa umieszczenie sensorów Face ID pod powierzchnią ekranu, co zastąpiłoby zastosowane wcześniej Touch ID.

iPhone Duo 2 może zadebiutować w dwóch różnych rozmiarach, a Apple rozważa również dodanie przycisku czynności oraz teleobiektywu.

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iPhone Duo to składany smartfon, na który Apple kazało czekać nam latami. Dziś w piątek urządzenie debiutuje na rynku, choć z jego dostępnością z pewnością nie będzie łatwo. Tymczasem firma już pracuje nad kolejną generacją sprzętu i poznajemy kolejne szczegóły.

Składany smartfon iPhone Duo 2 może dostać Face ID pod ekranem

Apple rozpoczęło już prace nad kolejną generacją własnego składaka i informacje na ten temat uzyskał Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu firmy.

Apple z myślą o składanym smartfonie iPhone Duo 2 bierze pod uwagę możliwość umieszczenia kamery oraz czujników, które zapewnią wsparcie dla funkcji Face ID. Mają one zostać schowane pod ekranem. W pierwszej generacji telefonu zdecydowano się na Touch ID, czyli skaner linii papilarnych.

Warto dodać, że Apple zdołało już przenieść pod ekran część rozwiązań odpowiedzialnych za obsługę Face ID już w modelach iPhone 18 Pro i Max. Dzięki temu udało się zredukować rozmiar dynamicznej wyspy.

Ponadto Apple z myślą o telefonie iPhone Duo 2 rozważa jeszcze inne rozwiązanie. To przycisk czynności, który znamy z innych smartfonów z iOS, ale w pierwszym składaku go zabrakło.

Apple iPhone Duo 2 może być dostępny w dwóch rozmiarach

Wcześniejsze plotki o nowym składaku z logo nadgryzionego jabłka również wspominały o możliwości implementacji wsparcia dla Face ID. Ponadto mówiono o większym rozmiarze ekranu.

W rzeczywistości Apple w przyszłym roku może wprowadzić dwa nowe składaki, które będą różniły się rozmiarami. Większy iPhone Duo 2 może na przykład otrzymać dopisek Max w nazwie. Na razie są to jednak przypuszczenia, a nic pewnego. Pewne plotki wskazują także na implementację teleobiektywu, którego również zabrakło w tegorocznym modelu.

Premiera smartfona iPhone Duo 2 nie odbędzie się w krótkim czasie. Telefon zadebiutuje pewnie dopiero za niespełna rok i jego prezentacja odbędzie się we wrześniu 2027 r. Do tego czasu urządzenie będzie jeszcze obiektem mnóstwa przecieków.