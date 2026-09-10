iPhone Duo. Czego Apple nie powiedziało o smartfonie na konferencji?

Spis treści: iPhone Duo to najcieńszy i najcięższy smartfon w historii Apple Składany smartfon iPhone Duo z systemem iOS 27.1 iPhone Duo bez Face ID i z Touch ID Aparat fotograficzny bez teleobiektywu Przedni aparat Center Stage nie z modeli iPhone 18 Pro i Max Bateria smartfona iPhone Duo złożona z dwóch nierównych elementów Ekrany smartfona iPhone Duo ze wsparciem dla Apple Pencil

iPhone Duo to składany smartfon Apple, który pokazano wraz z modelami 18 Pro i Max. Telefon trafi do sprzedaży w październiku, a jego ceny będą wysokie. Podczas środowej konferencji poznaliśmy najciekawsze nowości oraz zmiany, ale pewne informacje przemilczano. Te jednak zostały udostępnione po wydarzeniu na stronach producenta.

iPhone Duo to najcieńszy i najcięższy smartfon w historii Apple

Składany smartfon iPhone Duo pobił rekord, który dotychczas należał do modelu iPhone Air. Mowa o grubości obudowy. Telefon po rozłożeniu ma zaledwie 5,2 mm grubości. To o 0,4 mm mniej w porównaniu do poprzedniego rekordzisty.

Warto jednak mieć na uwadze, że dotyczy to rozłożonej konstrukcji. Po złożeniu iPhone Duo ma grubość 11,3 mm. To jednak nadal nie jest najcieńsze urządzenie Apple. Ten tytuł należy do 13-calowego iPada Pro, który został zamknięty w obudowie o grubości 5,1 mm.

iPhone Duo po rozłożeniu ma zaledwie 5,2 mm grubości. Apple materiały prasowe

Przy okazji iPhone Duo jest najcięższym smartfonem w historii Apple. Jego waga to 254 gramy. To o 5 gramów więcej w porównaniu do drugiego na liście iPhone'a 18 Pro Max, który waży 249 gramów.

Składany smartfon iPhone Duo z systemem iOS 27.1

Przed nami premiera aktualizacji iOS 27, która zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników telefonów Apple już w poniedziałek 14 września. iPhone Duo nie będzie jednak pracować pod kontrolą tego oprogramowania, a nowszego.

Rynkowa premiera iPhone'a Duo odbędzie się dopiero w drugiej połowie października i wiemy, że nowy smartfon od razu po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu iOS 27.1. Będzie to pierwsze uaktualnienie uzupełniające dla wersji z numerkiem 27.

Nieco wcześniej, bo jeszcze w tym miesiącu, Apple uruchomi program pilotażowy iOS 27.1 i testerzy będą mogli wypróbować wersję beta systemu. Oczywiście główny nacisk na nowości w tej wersji zostanie postawiony głównie na składanego smartfona. Można jednak się spodziewać, że firma doda także jakieś funkcje, z których skorzystają właściciele także pozostałych iPhone'ów.

iPhone Duo bez Face ID i z Touch ID

iPhone Duo ma prostszą kamerkę do selfie, którą schowano pod rozkładanym ekranem telefonu. Niestety nie obsługuje ona funkcji Face ID, która w smartfonach z iOS towarzyszy nam od lat. Apple zdecydowało się na inne rozwiązanie.

Składak z logo nadgryzionego jabłka ma funkcję Touch ID, czyli biometrię opartą na rozpoznawaniu odcisków palców. To rozwiązanie, które firma stosuje w tańszych iPadach czy klawiaturach komputerów Mac. Touch ID znajduje się w bocznym przycisku telefonu.

Decyzja związana z brakiem wsparcia dla Face ID zapewne zapadła w wyniku wyzwań inżynieryjnych, które stanęły na przeszkodzie do implementacji takiej funkcji.

Aparat fotograficzny bez teleobiektywu

iPhone Duo nie dysponuje tak zaawansowanym aparatem fotograficznym, który Apple umieściło w modelach 18 Pro oraz Max. Zdecydowano się na prostsze rozwiązanie oparte na dwóch obiektywach.

iPhone Duo ma obiektyw szerokokątny i ultraszerokokątny z 48-megapikselowymi sensorami, ale został pozbawiony dedykowanego teleobiektywu. To oznacza, że jego możliwości w trakcie fotografowania z zoomem czy podczas robienia zdjęć makro będą ograniczone.

iPhone Duo ma podwójny aparat fotograficzny bez teleobiektywu. Apple materiały prasowe

Ponadto główny obiektyw Fusion nie jest tym samym, który znajduje się w modelach 18 Pro i Max. W tych drugich Apple zaimplementowało system zmiennej przysłony, którą można regulować w zakresie ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 oraz ƒ/4,0. Tego rozwiązania w iPhonie Duo nie ma.

Przedni aparat Center Stage nie z modeli iPhone 18 Pro i Max

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przedniej kamerki do selfie. W modelach 18 Pro i Max zaimplementowano przedni aparat Center Stage z 18-megapikselowym sensorem. W składaku Duo jest to prostszy czujnik z 12-megapikselową matrycą.

Co nie zmienia faktu, że rozwiązanie Center Stage zostało zachowane. Nie brakuje też funkcji jak ultrastabilizacja obrazu wideo, nagrywanie dwoma aparatami czy opcji centrum uwagi w zdjęciach i wideorozmowach.

I warto mieć też na uwadze, że aparat Facetime został schowany pod głównym ekranem. W przypadku mniejszego wyświetlacza jest umieszczony w okrągłym wcięciu w jednym z narożników.

Bateria smartfona iPhone Duo złożona z dwóch nierównych elementów

iPhone Duo skrywa pod obudową podwójną baterię, która składa się z dwóch odrębnych części umieszczony w każdej połówce konstrukcji, ale działa na zasadzie jednego, połączonego akumulatora.

Apple nie podaje informacji o dokładnej pojemności każdej z połówek baterii. Wiemy jednak, że są to akumulatory 1921 mAh oraz 2962 mAh. Łącznie daje nam to pojemność na poziomie 4883 mAh. To mniej niż w iPhonie 18 Pro Max.

iPhone Duo ma podwójną baterię o łącznej pojemności 4883 mAh. Apple materiały prasowe

Przy okazji deklarowane czasy pracy na baterii są zależne od sposobu użytkowania telefonu. Podczas pracy z rozkładanym ekranem Apple mówi o maksymalnie 31 godzinach odtwarzania wideo. Natomiast używając tylko mniejszego wyświetlacza czas ten wzrasta do aż 44 godzin.

Wiemy również, że iPhone Duo wspiera szybkie ładowanie. W połączeniu z zasilaczem o mocy 60 W bateria osiąga 50 proc. naładowania w ciągu zaledwie 20 minut. Jest też wsparcie dla ładowarek bezprzewodowych zgodnych z MagSafe lub Qi2 o mocy do 25 W.

Ekrany smartfona iPhone Duo ze wsparciem dla Apple Pencil

iPhone Duo pod pewnymi względami z pewnością jest lepszy od Samsungów Galaxy Z Fold, które to od 7. generacji pozbawiono wsparcia dla piórka S Pen. Składak z iOS umożliwia pracę z wykorzystaniem elektronicznego ołówka Apple Pencil, ale nie każdego.

Firma pozwala na pracę z użyciem Apple Pencil, ale tylko w przypadku najnowszej wersji z USB C. Dla przykładu elektroniczny ołówek w edycji Pro nie jest obsługiwany. Poza tym dotyczy to obu ekranów, a nie tylko głównego wyświetlacza, który się rozkłada.



